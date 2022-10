Mannheim-Neckarstadt: Auseinandersetzung unter Jugendlichen eskaliert

Mannheim – Am Dienstag gegen 18.30 Uhr kam es in einer Parkanlage im

Bereich der Schafweide zu einem Übergriff auf zwei 14-jährige Freunde. Die

Beiden hielten sich gemeinsam im Bereich der Parkanlage auf und trafen dort auf

eine dreiköpfige Gruppe. Diese warfen Glasflaschen auf den Boden, weshalb die

beiden Freunde sie ansprachen und diese baten, dies zu unterlassen. Zwei ca.

16-jährige Mädchen gingen auf die beiden Jugendlichen zu und bedrohten diese mit

einem Messer. Im weiteren Verlauf zogen sie einen der beiden Freunde an den

Haaren und zerstörten mutwillig seine Brille, indem sie diese zu Boden warfen

und darauf herumtraten. Die beiden Freunde wurden immer wieder am Weggehen

gehindert. Der Begleiter der beiden Mädchen bat diese nun endlich die Parkanlage

zu verlassen, sodass die Gruppe sich fußläufig in Richtung der Haltestelle

Universitätsklinikum entfernte und hier in die Bahn der Linie 4 in Richtung

Waldfriedhof einstieg.

Die beiden Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

Täterin 1: 15 – 16 Jahre alt, möglicherweise afrikanischer Herkunft, ca. 170 –

175m groß, schwarze Kopfbedeckung, graue Jogginghose, bauchfreies schwarzes

Oberteil mit Reißverschluss, Bauchnabelpiercing und Nasenpiercing links.

175m groß, schwarze Kopfbedeckung, graue Jogginghose, bauchfreies schwarzes Oberteil mit Reißverschluss, Bauchnabelpiercing und Nasenpiercing links. Täterin 2: 15 – 16 Jahre alt, möglicherweise afrikanischer Herkunft, grau-braune

Umhängetasche, dunkle Jacke.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Täterinnen geben können, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt in Verbindung zu setzen

unter: 0621-33010.

Mannheim-Seckenheim: Wiederholter Obstdiebstahl aus Gartengrundstück – Zeugenaufruf!

Mannheim – Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen

verschafften sich noch unbekannte Täter unberechtigten Zutritt auf ein

Gartengrundstück an der Neuostheimer Straße auf Höhe der Einmündung zum

Kaiserstuhlring und entwendeten ein blaues Plastikfass mit 120 Litern

Fassungsvermögen gefüllt mit Apfelquitten.

Zwischen Freitag, dem 23.09.2022 und Freitag, dem 30.09.2022 wurden bereits zwei

blaue Plastikfässer (je 120 Liter Fassungsvermögen) gefüllt mit Apfelquitten aus

dem selben Grundstück entwendet.

Auf dem Gartengrundstück befinden sich auffällig mehrere Bienenkästen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um das Gartengrundstück gemacht haben

oder Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten

Seckenheim Tel.: 0621/ 48971 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Luzenberg: Touran-Fahrer bremst Autofahrerin aus; Schwangere wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert; Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Luzenberg – Der Fahrer eines schwarzen VW Touran bremste, die

Fahrerin eines Ford Fiesta aus. Die im 8. Monat schwangere junge 23-jährige Frau

verletzte sich schwer und kam mit einem Rettungswagen stationär ins Krankenhaus.

Der Autofahrer fuhr anschließend weiter.

Bereits am vergangenen Samstagmittag, gegen 13 Uhr fuhr ein schwarzer VW Touran

mit Mannheimer Kennzeichen auf der Luzenbergstraße in Fahrtrichtung Waldhof. Im

Bereich des Einfädelungsstreifens von der Luzenbergstraße in die Schienenstraße/

B44 bremste der Autofahrer, die Fahrerin des blauen Ford Fiesta aus.

Die Schwangere musste, um einen Unfall zu vermeiden, ihr Auto stark abbremsen.

Dadurch verletzte sich die hochschwangere Frau am Lenkrad ihres Fahrzeuges.

Aufgrund ihrer Verletzungen kam sie anschließend in ein Mannheimer Krankenhaus

und wurde dort stationär aufgenommen. Zwischenzeitlich konnte sie das

Krankenhaus wieder verlassen.

Der Touran-Fahrer fuhr weiter. Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen und der

Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen gegen den

Fahrer wegen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen.

Zur Tatzeit war der Bereich Luzenbergstraße stark frequentiert und weitere

Zeugen konnten möglicherweise den Vorfall beobachten.

Die Polizei bittet, Zeugen, sich mit dem Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums

Mannheim, Telefonnummer 0621 174 4222, in Verbindung zu setzen.

Mannheim: Auseinandersetzung unter Jugendlichen eskaliert

Mannheim – Am Dienstag gegen 18.30 Uhr kam es in einer Parkanlage im

Bereich der Schafweide zu einem Übergriff auf zwei 14-jährige Freunde. Die

Beiden hielten sich gemeinsam im Bereich der Parkanlage auf und trafen dort auf

eine dreiköpfige Gruppe. Diese warfen Glasflaschen auf den Boden, weshalb die

beiden Freunde sie ansprachen und diese baten, dies zu unterlassen. Zwei ca.

