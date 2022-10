Karlsruhe

Brennender Lkw sorgt für längeren Stau

Karlsruhe (ots) – Ein brennender LKW sorgte am Donnerstag 06.10.2022 auf der Bundesautobahn 5 bei Karlsruhe für eine Vollsperrung mit längerem Stau als Folge. Gegen 09.30 Uhr geriet ein Sattelauflieger, zwischen Karlsruher Dreieck/Anschlußstelle Ettlingen, aus ungeklärter Ursache in Brand. Hierbei kam es zu starker Rauchentwicklung. Der Fahrer des Sattelzugs bemerkte dies noch rechtzeitig und koppelte den Sattelauflieger auf dem Standstreifen ab.

Ein Übergreifen des Feuers auf die daneben befindliche Böschung konnte noch von hinzugeeilten Einsatzkräften der Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Gegen 11:15 Uhr wurde die Vollsperrung wieder aufgehoben, wohingegen die Aufräumarbeiten noch geraume Zeit andauerten. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Mehrere Beteiligte bei Verkehrsunfall auf der A5

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwoch 05.10.2022 auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe Nord und Bruchsal zugetragen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich gegen 18:30 Uhr ein 50-jähriger BMW-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen der BAB 5 in Fahrtrichtung Nord.

Aus einer bislang unbekannten Ursache geriet sein Fahrzeug in Schieflage, sodass die beiden linken Räder abhoben. Infolgedessen geriet der 50-Jährige mit seinem Wagen auf den mittleren Fahrstreifen und kollidierte dort mit dem LKW eines 28-Jährigen. Dieser wurde daraufhin nach rechts abgewiesen und stieß dort mit einem weiteren LKW zusammen.

Der BMW blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen und der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Nach dem derzeitigen Sachstand wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme waren zwei Richtungsfahrstreifen bis etwa 22:15 Uhr gesperrt.

Kradfahrer nach Kollision mit Hund schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Mittwoch 05.10.2022 ein 45-jähriger Kraftradfahrer, der in der Wilhelm-Hausenstein-Allee mit einem jagenden Hund zusammenstieß. Ersten Erkenntnissen zufolge war der freilaufende Hund hinter einem Hasen her.

Schließlich rannte er auf die Wilhelm-Hausenstein-Allee und kollidierte dort mit dem Zweiradfahrer, der dabei zu Fall kam und schwere, wohl aber keine lebensgefährliche Verletzungen davontrug. Er kam per Rettungsteam in ein Krankenhaus.

Der Hund wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Der 43-jährige Hundehalter war zugegen und muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Ohne Führerschein in Unfall verwickelt

Karlsruhe (ots) – Bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls stellte sich am Mittwoch 05.10.2022 heraus, dass der mutmaßliche Verursacher keinen gültigen Führerschein besaß. Der 51-Jährige fuhr gegen 09:50 Uhr mit einem Mercedes-LKW die Ottostraße in Durlach entlang und beschädigte einen dort abgestellten Audi.

Die gerufenen Polizisten stellten bei der Überprüfung seines Führerscheins fest, dass dieser zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Führerschein war ihm aufgrund vergangener Delikte aberkannt. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen, ebenso die Fahrzeughalterin.

Betrunkene E-Scooter-Fahrer kontrolliert

Karlsruhe-Innenstadt (ots) – Gleich 2 erheblich alkoholisierte Fahrer von Elektro-Scootern stellte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag 06.10.2022 in der Innenstadt fest. Zunächst bemerkten die Polizisten gegen 00.45 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ettlinger Straße deutlichen Alkoholgeruch bei einem 21-jährigen Mann. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

Um 02.25 Uhr befuhr dann ein 38-Jähriger mit einem geliehenen E-Scooter in Schlangenlinien die Akademiestraße. Deshalb wurde der Mann von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Auch er war mit knapp 1,2 Promille erheblich alkoholisiert.

Die beiden E-Scooter-Lenker müssen nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie einem Führerscheinentzug rechnen.

