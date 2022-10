Marburg: Fahrrad aus Hinterhof entwendet

Ein angeschlossenes, schwarz- grünes Cube-Mountainbike im Wert von etwa 240 Euro entwendeten Unbekannte zwischen Donnerstag, 29. September, 18 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr aus einem Hinterhof in der Haspelstraße. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Einbruchversuch

Hebelmarken an der Eingangstür eines Friseurladens in der Untergasse deuten auf einen versuchten Einbruch hin, der zwischen Sonntag, 2. Oktober, 15 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, stattfand. Die Tür blieb geschlossen, der Dieb somit draußen und es entstanden Schäden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Amöneburg- Mardorf: Diebe kommen zwei Mal

In zwei aufeinander folgenden Nächten brachen Diebe in eine Scheune in der Straße An der Kirche ein. Bei der ersten Tat, zwischen 14 Uhr am Mittwoch, 28. September, und 8 Uhr am Donnerstag, entwendet sie das automatische Lenksystem eines in der Scheune stehenden Traktors. Das abmontierte Gerät hat einen Wert von etwa 3.000 Euro. In der folgenden Nacht entwendeten sie im Tatzeitraum von Donnerstag, 14.30 Uhr bis Freitag, 8.45 Uhr, Werkzeug im Wert von etwa 140 Euro. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Roller entwendet

Einen weißen Roller der Marke „Kymco“ entwendeten Unbekannte vom Schulgelände in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Dort stand das Kleinkraftrad angeschlossen seit Mittwoch, 22 Uhr. Den Diebstahl bemerkte die Besitzerin am Folgetag um 7 Uhr. Zusammen mit dem ebenfalls entwendeten Helm hat das Diebesgut einen Wert von etwa 600 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Cölbe- Bernsdorf: Opel touchiert

In der Frankfurter Straße touchierte ein unbekannter Autofahrer zwischen Donnerstag, 29. Oktober, 23 Uhr, und Freitag, 9.30 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten schwarzen Opel Vectra. Anstatt sich um die etwa 700 Euro hohen Schäden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Auf der B3 touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte vermutlich beim nebeneinander fahren auf der B3 von Marburg nach Schönstadt einen auf der linken Spur fahrenden schwarzen BMW X6, indem er auf der rechten Spur zu weit links fuhr. Dadurch entstanden am Mittwoch, 5. Oktober, gegen 9.20 Uhr, etwa 1.000 Euro hohe Schäden an der hinteren Stoßstange des BMW. Eventuell handelt es sich bei dem anderen beteiligten Fahrzeug um einen weißen Kleinbus mit ausländischem Kennzeichen. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Hermershausen: Spiegel beschädigt

Einen privat aufgestellten Verkehrsspiegel im Wert von etwa 50 Euro beschädigte ein unbekannter Sattelzugfahrer am Mittwoch, 5. Oktober, als er gegen 19.30 Uhr in Richtung Niederweimar durch Hermershausen durchfuhr und dabei den Spiegel touchierte. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter. Die Marburger Polizei sucht nach Unfallzeugen (Telefonnummer 06421/4060).