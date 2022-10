Main-Taunus: Die Polizei-News

Katalysator gestohlen,

Bad Soden am Taunus, Zellerweg, 06.10.2022, 16.30 Uhr bis 07.10.2022, 06.35 Uhr

(pa)In Bad Soden waren von Donnerstag auf Freitag Katalysatorendiebe am Werk. Zum Ziel der Täter wurde ein Honda Accord, der auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus im Zellerweg abgestellt war. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen machten sich Unbekannte an dem Pkw zu schaffen. Sie trennten den Katalysator des Wagens heraus und flüchteten mit dem Abgasanlagenteil in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 9695 – 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn zu melden.

Scheibe von Schneiderei eingeschlagen, Hofheim am Taunus, Kurhausstraße, Nacht zum 06.10.2022

(pa)In Hofheim verursachten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag am Gebäude einer Schneiderei einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Wie am Donnerstagmorgen festgestellt werden musste, hatte jemand die Fensterscheibe einer in der Kurhausstraße ansässigen Änderungsschneiderei eingeschlagen. Ob es sich um Zerstörungswut handelte oder versucht worden war, in die Räumlichkeiten einzudringen, ist derzeit noch unklar. Die Scheibe wurde beschädigt, blieb jedoch intakt, sodass der Laden nicht betreten werden konnte. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Main-Taunus nur unangekündigte Kontrollen statt.