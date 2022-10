Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmittel

Speyer (ots) – Am Donnerstag 06.10.2022 gegen 02:50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Speyer ein Fahrzeug in der Industriestraße. Hierbei konnten bei dem 36-jährigen Fahrer typische Drogen Auffallerscheinungen festgestellt werden. In einen freiwilligen Urintest willigte der Betroffene ein. Dieser reagierte positiv auf gleich 2 Betäubungsmittel-Gruppen.

Die 21-jährige Beifahrerin, welche sich nicht ausweisen konnte, machte gegenüber den Beamten zunächst widersprüchliche Angaben zu ihren Personalien. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Polizisten in ihrer Ärmeltasche eine Tüte mit geringen Resten Amphetamin und zwei Betäubungsmittel haltige Tabletten.

Bei der Durchsuchung des Pkw konnten unter Zuhilfenahme eines Diensthundeführers mit Hund weitere Betäubungsmittel in geringen Mengen aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem fanden die Beamten eine Patrone in der Beifahrertür.

Dem Fahrer wurde nach den Durchsuchungsmaßnamen eine Blutprobe entnommen. Nachdem bei der Beifahrerin die Identität geklärt werden konnte, wurden Beide aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es erwarten sie u.a. Anzeigen wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz und Trunkenheit im Verkehr.

Diebstahl aus PKW

Speyer (ots) – Ein 18-jähriger Mann stellte seinen Pkw am 05.10.2022 gegen 21:00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Schifferstadter Straße ab und ging in den Supermarkt. Als er fünf Minuten später zu seinem Fahrzeug kam, stelle er fest, dass aus dem Kofferraum sein Rucksack entwendet wurde. Darin befanden sich hochwertige Unterhaltungselektronikgeräte und Schulbücher.

Der Fahrer ist sich relativ sicher, dass er sein Fahrzeug verschlossen hatte. Aufbruchspuren konnten jedoch keine festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Unfall zwischen PKW und Radfahrer

Speyer (ots) – Am Mittwoch 05.10.2022 gegen 08:40 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann die Iggelheimer Straße aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße und wollte an der Einmündung Iggelheimer Straße/Im Erlich nach links in die Straße Im Erlich abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Radweg in der Iggelheimer Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße und überquerte den Einmündungsbereich zur Straße Im Erlich.

Der PKW Fahrer übersah beim Links abbiegen den bevorrechtigten Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der Junge konnte beim Sturz das Rad von sich wegstoßen und verletzte sich deshalb nur leicht am rechten Knie. Am PKW entstand lediglich Sachschaden durch Kratzer und Eindellungen am Stoßfänger vorne in Höhe von ca. 500 EUR Euro. Der Radfahrer wurde zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.