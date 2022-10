Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 06.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Meckenheim: Wegen Unachtsamkeit 15.000 Euro Schaden

Meckenheim (ots) – Nicht aufgepasst und einen Schaden von 15.000 Euro verursacht, hat am Mittwochabend (5. Okt., 20:30 Uhr) der Fahrer eines Passat in Meckenheim. Als er auf der Hauptstraße in Richtung Hochdorf-Assenheim war, streifte der 42-Jährige einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Dacia. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):