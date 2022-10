Nicht weit gekommen – 37-Jähriger festgenommen

Darmstadt (ots) – Ein 37-jähriger Mann ist nach dem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Eschollbrückerstraße am frühen Donnerstagmorgen 06.10.2022 nicht weit gekommen. Der Täter verschaffte sich gegen 02.45 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Geschäft, suchte nach Beute und löste dabei den Alarm aus. Im Rahmen der sofortigen Fahndung nahmen die alarmierten Polizeibeamten den Darmstädter noch in Tatortnähe fest.

Bei seiner anschließenden Durchsuchung stellten die Ordnungshüter Beweismaterial und Diebesgut sicher, bei dem es sich unter anderem um einen Kasseneinsatz und Tabakwaren handelte. Zudem wurde ein Fahrrad, zu dessen Herkunft der Mann bislang keine schlüssigen Angaben machen konnte, in amtliche Verwahrung genommen.

Der 37-Jährige wurde mit zur Wache genommen und in das Gewahrsam der Polizei gebracht. Der im Rahmen der Tatortaufnahme begutachtete Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 2.000 Euro.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und hat ein Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Derzeit prüfen Beamten, ob der Festgenommene, der bei der Polizei kein Unbekannter ist, einem Haftrichter vorgeführt wird.

Hochwertiges weißes E-Bike aus Tiefgarage gestohlen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Ein hochwertiges E-Bike vom Hersteller Rotwild, Modell “Porsche-Sport”, ist in der Zeit zwischen Mittwoch 14.09.2022 und Mittwoch 05.10.22 aus einer Tiefgarage im Stockhausenweg von noch unbekannten Dieben entwendet worden. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehr als 4.000 Euro.

Möglicherweise konnten die Kriminellen bei ihrem Vorgehen beobachtet werden? Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern oder dem Verbleib des weißen E-Bikes, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 43 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Navigationssystem entwendet

Darmstadt (ots) – Auf ein fest verbautes Navigationssystem in einem BMW hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Donnerstag 22.9.2022 und Mittwoch 05.10.2022 abgesehen. Gewaltsam hatten sich die noch unbekannten Täter Zugang zu dem im Steinbergweg parkenden Auto verschafft, das Navi ausgebaut und mit diesem die Flucht ergriffen.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kripo (21/22) ermittelt und nimmt unter Tel: 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Blauer Opel gestohlen

Seeheim-Jugenheim (ots) – Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus “Im Weihereck” haben Kriminelle unter anderem einen blauen Opel Insignia entwendet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Die Unbekannten gelangten zwischen Samstag 01.10. und Montag 03.10.2022 unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Hauses. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke.

Schließlich machten sie sich den Opel mit den Kennzeichen “DA-FF 2909” zur Beute. Ob sie noch weitere Gegenstände entwendet haben und wie hoch der Gesamtschaden ist, muss noch ermittelt werden.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 in Darmstadt suchen nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Abstellort des entwendeten Wagens geben können. Diese sind unter Tel: 06151/969-0 zu erreichen.

Werkzeug aus Gartenhütte entwendet

Groß-Zimmern (ots) – Nachdem bislang Unbekannte am Mittwoch 05.10.2022 gegen 16 Uhr, diverse Werkzeuge aus einer Gartenhütte in der Reinheimer Straße entwendeten, sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Die ungebetenen Gäste gelangten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Hütte. Im Anschluss entwendeten sie mehrere Werkzeuge und flüchteten unerkannt.

Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Dieburg unter Tel: 06071/9656-0 erbeten.

Verkehrsunfallflucht Fahrstraße – Geparktes Fahrzeug beschädigt

Babenhausen (ots) – Am Mittwoch 05.10.2022 gegen 09.00 Uhr ereignete sich in der Fahrstraße gegenüber der Bäckerei Bickert, eine Verkehrsunfallflucht bei der ein geparkter Nissan Qashqai durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Ein Zeuge machte den Halter des beschädigten Nissan auf den Unfall aufmerksam.

In der Aufregung wurde vergessen sich die Daten des Zeugen zu notieren. Der Zeuge, sowie möglicherweise weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer: 06071/9656-0 zu melden.

Groß-Gerau

Einbruch in Sportheim

Büttelborn (ots) – Das Sportheim des SV 1912 Klein-Gerau in der Waldstraße, geriet in der Zeit zwischen Dienstagabend 04.10. und Mittwochabend 05.10.2022 in das Visier von Einbrechern.

