Doch auch wer in den Bergregionen in Deutschland lebt, wird es lieben lange Bergtouren zu machen und mit den Liebsten zu wandern. Doch gerade hier ist eine gute Jacke von großer Wichtigkeit, da das Wetter sich insbesondere in den Bergen schnell ändern kann. Eine Übergangsjacke, die warm hält, vor Wind und Regen schützt und zudem schnell verstaut werden kann, wenn die Sonne ihre Kraft zeigt, ist daher genau richtig. Worauf bei der Auswahl der Jacke für Outdoor-Aktivitäten geachtet werden soll, zeigen wir in diesem Bericht auf.

Das zeichnet eine gute Übergangsjacke zum Wandern aus

Wer sich fürs Wandern oder für die Tour in den Bergen begeistert, benötigt natürlich eine gute Jacke, um Wind und Wetter zu trotzen. Daher ist es besonders wichtig, sich für die richtige Jacke zu entscheiden, um von den Vorzügen zu profitieren. Und genau das wissen auch die Hersteller. Auch die Marke Bolf weiß, worauf es bei Outdoor-Jacken ankommt und bietet eine große Auswahl an Übergangsjacken für jeden Business- und Freizeit-Bereich an. Daher lohnt es sich immer auf Bolf.de die Vielfältigkeit der Übergangjacken zu entdecken und jetzt schon die nächsten Outdoor-Aktivität zu planen.

Eine Wanderjacke oder Übergangsjacke für den Outdoor-Bereich zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie warm hält, gleichzeitig aber auch die Feuchtigkeit reguliert. Dies ist gerade bei der körperlichen Anstrengung besonders wichtig. Zudem ist es von großer Bedeutung, dass die Übergangsjacke zum Wandern Wind und Wetter trotzt und auch wenn es mal einen Schauer gibt, die Jacke schnell wieder trocknet. Zudem sollte die Übergangsjacke natürlich auch Wind abweisen, damit Mann nicht friert.

Des Weiteren punktet einen Übergangsjacke für den Ausflug in die Berge auch damit, dass sie besonders leicht ist und schnell im Rucksack verpackt werden kann, ohne dass der ganze Platz ausgefüllt wird. Dies ist beispielsweise bei einer Steppjacke oder einer Softshelljacke der Fall. Diese sind leicht, können sehr klein zusammengefaltet werden und somit sind sie ideal bei Ausflügen in die Berge oder beim Wandern.

Vorteile einer Softshelljacke

Die Softshelljacken von Bolf sind atmungsaktiv, wetterbeständig und weisen einen sehr hohen Tragekomfort auf. Zudem sind diese Outdoor-Jacken ideal für wechselhaftes Wetter, da sie wasserabweisend sind und schnell wieder trocknen, wenn es einen Schauer gab. Wer jedoch starkem Regen trotzen möchte, der sollte eine spezielle Regenjacke im Rucksack haben, da auch Softshelljacken bei Dauerregen keine Chance haben und Mann bis auf die Knochen nass wird. Dass dann der Wanderausflug eher zur Tortur wird, liegt auf der Hand.

Ist schönes und warmes Wetter gemeldet, eignet sich eher eine Outdoor-Weste, oder eine Funktionsjacke, bei der die Ärmel abgetrennt werden können. So kann auch die Kraft der Sonne nicht zur Überhitzung führen und Mann ist perfekt gekleidet, wenn es mal wolkig und sonnig im Wechsel wird. Zudem hat Mann mit einer Funktionsjacke die Möglichkeit, dass die Bewegungsfreiheit gegeben ist, die eventuell benötigt wird. Außerdem sind auch Funktionsjacken in der Regel recht leicht und lassen sich gut im Rucksack verstauen.