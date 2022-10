Alleinunfall

Mutterstadt (ots) – Am Mittwoch 05.10.2022 gegen 08:15 Uhr, fuhr eine 78-jährige PKW-Fahrerin die L524 von Ludwigshafen-Ruchheim kommend in Fahrtrichtung Mutterstadt. Hierbei kam die Fahrerin auf den Grünstreifen, sodass der PKW ins Schleudern geriet, im Seitengraben auf die Fahrerseite kippte und liegen blieb.

Durch das vorbildliche Verhalten von Ersthelfern wurde der leicht verletzten Dame aus dem Fahrzeug geholfen. Die 78-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW wurde abgeschleppt.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots) – Im Zeitraum vom Mittwoch 05.10.2022 gegen den 23:30 Uhr bis Donnerstag 06.10.2022 um 01:30 Uhr wurde in der Speyerer Straße, Höhe des Südbahnhofes, eine Kontrollstelle eingerichtet. Einem 48-jährigen PKW-Fahrer wurde aufgrund eines durchgeführten Alkoholtests von 0,47 Promille die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

Ein 42-jähriger PKW-Fahrer stellte mehrfach die Rechtmäßigkeit der Polizeikontrolle in Frage und verhielt sich verbal aggressiv gegenüber den Beamten. Der Mann verweigerte auch das Vorzeigen von Warndreieck, Verbandskasten und Warnweste. Aus diesem Grund wurde dem Fahrer ein Mängelbericht zwecks Vorzeigen der Gegenstände ausgehändigt und aufgrund des Verhaltens die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Einbruch in Wohnhaus

Birkenheide (ots) Eine unbekannte Person nutzte am Mittwoch (05.10.2022) zwischen 19-22 Uhr die Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhaus in der Hundertmorgen Straße in Birkenheide aus und brach ein. Hierbei wurde das komplette Obergeschoss durchwühlt. Anschließend flüchtete die unbekannte Person ohne Beute.

Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.