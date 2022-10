Karlsruhe: Das ZKM | Karlsruhe lädt zum abschließenden Symposium ein

Karlsruhe. Die Digitalisierung verändert alle Lebensbereiche. Ziel des dreijährigen Forschungsprojektes digilog@bw – Digitalisierung im Dialog war es, die Auswirkungen dieser weitreichenden Transformation zu analysieren, um damit eine Grundlage für die informierte Gestaltung möglicher Zukünfte zu schaffen. Das abschließende Symposium »Digitale Zukünfte gestalten« gibt im ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe am 13.10.2022 um 19 Uhr Einblicke in die Forschungsergebnisse und lädt im Ausklang zu einem Get-together ein.

Digitalisierung durchdringt und verändert nahezu jeden Aspekt unseres Lebens. Das 2019 initiierte Forschungsprojekt digilog@bw, das von sieben baden-württembergischen Universitäten und Forschungsinstituten getragen wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Einfluss der Digitalisierung auf Individuen und Gesellschaft zu identifizieren und interdisziplinär zu analysieren. So sollen Grundlagen geschaffen werden, um den digitalen Wandel technisch wie politisch planvoll gestalten zu können. Über 50 Wissenschaftler:innen aus den Geistes-, Sozial-, Rechts-, Wirtschafts-, Medien- und Kommunikationswissenschaften, der Ethik und der Informatik sowie der Technikfolgenabschätzung wirkten an diesem interdisziplinären Forschungsprojekt mit und orientierten sich mit ihren Fragestellungen an den drei Konzepten »Autonomie«, »Wissen« und »Partizipation«. Das ZKM gewährte durch Online-Vorträge und -Gespräche kontinuierlich Einblick in die Arbeit der Wissenschaftler:innen und regte durch begleitende Workshops und Ausstellungen zu einer weiteren Auseinandersetzung an. Das abschließende Symposium präsentiert nun eine Auswahl der Forschungsergebnisse der vergangenen drei Jahre in kompakten Formaten und lädt im Anschluss zu einem Get-together im ZKM Foyer ein.

Kooperationspartner:

· Universität Mannheim

· KIT | Karlsruher Institut für Technologie

· IZEW | Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften

· gesis | Leibniz Institut für Sozialwissenschaften

· IDS | Leibniz-Institut für Deutsche Sprache

· IWM | Leibniz-Institut für Wissensmedien

· ZEW | Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

· ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe

Das Projekt wurde gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg aus Mitteln der Landesdigitalisierungsstrategie digital@bw.

Website: https://digilog-bw.de/

Programm

Durch den Abend führt Eva Wolfangel

19:00 Uhr Begrüßung

Thomas Fetzer (Universität Mannheim)

19:10 Uhr Videopräsentationen I

Eine Auswahl der Forschungsergebnisse in Form kurzer Video-Statements

Dynamiken der Partizipation in Zeiten der Digitalisierung. Nutzung digitaler Medien, Fehlinformation, und politisches Vertrauen.

Marc Debus (Universität Mannheim)

Neutralität von digitalen Plattformen aus ökonomischer und juristischer Perspektive

David Klock (Universität Mannheim)

19:25 Uhr digilog@bw kompakt

Eine Auswahl der Forschungsergebnisse in Form kurzer Präsentationen moderiert von Eva Wolfangel

Diversitätssensible Technik für mehr soziale Gerechtigkeit in der digitalen Gesellschaft

Laura Schelenz (Universität Tübingen)

Digitale Technologien im Grenzbereich zwischen Berufsarbeit und anderen Lebensbereichen: Autonomie und Anforderungen an das Boundary Management

Julia Iser (Universität Mannheim)

Privatsphäre-bewusste nutzerzentrierte Internet-basierte Dienste (EN)

Peyman Toreini (KIT)

20:00 Uhr Kommen Wissenschaft und Gesellschaft durch Kunst in Dialog?

Sabine Faller (ZKM), Jessica Heesen (Universität Tübingen), Margit Rosen (ZKM) und Sabina Zweil (ZKM), moderiert von Eva Wolfangel

20:25 Uhr Videopräsentationen II

Eine Auswahl der Forschungsergebnisse in Form kurzer Video-Statements

Ethische und gesellschaftliche Implikationen von Deepfakes

Maria Pawelec (Universität Tübingen)

KI-gestützte Sprachassistenten als Informationsquelle

Franziska Gaiser (Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen)

TrusD (Trust Indicators in the Digital World)

Lukas Aldag (KIT)

20:40 Uhr Digitaler Wandel findet statt. Wie können wir ihn gestalten?

Michael Decker (KIT) und Thomas Fetzer (Universität Mannheim), moderiert von Eva Wolfangel

Verabschiedung

Thomas Fetzer (Universität Mannheim)

21:15 Uhr Get-together mit Umtrunk im ZKM Foyer

