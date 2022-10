Bretten – Alkoholisiert und ohne gültige Fahrerlaubnis: Autofahrer landet auf Friedhof

Karlsruhe – Ohne gültige Fahrerlaubnis und unter der Beeinflussung von

Alkohol verursachte ein 35-jähriger Pkw-Fahrer am Dienstag gegen 20:00 Uhr in

der Friedhofstraße in Bretten einen Verkehrsunfall der etwas anderen Art.

Eigenen Angaben zufolge übersah der Mann eine Abfahrt auf der rechten Seite und

bog infolgedessen versehentlich nach links auf das dort befindliche

Friedhofsgelände ab. Als der Mann bemerkte, dass er fälschlicherweise auf dem

Friedhof Bauerbach gelandet war, leitete er umgehend ein Wendemanöver ein.

Hierbei übersah er ein Grab und kollidierte mit einem einbetonierten Kreuz. Beim

anschließenden Versuch rückwärts herauszufahren, blieb das Auto des 35-Jährigen

im Gras stecken. Schließlich wandte sich der Mann gegen 22:40 Uhr in seiner

misslichen Lage an die Polizei. Auch ein aufmerksamer Zeuge hatte den Vorfall

zwischenzeitlich den Beamten gemeldet.

Bei einem vor Ort durchgeführten Alkoholtest wies der Pkw-Fahrer etwa 1,9

Promille auf. Er wurde zur anschließenden Blutentnahme aufs Polizeirevier

Bretten verbracht. Von dort aus erfolgte zudem eine Meldung an die

Führerscheinstelle und die Aufnahme einer Unfallanzeige. Zwecks dem

festgefahrenen Auto verständigte der 35-Jährige eigenständig einen

Abschleppdienst.

Polizeipräsidium Einsatz: Schiffskollision auf dem Rhein

76133 Karlsruhe: In der vergangenen Nacht, um 01:02 Uhr, kam es bei Rheinkilometer 357 zwischen dem Karlsruher Grund und dem Hagenbacher Grund zu einer Kollision zweier Schiffe. Unzureichende Absprachen der beiden Schiffsführer waren vermutlich ursächlich für den seitlichen Zusammenstoß, der sich beim Überholvorgang durch das Fahrgastschiff ereignete. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend beziffert werden. Augenscheinlich kam es jedoch lediglich zu kleineren Beschädigungen, weshalb beide Schiffe ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme durch die Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe des Polizeipräsidiums Einsatz fortsetzen konnten.