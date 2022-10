Wiesbaden: Die Polizei-News

Einbruch in Kiosk,

Wiesbaden, Taunusstraße, 04.10.2022, 18.00 Uhr bis 05.10.2022, 07.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Kiosk-Container in der Taunusstraße von

Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine aufgehebelte Tür in den

Container ein und ließen anschließend Zigarettenpackungen und Briefmarken im

Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrecher erbeuten Bargeld,

Wiesbaden, Irenenstraße, 05.10.2022, 18.45 Uhr bis 22.45 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Wohnung in der Irenenstraße haben unbekannte Täter am

Mittwochabend Bargeld erbeutet. Die Einbrecher kletterten zwischen 18.45 Uhr und

22.45 Uhr auf den Balkon der Wohnung und hebelten die dortige Tür auf. Nachdem

sie dann die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht hatten, ergriffen sie mit

dem aufgefundenen Bargeld die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Balkontür hält Einbrechern stand,

Wiesbaden-Breckenheim, Bergwiesenstraße, 04.10.2022, 17.00 Uhr bis 05.10.2022,

00.15 Uhr,

(pl)Die Balkontür einer Wohnung in der Bergwiesenstraße in Breckenheim hat

zwischen Dienstagnachmittag und der Nacht zum Mittwoch Einbruchsversuchen

standgehalten. Unbekannte hatten erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln. Bevor

sie dann unverrichteter Dinge die Flucht antraten, schnappten sie sich noch ein

auf dem Balkon befindliches Stuhlkissen und ließen dieses mitgehen. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Brand im überdachten Hauszugang,

Wiesbaden, Nerostraße, 06.10.2022, 01.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag brannten im überdachten Zugangsbereich eines

Mehrfamilienhauses in der Nerostraße dort abgelegte Kartonagen. Das Feuer wurde

gegen 01.50 Uhr bemerkt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Durch den

Brand wurden das Mauerwerk und die Decke des überdachten Zugangs beschädigt. Die

Wohnungen des Hauses sind weiterhin bewohnbar. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden

hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Betrüger mit Schockanrufen gescheitert, Wiesbaden, 04.10.2022 bis 05.10.2022,

(pl)Zwischen Dienstag und Mittwoch versuchten Betrüger zwei Seniorinnen aus

Wiesbaden mit der Masche des sogenannten „Schockanrufs“ um ihr Erspartes zu

bringen. Die Frauen erhielten jeweils einen Anruf, bei denen ihnen durch die

Täter vorgegaukelt wurde, eine nahestehende Verwandte habe einen tödlichen

Verkehrsunfall verursacht, befinde sich in Haft und könne nur gegen Zahlung

einer Kaution auf freien Fuß kommen. Die Seniorinnen gingen der Lügengeschichte

glücklicherweise nicht auf den Leim und verständigten die Polizei. Bei den

„Schockanrufen“ erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen

bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den

Emotionen dient nur einem Zweck – es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre

Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den

Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt.

Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine

Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer

sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

21-Jähriger mit Reizgas besprüht,

Idstein, In der Ritzbach, Mittwoch, 05.10.2022, 19:02 Uhr

(jn)Infolge einer verbalen Auseinandersetzung mehrerer junger Männer in Idstein

ist am Mittwochabend ein Beteiligter mit Reizgas besprüht worden. Um kurz nach

19:00 Uhr meldete der Geschädigte der Polizei den Streit auf offener Straße,

woraufhin eine Streife zum Tatort „In der Ritzbach“ fuhr. Vor Ort konnten

mehrere 19 bis 21 Jahre alte Männer aus dem Rheingau-Taunus-Kreis angetroffen

werden, die von einem Streit berichteten. In diesem Zusammenhang sei dann von

einem Beteiligten Reizgas eingesetzt worden, infolgedessen der 21-Jährige

Verletzungen davontrug und in einem Rettungswagen behandelt werden musste.

Aktuell ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und hat ein

Strafverfahren gegen einen 19-Jährigen aus Bad Schwalbach eingeleitet. Die

Hintergründe des Streits sowie der konkrete Ablauf des Vorfalls sind nun

Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Einbrecher unterwegs,

Niedernhausen, Feldstraße, Platter Straße, Mittwoch, 05.10.2022

(jn)Bei der Idsteiner Polizei meldeten am Mittwoch zwei Bewohner

unterschiedlicher Mehrfamilienhäuser einen Einbruch sowie einen versuchten

Einbruch in ihre Wohnungen. Demnach ereigneten sich beide Taten zwischen 06:00

Uhr morgens und 17:00 Uhr abends. Während die Täter bereits an der Wohnungstür

des in der Feldstraße gelegenen Wohnhauses scheiterten und von weiteren

Hebelversuchen absahen, gelang es den Kriminellen, gewaltsam in eine

Erdgeschosswohnung in der Platter Straße einzudringen. Die Spuren am Tatort

zeigten, dass die Einbrecher die Fensterscheibe des Schlafzimmerfensters

zerstörten und sich so Zutritt zu den Wohnräumen verschafften. Diese

durchsuchten sie nach Diebesgut, konnten jedoch, einer ersten Inaugenscheinnahme

durch die Geschädigte folgend, keine Beute machen. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei in Bad Schwalbach und bittet um

sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06124 / 7078 – 0.

Mercedes beschädigt und weitergefahren, Idstein, Wiesbadener Straße,

Mittwoch, 05.10.2022, 10:16 Uhr bis 11:30 Uhr

(jn)In Idstein ist am Mittwochvormittag ein schwarzer Mercedes von einem

unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Dabei entstand ein Sachschaden

in Höhe von circa 1.500 Euro. Der später beschädigte Wagen wurde um 10:16 Uhr in

der Wiesbadener Straße auf Höhe der Hausnummer 19 abgestellt. Als der Nutzer zu

seinem Pkw zurückkehrte, fand er diesen beschädigt vor. Der komplette linke

Außenspiegel war abgerissen. Indes fehlte von dem Verursacher jede Spur. Er

hatte sich ohne seinen Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein

von der Unfallstelle entfernt.

Nun ermittelt die Polizei in Idstein wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um

Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06126 / 9394 – 0.