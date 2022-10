Duales Studium bei der Polizei Hessen? Jetzt anmelden für die Infoveranstaltung

POL-OH: Duales Studium bei der Polizei Hessen? Jetzt anmelden für die Infoveranstaltung

Osthessen (ots)

Welche Folgen hat es, sich betrunken hinter das Steuer zu setzen? Wie läuft eine Alkohol- und Drogenkontrolle bei der Polizei ab? Was muss ich bei einem Drogenvortest beachten? Bei der Infoveranstaltung des Polizeipräsidiums Osthessen am Mittwoch (19.10.), 17 bis 20 Uhr, haben Interessierte die Möglichkeit, in eine Vorlesung des Dualen Studiums zum Thema „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ zu schnuppern. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Anzahl an Plätzen ist begrenzt.

Natürlich gibt nicht nur ein Dozent Einblicke in seine Vorlesung: Ein Polizeikommissaranwärter wird hautnah von seinen Eindrücken und Erlebnissen während des Studiums berichten. Lassen sich Familie und Studium gut vereinbaren? Und welche Vorzüge hat es, dual bei der Polizei Hessen zu studieren? Zusätzlich werden zwei Polizisten die Unterschiede zwischen Schutz- und Kriminalpolizei präsentieren und aufzeigen, wie viele Facetten der Polizei-Alltag bietet. Während der dreistündigen Veranstaltung können die Teilnehmenden alle Fragen, die ihnen unter den Nägeln brennen, stellen und erhalten von Einstellungsberaterin Denise Abersfelder und ihrem Team Antworten.

Nächster Stopp: Polizei Hessen

Inzwischen haben sich die Einstellungsvoraussetzungen geändert: Auch Personen bis 36 Jahre mit einem Realschulabschluss in Verbindung mit einer abgeschlossenen dreijährigen Berufsausbildung haben ab sofort die Möglichkeit, sich für das Duale Studium zu bewerben. Die Infoveranstaltung richtet sich an alle Interessierten ab der 10. Klasse.

Anmeldungen werden unter Angaben eines kurzen Werdegangs mit Informationen zum angestrebten oder bereits abgeschlossenen Schulabschluss, Berufsausbildung, Studium oder ähnliches unter einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de entgegengenommen. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Alle Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen gibt es unter: https://k.polizei.hessen.de/1155169625

Toyota beschädigt

Bad Hersfeld. Am Dienstag (04.10.), gegen 20.30 Uhr, parkte eine 28-jährige Frau aus Höchberg ihren auberginefarbenen Toyota IQ auf dem Parkplatz des DRK-Zentrums im Seilerweg gegenüber der Coronateststation. Als die Frau am Mittwoch (05.10.), gegen 19.30 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug ihr Toyota beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

50-Jähriger leicht verletzt

Bad Hersfeld. Am Dienstag (04.10.), gegen 12.50 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann aus Neuenstein mit einem BMW die Berliner Straße und wollte nach rechts in Richtung Hainstraße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt stand ein 50-jähriger Mann aus Niederaula mit seinem Mazda auf der Hainstraße und musste verkehrsbedingt warten, da sich in diesem Bereich aufgrund einer Baustelle die Fahrspur verengte. Während des Abbiegens übersah der 65-jährige Mann aus Neuenstein den Mazda und fuhr auf diesen auf. Hierbei verletzte sich der 50-jährige Mazda-Fahrer leicht und wurde nach einer Erstversorgung durch einen Rettungswagen noch vor Ort entlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

12-jähriger Radfahrer verletzt

Wildeck. Vermutlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, wollte ein 12-jähriger Junge aus Raßdorf am Mittwoch (05.10.), gegen 13.30 Uhr, die Eisenacher Straße in Obersuhl überqueren. Hierbei wurde er von einem 53-jährigen Mann aus Obersuhl erfasst, der mit seinem Pkw auf der Eisenacher Straße unterwegs war. Der Junge wurde leicht verletzt und vorsorglich zur medizinischen Untersuchung ins Klinikum Bad Hersfeld gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Frontalzusammenstoß zwischen Rad und Pkw

Wildeck. Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Radfahrer kam es am Mittwoch (05.10.), gegen 17.50 Uhr, in Bosserode. Ein 72-jähriger Radfahrer aus Raßdorf war mit seinem E-Bike auf dem Birkenweg in Richtung Raßdorfer Straße unterwegs. Im Bereich einer 90-Grad-Kurve stieß der Radfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw frontal zusammen, der von einer 33-jährigen Frau aus Bosserode gefahren wurde. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld gebracht. An Fahrrad und Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Pkw zerkratzt

