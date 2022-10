Schneller Ermittlungserfolg nach Raub auf Tankstelle: Drei Personen festgenommen

Eiterfeld. Bereits 24 Stunden nach dem Raub auf eine Tankstelle in Arzell, gelang es Beamten der osthessischen Polizei gemeinsam mit Kräften eines Mobilen Einsatzkommandos der hessischen Polizei am Donnerstagabend (06.10.) drei Tatverdächtige festzunehmen.

Nachdem die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zunächst nicht zu einer Festnahme geführt hatten, konnten die Ermittler der Kriminalpolizei Fulda – dank mehrerer Zeugenhinweise – im Zuge ihrer umfangreichen und akribischen Ermittlungen bereits am Folgetag einen Tatverdacht gegen zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren aus dem Landkreis Fulda sowie einen 16-Jährigen aus Thüringen begründen. Sie wurden am Donnerstag (06.10.), gegen 19.40 Uhr, gemeinsam in der Ortslage von Eiterfeld angetroffen und festgenommen.

Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen auf Anordnung des Amtsgerichts Fulda fanden die Beamten verschiedene Beweismittel bei den Festgenommen sowie in einem ihrer Fahrzeuge und an ihren Wohnanschriften auf – darunter auch eine silberfarbene Schreckschusspistole – und stellten diese sicher.

Die zwei Tatverdächtigen aus dem Landkreis Fulda werden am heutigen Freitagnachmittag (07.10.) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda einem Haftrichter am Amtsgericht in Fulda vorgeführt, welcher über die Untersuchungshaft entscheiden wird. Der 16-Jährige Thüringer wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Fulda und der Staatsanwaltschaft Fulda dauern auch weiterhin an.

Gegen Hauswand gefahren

Künzell. Ein 80-jähriger Mercedes-Benz Fahrer und seine 74-jährige Beifahrerin – beide aus Frankfurt am Main – erlitten bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (06.10.) leichte Verletzungen. Der Mercedes-Fahrer fuhr gegen 10.50 Uhr auf einen Parkplatz an der Turmstraße und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen dort sein Fahrzeug in einer Parklücke parken. Hierbei stieß er aus noch unklarer Ursache gegen eine Hauswand. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 5.100 Euro.

Verkehrsunfallflucht an Tankstelle

Philippsthal. In der Zeit von Mittwoch (05.10.), gegen 21 Uhr, bis Donnerstag (06.10.), gegen 3 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Tankstelle in der Eisenacher Straße in Heimboldshausen. Beim Befahren des Geländes kollidierte das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache mit einem dortigen Überstand einer Zapfsäule. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall

Heringen. Am Mittwoch (05.10.), gegen 14 Uhr, kam ein 48-jähriger Mann aus Heringen mit seinem Audi A6 auf der L3251 im Ortsteil Kleinensee aus bislang ungeklärter Ursache links auf die Bankette, lenkte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen und fuhr rechts in den Straßengraben. Hierbei überschlug sich der Audi mehrmals und kam schließlich in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Der 48-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Einbruch

Breitenbach a. Herzberg. Zwischen Samstag (01.10.) und Sonntag (02.10.) verschafften sich Unbekannte unerlaubten Zutritt zu einem zum Abriss vorbereiteten Gebäude auf einem Campingplatz in der Schulstraße. Anschließend stahlen die Einbrecher verschiedene Buntmetalle, Heizkörper und Dachrinnen in einem noch unbekannten Wert und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Mücke. Unbekannte brachen am Mittwochabend (05.10.), in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, in eine Scheune auf einem landwirtschaftlichen Gelände in der Homberger Straße im Ortsteil Bernsfeld ein. Die Täter hebelten mehrere Türen auf und betraten so den Lagerraum. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen, wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Frontalzusammenstoß

Gem. Rotenburg/F.-Wüstefeld – Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am 06.10.2022 um 18.40 Uhr. Ein 19-jähriger Mann aus Taunusstein war mit seinem Pkw auf der L 3336 aus Richtung Wüstefeld kommend in Richtung Ludwigsau-Niederthalhausen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Mann, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw einer 22-jährigen Frau aus Fulda zusammen. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, die beiden Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Pkw des jungen Mannes entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000,- Euro, der Schaden am anderen Pkw beträgt 6000,- Euro.