Drogenkontrolltag (siehe Foto)

Waldlaubersheim/Mitfahrerparkplatz (ots) – Bei bestem Wetter fand am Mittwoch 05.10.2022 ein Drogenkontrolltag der Polizeiinspektion Bad Kreuznach statt. Ziel war es vor allem Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen, welche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen.

Unter Mithilfe der Dienststellen der PI Bingen, PI Kirn und der Verkehrsdirektion Mainz wurde auf dem Mitfahrerparkplatz in Waldlaubersheim eine Kontrollstelle eingerichtet.

Es wurden insgesamt 64 Fahrzeuge und 82 Personen kontrolliert.

Hierbei wurden sieben Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt und vor Ort eine Blutprobe entnommen. Insgesamt wurden 13 Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Illegalen Aufenthalts und Schwarzarbeit aufgenommen.

Zudem wurden 17 Ordnungswidrigkeiten wegen Drogenfahrten, Gurtverstößen, Handyverstößen und Ladung aufgenommen. Außerdem wurden 3 Fahrzeuge stillgelegt, da aufgrund diverser Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war.

Polizei sucht flüchtige Pedelec-Fahrerin

Bad Kreuznach (ots) – Am 16.09.2022 gegen 12.00 Uhr, fuhr ein 85-jähriger Fahrradfahrer in Bad Kreuznach die Ringstraße aus Richtung Alzeyer Str. Im dem Moment, als er nach rechts in die Gustav-Pfarrius-Straße abbiegen wollte, wurde er rechts von einer Pedelec-Fahrerin überholt und stürzte. Der Mann zog sich dabei nicht unerhebliche Verletzungen zu.

Die Pedelec-Fahrerin kehrte kurz zur Unfallstelle zurück, fuhr dann aber davon, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Pedelec-Fahrerin geben können.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach über E-Mail oder Tel-Nr.: 0671-8811100.