Lauterbach. Am Freitag (30.09.), gegen 19 Uhr, parkte eine 28-jährige Pkw-Fahrerin ihren 1er BMW in der Lauterstraße in Höhe der Hausnummer 28 am Fahrbahnrand. Als sie am Montag (03.10.) wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses rundherum zerkratzt worden war. Am BMW entstand Sachschaden von rund 600 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer 06641-9710.

Katalysatorendiebstahl – Fahrrad gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Katalysatorendiebstahl

Bebra. Unbekannte bauten in der Zeit zwischen dem 27. September und dem 4. Oktober auf einem Parkplatz in der Gilfershäuser Straße einen Katalysator aus einem schwarzen Mitsubishi Colt aus und entwendeten diesen. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Bad Hersfeld. Ein Stadtrad der Marke „Konsul“ stahlen Unbekannte am Dienstag (04.10.), in der Zeit zwischen 10 Uhr und 15 Uhr. Zur Tatzeit war das Zweirad im Wert von etwa 100 Euro mittels eines Kettenschlosses in der Hospitalgasse gesichert gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Raub auf Tankstelle – Zeugen gesucht

Eiterfeld. Am Mittwochabend (05.10.) kam es in einer Tankstelle in der Eitrastraße im Ortsteil Arzell zu einem Raub.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 19.30 Uhr den Verkaufsraum und forderte die Angestellte unter Vorhalt einer augenscheinlich silberfarbenen Schusswaffe auf, Bargeld an ihn zu übergeben. Ob es sich dabei um eine Echt- oder Anscheinswaffe handelte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Die Kassiererin leistete den Anweisungen folge und öffnete die Kasse. Anschließend entnahm der Täter eine noch unbekannte Menge an Geldscheinen aus der Kassenschublade, verstaute diese in der Tasche seines Pullovers und flüchtete fußläufig von dem Tankstellengelände. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Täter kann als männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine beigefarbene Bacecap, einen hellgrauen Kapuzenpullover der Marke Adidas mit großem schwarzen Schriftzug und drei nicht gleichlangen Streifen im Brustbereich, eine dunkle Hose, welche am Knöchel eng anlag, dunkle Sportschuhe mit weißer Sohle sowie schwarze Handschuhe.

Unmittelbar nach der Tat führte die Polizei bereits umfangreiche Fahndungsmaßnahmen und Lautsprecherdurchsagen im Bereich des Tatortes durch und befragte Zeuginnen und Zeugen. Die bisherigen Maßnahmen führten jedoch nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Fulda dauern weiterhin an.

Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit oder in den Stunden und Tagen zuvor im Bereich des Tankstellengeländes verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt oder auf den Täter geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Airbag aus Kleinbus gestohlen

Alsfeld. Aus einem roten Kleinbus Iveco stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (05.10.) einen Airbag. Die Täter verschafften sich unberechtigten Zugang zu dem in der Hersfelder Straße abgestellten Fahrzeug und entwendeten daraus das Diebesgut im Wert von circa 50 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereien

Fulda (ots)

Fulda. Unbekannte beschmierten zwischen Samstagmittag (01.10.) und Dienstagmorgen (04.10.) eine öffentliche Toilette, eine Gebäudewand und die Parkplatzfläche im Bereich eines Einkaufszentrums in der Keltenstraße unter anderem mit zwei Hakenkreuzen. Der Sachschaden beläuft ich auf circa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Alheim (ots)

Am 05.10.2022, 20.10 Uhr befuhr der Fahrer eines Kleintransporters aus Bebra die Bundesstraße 83 von Rotenburg in Richtung Alheim und bog an der Kreuzung nach links auf die Landesstraße 3253 in Richtung Baumbach ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw aus Morschen. Durch den Aufprall verletzten sich Fahrer und Beifahrerin des Pkw schwer und wurden mittels Rettungswagen in das Krankenhaus Fritzlar verbracht. Der Fahrer des Transporters wurde leichtverletzt. Wegen auslaufenden Betriebsstoffen war die Feuerwehr Alheim vor Ort. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Sachschaden ca. 14.000,- Euro.