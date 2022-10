Mannheim-Neckarstadt (ots) – In einem Hochaus in Neckarpromenade kam es am Donnerstag 06.10.2022 gegen 04.40 Uhr zu einem Überfall. In einer dortigen Wohnung hielt sich die 31-jährige Bewohnerin mit 3 Freunden auf, als es unerwartet an der Wohnungstür klingelte. Nach Türöffnung stürmten 3 unbekannte Männer mit einem Messer in die Wohnung und gingen unvermittelt auf einen 20-jährigen Freund der Bewohnerin los.

Der 20-Jährige wurde im Rahmen der Auseinandersetzung durch das Messer verletzt. Als die 31-jährige Bewohnerin dazwischen ging und wurde sie ebenfalls leicht verletzt. Im Anschluss flüchteten die 3 Männer und verschwanden in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter Tel: 0621- 33010, Polizei-Neckarstadt, zu melden