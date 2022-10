Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Bad Sobernheim (ots) – Am Donnerstag 06.10.2022 um 18.15 Uhr befuhr der 37-jährige Fahrer eines VW Transporters in Bad Sobernheim die Breitlerstraße in Fahrtrichtung Westtangente, als ein 8-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die rechtsseitige Treppe hinunter und auf die Straße vor den Transporter fuhr.

Der Fahrer des Transporters konnte trotz eingeleiteter Bremsung einen Zusammenstoß mit dem Hinterrad des Fahrrades nicht mehr verhindern. Der 8-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Am Fahrrad sowie dem Transporter entstand lediglich leichter Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bad Sobernheim (ots) – Am Donnerstag 06.10.2022 gegen 17.05 Uhr befuhr der 30jährige Fahrer eines PKW VW in Bad Sobernheim die Ringstraße, als dieser auf einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten PKW auffuhr und diesen auf den davor geparkten PKW schob. An allen drei Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Der Unfallverursacher hinterließ lediglich einen Teil der erforderlichen Daten und entfernte sich daher im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer konnte nach der Unfallaufnahme vor Ort von der Polizeistreife zu Hause angetroffen werden. Aufgrund einer von einem Zeugen gefertigten Videoaufzeichnung konnte der Fahrer zweifelsfrei identifiziert werden. Er stand unter deutlichem Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille.

Der 30-jährige Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht verantworten.

Sein Führerschein wird entzogen.