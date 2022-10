PKW überschlägt sich – Fahrer verletzt, mehrere Fahrzeuge beschädigt

Weinheim (ots) – Gegen 15.00 Uhr kam es in Weinheim in der Großsachsener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei überschlug sich ein 86-jähriger Mann mit seinem PKW und bleib auf dem Dach liegen. Er wurde durch die Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen und anschließend zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Bei dem Unfall wurden drei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Aktuell läuft die Unfallaufnahme, wodurch es im Bereich Oberflockenbach zu Behinderungen kommen kann.

Schwerer Unfall – Motorradfahrer beteiligt

Nussloch/L 594 (ots) – Nach dem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad um kurz nach 14:10 Uhr auf der L 594 (alte B3), ist die Sperrung zwischen Wiesloch und Nußloch wieder aufgehoben. Nach bisherigem Kenntnisstand übersah der Fahrzeugführer eines Pkw offenbar beim Abbiegen einen entgegenkommenden Kawasaki-Fahrer und erfasste diesen frontal.

Bei der Kollision zog sich der Kradfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Über den genauen Unfallhergang oder die Höhe der Unfallschäden liegen bislang noch keine näheren Informationen vor.

Aufgrund von auslaufendem Kraftstoff befanden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr mit an der Unfallstelle.

Die Verkehrspolizei Heidelberg hat die Unfallaufnahme übernommen. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei dieser unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden.

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Reichartshausen/Lobbach-Waldwimmersbach (ots) – Am Dienstag 04.10.2022 ereignete sich ein Unfall auf der L 532, zwischen Reichartshausen/Waldwimmersbach, bei dem ein 46-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Eine 64-jährige Autofahrerin bog kurz vor 16 Uhr von der K 4190, aus Epfenbach kommend, nach links auf die L 532 in Richtung Waldwimmersbach ab (Bereich Potschenbrunnen/Eichenewaldweg) und übersah dabei den Radler, der in Richtung Reichartshausen unterwegs war.

Der Mann stürzte durch die Kollision zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Der Sachschaden war gering. Die Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim dauern an.

Einbruch in Einfamilienhaus

Hirschberg (ots) – Am Mittwoch 05.10.2022 zwischen 18-21.30 Uhr kam es in der Platanenstraße in Leutershausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über die Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen. Die Terrassentür wurde mit einem unbekannten Werkzeug eingeschlagen und das Anwesen so betreten.

In dem Haus wurden alle Zimmer betreten und sämtliche Schränke durchwühlt. Im Garten wurde ein aufgebrochener Tresor aufgefunden, in welchem sich aber nur der Teddybär des Sohnes befand. Die unbekannte Täterschaft ließ diesen neben dem Tresor zurück, sodass dieser wieder in die Hände des Sohnes übergeben werden konnte.

Die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern noch an und die Spuren werden derzeit durch die Kriminaltechnik ausgewertet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst zu melden unter Tel: 0621 174-4444.

Verkehrsunfallflucht beim Ein- oder Ausparken

Sinsheim (ots) – Nach einer Unfallflucht in der Alte Daisbacher Straße sucht die Polizei nach dem unfallflüchtigen Fahrer samt Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Mittwoch 05.10.2022 zwischen 7:20-16 Uhr, einen geparkten VW Golf beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim Tel.: 07261/6900 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden – Keine Verletzten

Sinsheim (ots) – Am Mittwoch 05.10.2022 gegen 16:33 Uhr kam es auf der B39/L 592 bei der Ausfahrt Sinsheim-Steinsfurt zu einem Verkehrsunfall zweier PKW. Es ist ein Sachschaden von rund 13.000 Euro entstanden.

Eine 59-jährige Opel Fahrerin schnitt an der genannten Örtlichkeit die Linkskurve und gelangte auf die Gegenfahrbahn. Hierbei streifte diese einen 51-jährigen BMW Fahrer. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Unfallflucht in St. Leon-Rot

St. Leon-Rot (ots) – Nach einer Unfallflucht in der Opelstraße auf dem Parkplatz des Golfclubs sucht die Polizei nach dem unfallflüchtigen Fahrer samt Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Mittwoch 05.10.2022 zwischen 09-19:30 Uhr ein geparkter Daimler-Benz beim Ein- oder Ausparken eines anderen, bislang unbekannten Fahrzeuges touchiert.

Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf über 1.500 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch Tel.: 06222/57090 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

Neckargemünd (ots) – Nach einer Unfallflucht im Spitzerfeld sucht die Polizei nach dem unfallflüchtigen Fahrer samt Fahrzeug. Nachbisherigen Erkenntnissen wurde am Dienstag 04.10.2022 zwischen 09-12:30 Uhr, ein am Fahrbahnrand geparkter SKODA Octavia beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete trotz eines entstandenen Sachschadens von über 3.000 Euro.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd Tel.: 06223/92540 in Verbindung zu setzen.