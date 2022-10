Korbach: Die Polizei-News

Frankenberg – Taschendiebe in Supermärkten, Polizei warnt und gibt Tipps

In den letzten Wochen kam es zu mehreren Diebstählen in Supermärkten, bei denen überwiegend älteren Frauen die Geldbörsen aus ihren Handtaschen gestohlen wurden. Am gestrigen Donnerstag erstatteten zwei Diebstahlsopfer Anzeige bei der Polizeistation Frankenberg. Die Ermittler erbitten Zeugenhinweise. Außerdem möchte die Polizei vor Taschendieben in Geschäften warnen und gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Eine 77-Jährige war am Donnerstag gegen 14.00 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter in der Röddenauer Straße in Frankenberg. Ihre Handtasche legte sie im Einkaufswagen ab. Nach einiger Zeit im Geschäft stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche fehlte. Bei der Anzeigenerstattung schilderte die Seniorin, dass sie vorher von einer etwa 40-jährigen Frau mit ausländischem Akzent angesprochen worden sei. Sie vermute daher, dass sie dadurch abgelenkt worden sein könnte. Den Diebstahl hatte sie nicht bemerkt. In ihrem Portemonnaie befanden sich Ausweispapiere, eine EC-Karte und eine zweistellige Summe Bargeld.

Der zweite Diebstahl ereignete sich am Donnerstag zwischen 13.30 und 14.00 Uhr in einem Discounter in Allendorf-Battenfeld. Eine 65-Jährige hatte ihre weinrote Geldbörse in ihrer Handtasche, die wiederum an dem Einkaufswagen hing. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden war. In der Geldbörse befanden sich Ausweispapiere, Kreditkarten und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Auch die 65-Jährige hatte den Diebstahl nicht bemerkt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg unter der Tel. 06451-72030.

Um sich vor Taschendieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Die Handtasche gehört nicht unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen.

Vorsicht im Supermarkt, wenn Fremde nach einer bestimmten Ware fragen. Es könnte sein, dass aus Ihrer Tasche oder Kleidung etwas gestohlen wird.

Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich.

Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Halten Sie Ihre Handtasche stets geschlossen und lassen diese nie unbeaufsichtigt.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Bewahren Sie EC- oder Kreditkarten immer getrennt vom Code / PIN auf.

Melden Sie den Diebstahl sofort der Polizei über den Notruf 110.

Zahlungskarte verloren oder gestohlen? Dann sperren Sie diese am besten sofort unter der zentralen Notruf-Nummer 116 116.

Weitere Tipps im Internet unter www.polizei-beratung.de.