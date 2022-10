Kaiserslautern – Das Kreisjugendamt Kaiserslautern sucht Pflegeelternbewerber aus dem Landkreis, die bereit sind, Kinder auf Zeit oder auf Dauer bei sich aufzunehmen.

Dabei sind alle Familienformen willkommen. Bewerber sollen die Bereitschaft mitbringen, sich auf ein Ihnen fremdes Kind mit all seiner Vorerfahrung einzulassen und es so, wie es ist, anzunehmen. Während der gesamten Zeit erhalten sie Unterstützung und Begleitung durch den Pflegekinderdienst. Die Aufnahme eines Pflegekindes bedeutet für eine Familie nicht nur neue Herausforderungen, sondern auch eine Bereicherung. Bedeutsam ist dabei, dass die Kernfamilie diese wichtige Entscheidung gemeinsam trifft. Pflegeeltern zu sein ist kein Beruf, sondern Berufung, verbunden mit sozialem Engagement, Belastbarkeit und Einfühlungsvermögen. Eine pädagogische Ausbildung ist nicht erforderlich. Selbstverständlich wird der Lebensunterhalt des Pflegekindes über die Jugendhilfe sichergestellt und Pflegeeltern erhalten eine Erziehungspauschale.

Wer interessiert ist, ein Kind in Vollzeitpflege oder Bereitschaftspflege aufzunehmen, kann sich per Mail an pkd@kaiserslautern-kreis.de<mailto:pkd@kaiserslautern-kreis.de> wenden oder per Telefon an die Mitarbeiterinnen: Frau Cullmann (0631/7105-473), Frau Gläser (0631/7105-417), Frau Hager (0631/7105-438), Frau Joeckel (0631/7105-413) oder Frau Meyer (0631/7105-459). Weitere Informationen finden sich auf der Homepage der Kreisverwaltung Kaiserslautern unter www.kaiserslautern-kreis.de<http://www.kaiserslautern-kreis.de>.