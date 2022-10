Bergstrasse

Lampertheim-Hüttenfeld: Seniorin tot aufgefunden/Keine Hinweise auf Straftat

Lampertheim (ots) – Eine 84 Jahre alte Seniorin wurde am Donnerstagabend

(06.10.), gegen 22.30 Uhr, von Anwohnern auf einem Grundstück in der

Johann-Stelz-Straße tot aufgefunden.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen der Kriminalpolizei konnten bei einer

am heutigen Tag von der Staatsanwaltschaft Darmstadt angeordneten Obduktion

keine Hinweise auf eine Straftat erlangt werden. Nach gegenwärtigem

Ermittlungsstand gehen Staatsanwaltschaft und Kripo von einem natürlichen

Ableben, möglicherweise in Verbindung mit einem Unfallgeschehen aus.

Bensheim: Zigarettenautomat in Gaststätte aufgebrochen

Bensheim (ots) – Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwochabend

(05.10.) und Donnerstagabend (06.10.) Zugang in eine Gaststätte in der Zeller

Straße. Im Lokal hebelten die ungebetenen Besucher anschließend einen

Zigarettenautomaten auf und entwendeten darin befindliches Geld und Zigaretten.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 1500 Euro.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an das Kommissariat 41 der Polizei in

Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0.

Wald-Michelbach: Hakenkreuze auf Garagenwand geschmiert/Staatsschutz ermittelt

Wald-Michelbach (ots) – Nachdem noch unbekannte Täter am Donnerstag (06.10.)

eine Garagenwand sowie einen öffentlichen Weg im Bereich Ludwigstraße mit

Hakenkreuzen und Davidsternen mittels Sprühfarbe beschmiert haben, hat der

Staatsschutz der südhessischen Polizei die Ermittlungen übernommen und ein

Verfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen und gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 600 Euro. Zeugen,

die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden

gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer

06151/969-0).

Bensheim: Zwei Lenkräder erbeutet/Wer hat etwas bemerkt?

Bensheim (ots) – Zwei in der Melibokusstraße und in der Mierendorffstraße

geparkte Fahrzeuge der Marke BMW, gerieten vermutlich zwischen

Mittwochnachmittag (05.10.) und Donnerstagnachmittag (06.10.) in das Visier von

Kriminellen.

Die Täter zerstörten zunächst Scheiben der Fahrzeuge, bauten anschließend die

Lenkräder aus und entwendeten diese. Zudem erbeuteten die Unbekannte aus einem

der Fahrzeuge noch eine Lederjacke. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Südhessen: Mehrere Präventionsangebote der Polizei in Südhessen / Infos zu verschiedenen Kriminalitätsphänomenen

Südhessen (ots) – Am kommenden Dienstag (11.10.) bieten Fachleute des

Polizeipräsidiums Südhessen zahlreiche Präventionsstände in unterschiedlichen

Ortschaften in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau

sowie im Odenwaldkreis an. Die Beamtinnen und Beamten werden vor Ort zu

verschiedenen Themen und Kriminalitätsphänomen Auskunft geben und stehen für

gemeinsame Gespräche zur Verfügung. Nutzen Sie diese Kontaktmöglichkeit in Ihrer

Nähe und informieren Sie sich.

Nachfolgend haben wir die Örtlichkeiten mit den entsprechenden Uhrzeiten sowie Themen zusammengefasst:

Sparkasse Starkenburg in Viernheim (Schulstraße) – 10 bis 12 Uhr

Thema: „Trickbetrug zum Nachteil älterer Menschen“

Thema: „Trickbetrug zum Nachteil älterer Menschen“

Thema: „Trickbetrug zum Nachteil älterer Menschen“

Thema: „Trickbetrug zum Nachteil älterer Menschen“

Thema: „Trickbetrug zum Nachteil älterer Menschen“

Thema: „Trickbetrug zum Nachteil älterer Menschen“

Thema: „Einbruchschutz, Fahrrad- & Seniorensicherheit“

Thema: „Einbruchschutz, Fahrrad- & Seniorensicherheit“ Parkplatz neben der Sparkasse Odenwaldkreis (Werner v. Siemensstraße, Erbach) –

14 bis 17 Uhr

Thema: „Gewalt-Sehen-Helfen“ & „Zivilcourage“

Darmstadt-Nord: Einbruch in Vereinsheim / Täter steigen über Kellerfenster ein und entwenden Geld

