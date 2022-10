Einbruch in Keller einer Gaststätte, Brechen, Bahnhofstraße, Dienstag, 04.10.2022, 21:45 Uhr bis Mittwoch, 05.10.2022, 06:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in den Keller einer Gaststätte in Brechen eingebrochen. Die Täter gelangten an dem Gebäude in der Bahnhofstraße über einen Lichtschacht an ein Kellerfenster. Dieses wurde gewaltsam geöffnet und der Keller betreten. Im Inneren brachen sie eine Holztür auf und gelangten so in weitere Kellerräume. Offenbar ohne Beute verließen die Einbrecher das Gebäude wieder und verschwanden unerkannt. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und ermittelt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

Reifen zerstochen,

Limburg, Im Ansper, Mittwoch, 05.10.2022, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 06.10.2022, 09:30 Uhr

(wie) In den letzten Tagen wurden in Limburg die Reifen an zwei PKW zerstochen. Bisher unbekannte Täter nutzten einen unbeobachteten Moment und vergriffen sich in der Straße „Im Ansper“ an je einem Reifen eines geparkten Audi Q 5 in Weiß und eines schwarzen VW Golf Variant. Die Reifen wurden mit einem unbekannten Werkzeug platt gestochen. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 064312/9140-0 um Hinweise.

Betrunken Auto gefahren und Polizisten beleidigt, Bad Camberg und Limburg, Samstag, 01.10.2022, 00:20 Uhr bis 01:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag des letzten Wochenendes hat ein Mann aus Bad Camberg nach einer Trunkenheitsfahrt die eingesetzten Polizisten massiv beleidigt. Der 51-Jährige war von der Polizei festgenommen worden, da er mit einem PKW gefahren war, obwohl er aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr dazu in der Lage gewesen war. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von fast zwei Promille angezeigt. Während der Blutentnahme im Krankenhaus in Limburg nutzte der Mann die Wartezeit an der Notaufnahme, um die eingesetzten Beamten massiv und fortwährend zu beleidigen. Zudem deutete er an, Polizisten am liebsten erschießen zu wollen. Die Beamten ließen die Hasstiraden des 51-Jährigen über sich ergehen, der anschließend ohne Führerschein und mit nun mehreren Strafanzeigen belegt entlassen wurde.