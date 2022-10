Wiesloch (ots) – Am 22.09.2022 wurde ein Raubüberfall in der Wieslocher Hauptstraße gemeldet. Der 20-Jährige Geschädigte gab an, um mehrere tausend Euro beraubt worden zu sein. Die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnten die Tat nun aufklären.

Der 20-Jährige hatte zuvor als Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes, mehrere Tausend Euro zur Geldabgabe bei einer Bankfiliale anvertraut bekommen. Um das Geld für sich behalten zu können, täuschte der 20-Jährige die Tat nur vor.

Der junge Mann gestand die Tat. Als Tatmotiv nannte er Geldprobleme. Einen Großteil des Gelds konnten die Beamten der Kriminalpolizei zwischenzeitlich sicherstellen.

Erstmeldung