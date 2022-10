Frankfurt-Innenstadt/Altstadt: Bezug zur Meldung – Autofahrer nach Kiosküberfall gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Wie den Medien bereits bekannt, kam es in der Nacht zum

Dienstag, den 04. Oktober 2022, in der Fahrgasse zu einer versuchten schweren

räuberischen Erpressung auf einen Kiosk. Drei bislang unbekannte Täter

flüchteten nach der Tat mit einem weißen Auto.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem weißen Fluchtfahrzeug machen

können, insbesondere nach den Fahrern bzw. Insassen einer schwarzen Mercedes

C-Klasse und eines VW-Touran-Taxi.

Beide Fahrzeuge fuhren gegen 0:45 Uhr von der Battonnstraße auf die Berliner

Straße. Zu diesem Zeitpunkt bog das Fluchtauto, ein weißer VW Golf oder Polo,

von der Fahrgasse nach rechts in die Berliner Straße ein. Auf Höhe der

Hasengasse blieben alle drei Fahrzeuge zunächst an einer roten Ampel stehen,

während ein Fußgänger die Straße in Richtung der Hassengasse passierte. Der

Mercedes wartete links neben dem weißen Pkw. Das Taxi stand hinter diesem und

fuhr anschließend durch den Theatertunnel in Richtung Gutleutstraße.

Gegebenenfalls konnte das Fahrzeug zu einem späteren Zeitpunkt erneut von dem

Taxifahrer gesichtet werden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, welche die Täter in dem weißen Auto gesehen

haben und diese beschreiben können, sich zu melden. Möglicherweise sind an dem

Fahrzeug auch Besonderheiten (Beschädigungen, Aufkleber, etc.) aufgefallen.

Zeugen mögen sich bitte unter der Rufnummer 069 / 755-51299 mit der Frankfurter

Kriminalpolizei in Verbindung setzen.

Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme auf frischer Tat – Aufmerksame Zeugin verhindert Diebstahl

Frankfurt (ots) – (di) Nicht zum Erfolg führte ein Einbruchsversuch am gestrigen

Morgen (05.10.2022) am südlichen Mainufer auf einem dort befindlichen

Gastronomieboot. Die Festnahme und eine Anzeige waren die Folge.

Gegen 07:45 Uhr überstieg ein 40-Jähriger aus Würzburg zunächst die gesicherte

Stegtür eines Imbissbootes und brach anschließend die Zugangstür zur Gaststätte

auf. Im Innenraum raffte er diverse Alkoholika zusammen und stellte diese zum

Abtransport in Taschen bereit.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete das Geschehen und konnte rechtzeitig die

Polizei informieren. Die hinzugezogenen Polizisten nahmen den Einbrecher noch

vor Ort auf frischer Tat fest.

Nicht nur ohne Beute, sondern auch mit einer Verletzung am Bein endete für den

40-Jährigen der erfolglose Einbruchsversuch, da er sich beim Eindringen in das

Boot auch noch selbst verletzte. Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen des

Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls ermittelt.

Frankfurt-Niederursel – Erneut „verdächtige Köder“ aufgefunden

Frankfurt (ots) – (di) Wie der Frankfurter Polizei bekannt wurde, sind im

Stadtteil Niederursel heute erneut verdächtige Köder aufgefunden worden.

Im Bereich der U-Bahn-Station Niederursel wurden mehrere „Fleischbällchen“

aufgefunden, bei denen der Verdacht besteht, dass es sich um Giftköder handeln

könnte. Inwiefern eine Versetzung mit giftigen Substanzen vorliegt, müssen die

anstehenden Untersuchungen zeigen. Bislang sind uns jedoch aus diesem Bereich

keine Fälle vergifteter Hunde gemeldet geworden.

Die Polizei sensibilisiert in diesem Zusammenhang erneut, auf verdächtigte Köder

zu achten und verdächtige Wahrnehmungen der Polizei mitzuteilen.

Personen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit

dem örtlich zuständigen 14. Polizeirevier, Tel.: 069/ 755 – 11400 oder jeder

anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme von Fahrraddieben

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Morgen nahm die Polizei zwei Fahrraddiebe auf

frischer Tat in Sachsenhausen fest. Die beiden hatten es auf ein Damenrad

abgesehen.

Gegen 06:30 Uhr verständigte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, weil sie zwei

Männer im „Grethenweg“ dabei beobachtete, wie diese sich an einem Fahrrad zu

schaffen machten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die mutmaßlichen

Diebe gerade im Begriff, das besagte Fahrrad wegzuschieben. Die Polizei nahm das

Duo (42 und 45 Jahre alt) fest. Neben dem offensichtlich soeben geknackten

Damenrad führten sie noch den ebenfalls gestohlenen Sattel eines weiteren Rads

mit. Die Sattelstange wird von Fahrraddieben gerne als Hebel benutzt, um

bestimmte Arten von Fahrradschlössern zu „sprengen“. Darüber hinaus fanden die

Einsatzkräfte bei dem 42-Jährigen noch eine geringe Menge Drogen auf und

beschlagnahmten diese.

Die Polizei leitete gegen die beiden Tatverdächtigen Strafverfahren u. a. wegen

des Verdachts des Fahrraddiebstahls und Drogenbesitzes ein. Während der

45-Jährige nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen in Ermangelung von

Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, brachten die Ermittler den

wohnsitzlosen 42-Jährigen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Am Folgetag

wurde er nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder entlassen.

Frankfurt-Innenstadt: Lebloser Mann auf Bahnsteig

Frankfurt (ots) – (dr) Heute Morgen (06. Oktober 2022) wurde eine männliche

Person leblos auf einem Bahnsteig im Bereich der S-Bahnhaltestelle an der

Hauptwache (Gleis 3) aufgefunden. Die Todesursache ist bislang unklar.

Gegen 5:00 Uhr fand ein Mitarbeiter der Bahn einen leblosen Mann am Bahnsteig

auf und verständigte die Polizei. Alarmierte Polizeikräfte sperrten den Bereich

ab. Die Frankfurter Kriminalpolizei nahm in der Folge die Ermittlungen zur

Todesursache auf. Die Identität des Verstorbenen konnte mittlerweile geklärt

werden. Es handelt sich um einen 29-Jährigen.

Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (dr) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Oktober 2022: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener- Ring Oktober 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße Oktober 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-

Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5 Oktober 2022: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim Oktober 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann- Straße, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener- Ring

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.