Darmstadt (ots) – Über ein Kellerfenster haben sich noch unbekannte Täter

zwischen Mittwoch (5.10.), 23 Uhr und Donnerstag (6.10.) Zugang zu einem

Vereinsheim im Rodensteinweg verschafft und mindestens 200 Euro Bargeld

entwendet. Der durch ihr kriminelles Vorgehen verursachte Gesamtschaden wird auf

rund 900 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 hat die weiteren Ermittlungen wegen

des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und nimmt alle in

diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Kriminelle präparieren Geldautomaten / Polizei ermittelt und gibt Tipps

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle in der

Zeit zwischen Mittwoch (5.10.) und Donnerstag (6.10.) offenbar ihr Unwesen in

dem Vorraum einer Bank am Luisenplatz getrieben und mehrere Geldautomaten

manipuliert. Nach bisherigen Erkenntnissen präparierten die Täter die

Geldausgabeschächte mit sogenannten „Cash-Trapping-Fallen“. Der bislang

verursachte Schaden ist abschließend noch nicht bekannt und Gegenstand der

andauernden Ermittlungen.

Ziel dieser „Fallen“ ist das Zurückhalten des Bargeldes, wodurch bei den

Abhebenden der Eindruck erweckt wird, dass der Geldautomat leer sei. Hat die

Kundin oder der Kunde dann den Raum verlassen, kehren die Täter in der Regel

zurück und entwenden die festgesteckten Summen.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem aktuellen Fall betraut und hat die

Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Für den Fortgang

des Verfahrens suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alle sachdienlichen

Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Die Polizei nimmt zudem den aktuellen Fall zum Anlass und gibt wichtige

Verhaltenstipps:

Melden Sie jede verdächtige Veränderung! Ein wertvoller und

zeitnaher Hinweis für die Polizei kann bereits die Meldung

darüber sein, dass der Automat eine leere Ausgabe präsentiert,

ohne dass dies in der Anzeige begründet wird. Scheuen Sie sich

hier nicht, unmittelbar ihre zuständige Polizei-Dienststelle zu

kontaktieren oder den Notruf 110 zu wählen.

„auffällige“ Geräte und Veränderungen. Sowohl beim Zugang zu den Räumlichkeiten

als auch insbesondere bei der Nutzung von Geldausgabeautomaten.

ungewöhnlich erscheint, wie beispielsweise angebrachte Leisten oder

Verblendungen, abstehende und lockere Teile, Spuren von Kleber rund um den

Kartenschlitz.

Südhessen: Der Herbst ist da / Wichtige Verkehrshinweise der Polizei für die angebrochene Jahreszeit

Südhessen (ots) – Ein Blick aus dem Fenster und einen Schritt aus der Tür. Mehr

braucht es nicht, um die Ankunft des Herbstes zu bemerken. Der September brachte

bereits regen- und windreiche Tage mit sich und die fallenden Temperaturen

zeigen, dass es zeitnah zu frostigen Zeiten kommen kann. So schön die

angebrochene Jahreszeit auch ist – Risiken birgt sie, insbesondere für

Verkehrsteilnehmer. Damit alle sicher durch diesen Herbst kommen, gibt das

Polizeipräsidium Südhessen wichtige Tipps.

Richtige Bereifung:

Bevor die ersten Schneeflocken fallen und die Temperaturen Minusgrade erreichen,

sollte das Fahrzeug mit Winterreifen ausgerüstet sein. Die Winterreifen haften

bei niedrigen Temperaturen besser auf der Straße und auch die Bremseigenschaften

optimieren sich. Mit der Faustformel „O bis O“ (Oktober bis Ostern) fahren Sie

aus unserer Sicht sehr gut.

Sturmwarnung:

Bei starken Stürmen und Orkanwarnungen sollten Sie vermeidbare Fahrten

verschieben und das Fahrzeug vorerst stehen lassen. Wenn Sie mit einer Fahrt

nicht warten können, achten Sie bei Ihrer Routenplanung darauf, dass die Strecke

möglichst wenig Bäume hat. Damit verringern Sie die Gefahr durch herabfallenden

Äste oder sogar durch umstürzende Bäume gefährdet zu werden. Senken Sie zudem

Ihre Geschwindigkeit, denn starke Winde können Fahrzeuge von der Straße

abbringen.

