Homberg: Unbekannte Täter brechen Zigarettenautomaten auf

Aufbruch eines Zigarettenautomaten Tatzeit: 06.10.2022, 00:30 Uhr bis 01:40 Uhr Einen Zigarettenautomaten im Stellbergsweg brachen unbekannte Täter in den Morgenstunden des heutigen Tages auf und stahlen Bargeld und Zigaretten daraus. Die Täter begaben sich zu dem Automaten und brachen diesen mit unbekannten Werkzeugen auf. Anschließend stahlen sie eine nicht bekannte Anzahl an Zigarettenpackungen und das Bargeld aus der Geldkassette. Der Wert der Beute und der angerichtete Sachschaden stehen zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Gudensberg: Werkzeuge aus Hausrohbau gestohlen

Diebstahl aus Rohbau Tatzeit: 03.10.2022, 18:00 Uhr bis 05.10.2022, 18:30 Uhr In den vergangenen Tagen brachen unbekannte Täter in einen Hausrohbau in der Hell-Heynmöller-Straße ein und stahlen Werkzeuge. Die Täter begaben sich in den Rohbau und brachen dort eine verschlossene Tür auf. Aus dem sich anschließenden Raum stahlen sie zwei Akkuschrauber und einen Schlagbohrer im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660