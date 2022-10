LKW-Fahrer macht sich aus dem Staub (siehe Foto)

A65/Höhe Edesheim (ots) – Nach einer Ruhepause auf der Raststätte Pfälzer Weinstraße West befuhr ein 40 Jahre alter Trucker mit seinem Sattelzug am Mittwoch 05.10.2022 gegen 15.40 Uhr die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei die Schutzplanke in einer Länge von über 30 Meter beschädigte.

Anstatt anzuhalten und die Polizei zu rufen, machte sich der 40-Jährige aus dem Staub. Er konnte im Rahmen der eingeleiteten Sofortmaßnahmen in Landau in der Hainbach gestoppt werden.

Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Unfallflucht verantworten. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Der Sattelzug wurde sichergestellt und musste durch einen Arbeitskollegen abgeholt werden. Der Gesamtunfallschaden liegt bei 20.000 Euro.

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Bad Bergzabern (ots) – Am Mittwoch 05.10.22 gegen 21:00 Uhr, wurde in der Weinstraße der Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten neben fehlendem Versicherungskennzeichen auch Anzeichen einer der Beeinflussung von Betäubungsmittel fest.

Des Weiteren wurde bei dem 24-Jährigen aus dem Raum Landau Betäubungsmittel sichergestellt. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Ladung nicht gesichert

Edesheim (ots) – Ein 59-jähriger LKW-Fahrer erhält ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro, weil er am Mittwoch 05.10.2022 gegen 15.20 Uhr in der Staatsstraße mit seinem beladenen LKW unterwegs war und dabei sein Schüttgut nicht mit einer vorgeschriebenen Ladungssicherungsfolie abgedeckt hatte.

Das Sichern von Ladung, egal welcher Art, ist ein wichtiges Thema, das jedoch oft nicht ernst genug genommen wird. Dabei können Gegenstände, die nicht gesichert sind, schwere Unfälle verursachen, bei denen Menschen verletzt oder getötet werden können.

Berufsinfoabend der Polizei Edenkoben

Edenkoben (ots) Für Kurzentschlossene: Für unseren zunächst letzten Berufsinformationsabend am heutigen Donnerstag 06.10.22 um 18:30 Uhr sind noch Plätze frei. Eine gesonderte Anmeldung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr erforderlich. Unsere Polizeikommissare Joshua Laux und Jens Schlicht freuen sich darauf, euch den Polizeiberuf kurzweilig und praxisbezogen näher zubringen.

Die Polizei Edenkoben informiert in der Luitpoldstraße 65 erneut über die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder im Polizeiberuf. Der Berufseinstieg ist sowohl für Abiturienten und Realschüler als auch für Quereinsteiger möglich. Für den nächsten Einstellungstermin der Polizei Rheinland-Pfalz im Mai 2023 sind noch Plätze frei.

Auf Grund der hohen Nachfrage in der Vergangenheit wird eine zeitnahe Anmeldung zu den Berufsinformationsabenden über die E-Mail-Adresse piedenkoben.einstellungen@polizei.rlp.de empfohlen.