Witterungsbedingte Herausforderungen:

Wetterlagen wie Regen, Nebel und Schnee verschlechtern Ihre Sicht und auch Ihre

Sichtbarkeit im Straßenverkehr immens. Daher ist eine einwandfreie Beleuchtung

sowie richtig eingestellte Scheinwerfer unabdingbar. Die Leitpfosten am

Straßenrand können bei stark eingeschränkter Sicht zur Orientierung beitragen.

Bei schlechten Sichtverhältnissen ist es wichtig Abstand zu halten. Die

Faustregel lautet: Bei 50 Meter Sicht gilt maximal Tempo 50.

Überholmanöver auf zweispurigen Landstraßen sind bei Nebel ein absolutes Tabu!

Besondere Vorsicht ist bei Nebel auch auf Brücken geboten. Hier gefriert der

Niederschlag schneller als auf den übrigen Straßenabschnitten. Achten Sie auch

immer auf Radfahrer, deren schwachen Rücklichter bei Nebel erst spät erkannt

werden. Sicht durch Licht: Prüfen Sie, ob die Lichtautomatik Ihres Autos richtig

auf die Sichtverhältnisse reagiert. Auch Nebelscheinwerfer können hilfreich

sein. Bei einer Sichtweite von unter 50 Metern sollte zudem die

Nebelschlussleuchte eingeschaltet werden. Nicht vergessen: Sobald die Sicht

wieder besser wird, sollten Sie die Nebelschlussleuchte ausschalten, um die

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer hinter Ihnen nicht zu blenden.

Risiko von Wildunfällen steigt:

Insbesondere im Herbst steigt das Risiko für Wildunfälle. Die Dämmerung am

Morgen und Abend überschneiden sich zeitlich mit dem täglichen Berufsverkehr. Zu

diesen Zeiten sind beispielsweise Rehe und auch Damwild besonders aktiv. Zur

Unfallvermeidung ist bei Fahrten durch Wald- und Wiesengebiete mit angepasster

Geschwindigkeit zu fahren. Insbesondere aber an Stellen, an denen das

Verkehrszeichen „Wildwechsel“ vor der Gefahr warnt, sollten Autofahrerinnen und

Autofahrer stets bremsbereit sein. Weichen Sie den Tieren nicht aus. Dabei ist

die Gefahr groß die Kontrolle über das eigene Fahrzeug zu verlieren und kann

verheerende Folgen haben. Trotz des Schockmoments sollte stark abgebremst und

die Fahrspur gehalten werden. Sollte es dennoch zu einer Kollision kommen,

sichern sie die Unfallstelle ab und verständigen die Polizei.

Vereiste und beschlagene Scheiben:

Für ein im Freien geparktes Auto sollten Autofahrerinnen und Autofahrer

jederzeit einen guten Eiskratzer parat haben. Wichtig ist, die gesamte

Frontscheibe vom Eis zu befreien. Es ist unzulässig, nur ein kleines

Sichtfenster in der Windschutzscheibe freizumachen. Heck- und Seitenscheiben

sowie die Außenspiegel gehören ebenso zum Pflichtprogramm. Das gesamte Prozedere

gilt natürlich auch schon bei beschlagenen Scheiben. Ohne eine freie Sicht

sollte keine Fahrt beginnen.

Wenn jeder diese zentralen Tipps berücksichtigt und mit gegenseitiger Rücksicht

im Straßenverkehr agiert, kommen wir alle sicherer an unseren Zielen an. Das

Polizeipräsidium Südhessen wünscht Ihnen daher eine gute und unfallfreie Fahrt

durch den Herbst.

Darmstadt: Polizei stellt Mountainbike sicher und sucht rechtmäßigen Besitzer / Wer erkennt sein Eigentum?

Darmstadt (ots) – Polizeibeamte des 1. Reviers haben am Samstag (1.9.) ein

neuwertig aussehendes Mountainbike vom Hersteller Ghost, Modell „SL AMR“ in der

Farbe Silber im Herrngarten gefunden und sichergestellt. Die Ermittlerinnen und

Ermittler können nicht ausschließen, dass es sich bei dem Fahrrad um Diebesgut

handelt. Bislang konnte die rechtmäßige Besitzerin oder der rechtmäßige Besitzer

noch nicht ausfindig gemacht werden. Vor diesem Hintergrund fragen die

Beamtinnen und Beamten: Wer erkennt sein Eigentum wieder oder kann Hinweise zur

Herkunft des Mountainbikes mit den signifikanten violetten Pedalen geben?