Aus aktuellem Anlass weist die Karlsruher Polizei deshalb erneut darauf hin, dass es sich bei E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt, für deren Fahrer dieselben Alkoholgrenzen wie für Autofahrer gelten. Das bedeutet auch, dass bereits ab einer Blutalkoholkonzentration von 0,3 Promille eine Straftatvorliegen kann, wenn der E-Scooter-Fahrer alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigt oder einen Unfall verursacht. Ab 0,5 Promille wird dann in jedem Fall ein Bußgeld fällig und ab 1,1 Promille droht ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. Führerscheininhaber müssen zudem mit einem Fahrverbot oder sogar mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Trunkenheitsfahrt in Einbahnstraße beendet

Karlsruhe (ots) – Die Trunkenheitsfahrt eines 25-jährigen Autofahrers beendete in der Nacht zum Donnerstag eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz. Der Audi-Fahrer war den Polizisten gegen 03:30 Uhr aufgefallen, weil er auf der Douglasstraße entgegen der Fahrtrichtung im Bereich der Einbahnstraße fuhr.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Polizisten bei dem Fahrer deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Der daraufhin durchgeführte Vortest ergab einen Wert von 1,72 Promille, was eine Blutprobenentnahme zur Folge hatte. Der Fahrzeugführer muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Rollerfahrer gestürzt und leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall am Mittwoch 05.10.2022 auf der Neureuter Straße wurde ein Rollerfahrer vermutlich übersehen und in der Folge leicht verletzt. Der bisher unbekannte, mutmaßliche Unfallverursacher fuhr gegen 07:50 Uhr mit seinem Fahrzeug zunächst auf der Anliegerfahrbahn neben der Neureuter Straße in Richtung Karlsruhe. Vor der Kreuzung zur Siemensallee wechselte er, offenbar ohne ausreichend auf den Verkehr zu achten, auf die Hauptfahrbahn.

Ein sich in gleicher Richtung bewegende Rollerfahrer musste dem Pkw wohl ausweichen und konnte einen Zusammenstoß durch starkes Abbremsen gerade noch verhindern. Hierbei kam er zu Sturz und verletzte sich leicht. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr weiter.

Es ist bisher nicht bekannt, ob er den Sturz des Rollerfahrers überhaupt bemerkte. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen, vermutlich schwarzen SUV handeln. Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721/94484-0 zu melden.

Kreis Karlsruhe

Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Waghäusel (ots) – Ein offenbar betrunkener 68-Jähriger verursachte am Mittwoch 05.10.2022 gegen 20:40 Uhr auf der Philippsburger Straße in Wiesental mit seinem KIA einen Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der KIA-Fahrer wohl aufgrund seiner Alkoholisierung in der Mitte der Straße und in Schlangenlinien.

Eine entgegenkommende Mercedes-Fahrerin versuchte dem KIA noch nach rechts auszuweichen. Dennoch stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der 68-Jährige wurde hierbei leicht verletzt, da er offenbar nicht angeschnallt war. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 6.000 Euro.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Der KIA-Fahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Das Polizeirevier Philippsburg hat die Ermittlungen übernommen.

Betrunkener Radfahrer widersetzt sich den Kontrollmaßnahmen

Dettenheim (ots) – Nachdem eine Zeugin am Mittwoch 05.10.2022 gegen 15:00 Uhr in der Liedolsheimer Straße in Dettenheim auf einen im Straßengraben liegenden Mann traf, informierte sie die Polizei. Die Zeugin wollte sich nach dem Wohlbefinden des Mannes erkunden. Daraufhin reagierte der 37-Jährige, welcher wohl aus dem Schlaf gerissen wurde und betrunken war, äußerst aggressiv. Schließlich fuhr er mit seinem neben sich befindlichen Fahrrad davon.

Die alarmierte Polizeistreife griff den Mann vor einem nahe gelegenen Supermarkt auf. Auch gegenüber den Polizeibeamten trat der 37-Jährige aggressiv in Erscheinung. Er widersetzte sich den Kontrollmaßnahmen und wurde schließlich mit Widerstand zum Polizeirevier verbracht. Unter anderem beleidigte er die Beamten und versuchte nach einem Polizisten zu treten. Der Mann wies bei einem durchgeführten Alkoholtest etwa 2,4 Promille auf.

Er muss sich nun aufgrund der “Trunkenheit im Verkehr” und dem “Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte” verantworten. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahmen wurde der 37-Jährige an eine Bekannte übergeben.