Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbruch in Garage,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen v. d. Höhe, Peter-Geibel-Straße, 06.10.2022, 17.00 Uhr bis 17.10.2022, 05.50 Uhr

(pa)Im Friedrichsdorfer Stadtteil Burgholzhausen wurde von Donnerstag auf Freitag in eine Garage eingebrochen. Zwischen dem späten Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen brachen Unbekannte in der Peter-Geibel-Straße die Tür zu einer Garage eines Mehrfamilienhauses auf. Aus dieser entwendeten die Täter ein rotes Mountainbike des Herstellers „Merida“ – Modell „Twenty One 9.600“ – sowie diverse Kisten mit Werkzeug. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Kaugummiautomat aufgebrochen,

Schmitten, Arnoldshain, Kirchgasse, 05.10.2022, 19.30 Uhr bis 06.10.2022, 10.00 Uhr

(pa)In Schmitten Arnoldshain hatten es Diebe in den vergangenen Tagen auf den Inhalt eines Kaugummiautomaten abgesehen. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen hebelten bislang unbekannte Täter den in der Kirchgasse befindlichen Automaten auf. Neben dem enthaltenen Münzgeld entwendeten sie einige der Süßigkeiten. Der verursachte Schaden wird auf einige Hundert Euro beziffert. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06081) 9208 – 0.

Motorradfahrschüler bei Unfall schwer verletzt, L 3025, zwischen Rod an der Weil und Altweilnau, 06.10.2022, gg. 17.50 Uhr

(pa)Auf der Landesstraße 3025 zwischen Rod an der Will und Altweilnau kam es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde und ein Schaden von über 15.000 Euro entstand. Ein 23 Jahre alter Fahrschüler aus Bad Homburg befuhr die L 3025 gegen 17.50 Uhr mit einem Motorrad in Richtung Altweilnau. In Höhe der Erbismühle geriet er zu weit nach links in den Gegenverkehr. Der 23-Jährige touchierte den Außenspiegel eines entgegenkommenden Mitsubishi, verlor die Kontrolle über das Motorrad und kollidierte in der Folge mit einem ebenfalls entgegenkommenden VW. Der dem Motorradfahrer in einem Pkw folgende Fahrlehrer wich dem Geschehen vor ihm aus und steuerte seinen Ford gegen die linksseitige Schutzplanke. Der bei dem Unfall schwer verletzte Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Präventionsmobil auf Tour im Usinger Land, Usingen / Grävenwiesbach / Wehrheim / Schmitten, 10.10.2022 bis 13.10.2022

(pa)In der kommenden Woche geht das Präventionsmobil des Polizeipräsidiums Westhessen im Usinger Land auf Tour. Von Montag bis Donnerstag werden Polizeihauptkommissarin Nicole Meier von der polizeilichen Beratungsstelle der Polizeidirektion Hochtaunus sowie die „Schutzfrau vor Ort“, Polizeihauptkommissarin Katja Jokiel-Gondek, an vier verschiedenen Stationen Halt machen und für Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Thema Einbruchschutz, das gerade mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit von besonderer Aktualität ist. Zudem steht insbesondere das Deliktsfeld der Straftaten zum Nachteil älterer Menschen im Fokus. So wird über aktuelle Maschen aufgeklärt und Tipps gegeben, wie man sich und seine Angehörigen schützen kann. Darüber hinaus wird Katja Jokiel-Gondek als „Schutzfrau vor Ort“ selbstverständlich auch für andere Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Station macht das Präventionsmobil jeweils von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr an den folgenden Örtlichkeiten:

Montag, 10.10.2022, Usingen, Parkplatz toom-Baumarkt (Achtzehnmorgenweg)

Dienstag, 11.10.2022, Grävenwiesbach, Parkplatz REWE-Markt (Frankfurter Straße)

Mittwoch, 12.10.2022, Wehrheim, Wehrheimer Mitte

Donnerstag, 13.10.2022, Schmitten, Parkplatz REWE-Markt (Seelenberger Straße)

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: B 275, Gemarkung Usingen, Höhe Abfahrt Südumgehung

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.