Die Täter hebelten zunächst die Tür des Sportheims auf und verschafften sich Zugang in das Gebäude. Dort ließen die ungebetenen Besucher eine Spardose mit wenigen Euro Kleingeld mitgehen.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an das Kommissariat 41 der Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Achtung Schockanruf – Kriminelle erbeuten mehrere Tausend Euro

Groß-Gerau (ots) – Kriminelle haben mit der Trickbetrugs-Masche des “Schockanrufs” am Mittwoch 05.10.2022 mehrere Tausend Euro erbeutet. Gegen 14 Uhr rief ein bislang noch unbekannter Täter eine 85-jähriger Dame an und gab sich als deren Enkel aus. Der Anrufer teilte ihr mit, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, in dessen Folge eine Unfallteilnehmerin verstorben wäre.

Schließlich übernahm ein angeblicher Polizist das Telefonat und forderte mehrere Tausend Euro Kaution. Die Aussicht, dass der Enkel im Fall des Nicht-Zahlens in eine Haftanstalt eingeliefert werden würde, setzte die Seniorin zusätzlich unter Druck. Schließlich übergab die 85-Jährige mehrere Tausend Euro an eine vermeintliche Geldabholerin. Erst als die Dame sich im Anschluss telefonisch bei ihrem richtigen Enkel über sein Wohlergehen erkundigte, flog der Trickbetrug auf.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den Maschen der Betrüger. Sie werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen in Südhessen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats.

Kabeldiebstahl auf Baustelle – 20.000 Euro Schaden

Stockstadt (ots) – Ein Baustellengelände in der Helmut-Kiesel-Straße geriet in der Nacht zum Donnerstag 06.10.2022 in der Zeit zwischen 02-03 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst durch einen Bauzaun Zugang auf das Areal und ließen anschließend 2 Kabeltrommeln mit insgesamt 400 Meter Starkstromkabel mitgehen.

Zum Abtransport der Beute dürften die Unbekannten ein geeignetes Transportfahrzeug genutzt haben. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter Tel: 06142/6960.

Kreis Bergstraße

Radfahrerin schwer verletzt – Verursacher flüchtet

Viernheim (ots) – Am Mittwoch 05.10.2022 kam es gegen 17:44 Uhr in Viernheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Wilhelm-Leuschner-Straße in Richtung Karl-Marx-Straße. Zum Unfallzeitpunkt befuhren 2 PKW die Neuhäuser Straße in Richtung Am Königsacker. Laut Zeugen seien beide Fahrzeuge mit wesentliche erhöhter Geschwindigkeit gefahren.

An der Kreuzung Neuhäuser Straße/Wilhelm-Leuschner-Straße fuhr die Fahrradfahrerin in den Kreuzungsbereich ein. Das erste Fahrzeug, bei dem es sich möglicherweise um ein BMW Cabrio gehandelt haben soll, konnte der Fahrradfahrerin noch ausweichen. Dem Fahrer des zweiten Fahrzeugs gelang dies nicht. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrradfahrerin mit dem PKW. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß erheblich verletzt. Sie wurde am Unfallort durch einen Notarzt erstversorgt und zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Unfall wurde auch der PKW beschädigt. An der Unfallstelle blieben Teile des Außenspiegels zurück. Die aufgefundenen Teile sowie erste Zeugenaussagen bestätigten, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen blauen Ford gehandelt haben müsste.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizeistation Lampertheim-Viernheim um Mithilfe: Wer hat den Unfall noch beobachtet und kann Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben? Wem ist seit Mittwoch ein blauer Ford aufgefallen, an dem der Außenspiegel fehlt? Hinweise nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/94400 entgegen.

Odenwaldkreis

Ente und Videokamera erbeutet

Höchst (ots) – In der Nacht zum Sonntag 02.10.2022 verschafften sich Unbekannte gewaltsam über einen Zaun Zugang auf ein Gartengrundstück in der Mümlingstraße. Die ungebetenen Besucher entwendeten dort anschließend eine männliche Laufente sowie eine Videokamera.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Höchst unter der Telefonnummer 06163/9410.

Motorradfahrer auf B47 schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Reichelsheim (ots) – Am Mittwoch 05.10.2022 kam es gegen 14 Uhr zu einem Unfall auf der Bundesstraße 47 in Höhe der Spreng, bei dem ein 18 Jahre alter Motorradfahrer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. Nach derzeitigem Stand verlor der junge Mann aus Michelstadt auf seinem Weg in Fahrtrichtung Rehbach, aus noch nicht bekannten Gründen, die Kontrolle über sein Fahrzeug im Bereich einer Linkskurve.

Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Leitplanke. Infolge der Kollision erlitt der 18-Jährige schwere Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 47 in beide Richtungen voll gesperrt. In diesem Zusammenhang erging eine Rundfunkwarnmeldung.

Gegen 15.45 Uhr konnten die Fahrbahnen wieder freigegeben werden. Mit den weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeistation Erbach betraut (Rufnummer 06062/953-0).