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und unter der

Rufnummer 06151/9690 für alle Hinweisgeber zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Reinheim: Kühlaggregat und Bargeld aus Anhänger entwendet / Zeugen gesucht

Reinheim (ots) – Kriminelle brachen in der Nacht zum Freitag (7.10.) auf bislang

unbekannte Weise einen grünen Anhänger in der Bahnhofstraße auf und durchsuchten

ihn. Sie fanden Bargeld, montierten das am Anhänger angebrachte Kühlaggregat ab

und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Der entstandene Schaden

beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf über 2.000 Euro. Hinweise zu den

Tätern und dem Verbleib der Beute werden vom Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt

unter der Telefonnummer 06154 / 6330 – 0 entgegengenommen.

Gross-Gerau

Bischofsheim: Auseinandersetzung unter Jugendlichen/Kripo sucht Zeugen

Bischofsheim (ots)

Bereits am 31. Juli 2022, gegen 17.30 Uhr, wurde ein 15 Jahre altes, aus Russland stammendes Mädchen von zwei etwa 15 bis 17 Jahre alten jungen Frauen „Am Mainweg“ in russischer Sprache angesprochen. Bei den beiden Frauen soll es sich laut Aussage der 15-Jährigen um Ukrainerinnen gehandelt haben. Die 15-Jährige wurde zunächst von den Unbekannten beleidigt und anschließend geschlagen, getreten sowie an den Haaren gezogen, weil sie sich nach Aufforderung der Angreiferinnen nicht für die Taten ihres Landes entschuldigen wollte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Die Ermittlungen der Polizei sind bislang ergebnislos verlaufen, weshalb sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit wenden. Eine der Unbekannten ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, kräftig und hatte glatte, braune Haare, braune Augen und auffallend viele Pickel im Gesicht. Die junge Frau hatte ein Nasenpiercing und trug ein rotes Oberteil. Ihre Begleiterin war 1,65 bis 1,70 Meter groß, von normaler Statur, hat blaue Augen und blonde, lange Haare bis zur Hüfte. Die Unbekannte war stark geschminkt und genauso gekleidet, wie ihre Begleiterin. Beide trugen weiße Nike-Air-Force-Schuhe.

Die Beamten des Staatsschutzkommissariats in Darmstadt bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06151/9690. Insbesondere gesucht wird ein Mann, der zur Tatzeit mit einem kniehohen, schwarzen Hund an den drei Mädchen vorbei lief und möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann.

Nauheim: Einbruch in Gaststätte

Nauheim (ots)

Eine Gaststätte in der Waldstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (06.10.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang in die Lokalität und entwendeten anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen zwei Geldbeutel samt Bargeld. Die ungebetenen Besucher verursachten durch ihr rabiates Vorgehen zudem einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Odenwaldkreis

Mossautal: Mit 93 km/h durch die Ortschaft gerast

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung durch Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, wurden am Freitag (07.10.), in der Zeit zwischen 09.30 und 11.30 Uhr, im Bereich der Ortsstraße in Unter-Mossau Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 50 Km/h.

Von 94 gemessenen Fahrzeugen waren 23, darunter ein Motorradfahrer, zu schnell unterwegs. Unrühmliche Spitzenreiterin war eine 44-jährige Autofahrerin mit 93 Stundenkilometern. Sie muss nun einem Bußgeld von 400 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Brombachtal: Sachbeschädigung auf Schulgelände/Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Freitag (30.09.) und Dienstag (04.10.), wurde auf dem Gelände der Grundschule im Schulweg der Schulhof mit Farbe besprüht sowie ein Holztisch und eine Tischtennisplatte mittels Stiften beschmiert.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit dem Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530.

Erbach: Auto aufgebrochen/Zeugen gesucht

Ein „Am Schloßgraben“ geparkter Subaru geriet am Donnerstag (06.10.), in der Zeit zwischen 12.30 und 17.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und ließen anschließend einen im Innenraum befindlichen Geldbeutel samt persönlichen Dokumenten mitgehen. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.