16-jährige Mädchen gingen auf die beiden Jugendlichen zu und bedrohten diese mit

einem Messer. Im weiteren Verlauf zogen sie einen der beiden Freunde an den

Haaren und zerstörten mutwillig seine Brille, indem sie diese zu Boden warfen

und darauf herumtraten. Die beiden Freunde wurden immer wieder am Weggehen

gehindert. Der Begleiter der beiden Mädchen bat diese nun endlich die Parkanlage

zu verlassen, sodass die Gruppe sich fußläufig in Richtung der Haltestelle

Universitätsklinikum entfernte und hier in die Bahn der Linie 4 in Richtung

Waldfriedhof einstieg.

Die beiden Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

Täterin 1: 15 – 16 Jahre alt, möglicherweise afrikanischer Herkunft, ca. 170 –

175 m groß, schwarze Kopfbedeckung, graue Jogginghose, bauchfreies schwarzes

Oberteil mit Reißverschluss, Bauchnabelpiercing und Nasenpiercing links.

Täterin 2: 15 – 16 Jahre alt, möglicherweise afrikanischer Herkunft, grau-braune

Umhängetasche, dunkle Jacke

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Täterinnen geben können, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt in Verbindung zu setzen

unter: 0621-33010.

Mannheim: Diebstahl aus LKW auf Mannheimer Messe

Mannheim – Im Zeitraum von Montag, 12.00 Uhr bis Dienstag, 12.00 Uhr,

wurde auf der Mannheimer Oktobermesse auf dem Neuen Messplatz durch bislang

unbekannte Täterschaft in einen LKW eines Schaustellers eingebrochen. Der

Eigentümer stellte beim LKW eine angelehnte Laderaumtür fest, welche er beim

Verlassen mit einem Vorhängeschloss verschlossen hatte. Der Laderaum des LKW war

beladen mit Süßwaren, von welchen 17 Kisten entwendet wurden. Der

Diebstahlschaden beläuft sich auf eine Höhe im dreistelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt in Verbindung setzen unter: 0621 – 33010.

Mannheim-Neckarau: Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau – Am Dienstagabend gegen 19:40 Uhr befuhr ein

22-jähriger Mercedes-Fahrer die Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Rheinau und

nutzte hierfür den rechten von zwei Fahrstreifen. In Höhe der Hausnummer 59

wechselte plötzlich ein unbekannter Fahrzeugführer vom linken auf den rechten

Fahrstreifen und bremste den jungen Mercedes-Fahrer aus. Um eine Kollision zu

verhindern, versuchte der 22-Jährige nach links auszuweichen. Dabei übersah er

allerdings einen 44 Jahre alten Renault-Fahrer. Glücklicherweise wurde niemand

verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Während

die beiden Autofahrer das Eintreffen der Polizei abwarteten, flüchtete der oder

die unbekannte Fahrzeugführerin von der Unfallstelle.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen wegen des

Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die

weitere Angaben zu dem oder der Unfallverursacherin sowie zu dem Fahrzeug machen

können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 833970 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Jugendliche mit Messer bedroht – Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen

Mannheim-Neckarstadt – Am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr verständigte eine

38 Jahre alte Frau die Polizei, nachdem sie im Bereich „Schafweide“ von zwei

14-Jährigen angesprochen und um Hilfe gebeten wurde. Wie sich beim Eintreffen

der Polizei vor Ort herausstellte, hielten sich die beiden Jugendlichen zuvor in

der dortigen Parkanlage auf. Nur wenige Meter von ihnen entfernt stand eine

Dreiergruppe, bestehend aus zwei Mädchen und einem Jungen. Nachdem die drei

Unbekannten scheinbar mutwillig eine Glasflasche auf den Boden warfen,

entschlossen sich die beiden 14-Jährigen die Gruppe auf ihr Fehlverhalten

anzusprechen. Die beiden Jugendlichen wurden daraufhin sofort beleidigt und mit

einem Messer bedroht. Kurz darauf flüchteten die beiden Mädchen und der Junge in

Richtung Friedrich-Ebert-Straße, wo sie an der Haltestelle

„Universitätsklinikum“ in die Straßenbahn der Linie 4 einstiegen.

Personenbeschreibung der Gesuchten:

weiblich, ca.15 – 16 Jahre alt, ca. 170 – 175 cm groß, schwarze

Kopfbedeckung, graue Jogginghose, bauchfreies schwarzes Oberteil mit

Reißverschluss, Bauchnabelpiercing sowie ein auffälliges Nasenpiercing auf der

linken Seite

weiblich, ca. 15 – 16 Jahre alt, graubraune Umhängetasche, dunkle Jacke

männlich, ca. 16 – 18 Jahre alt



Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach

weiteren Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder darüber hinaus

sachdienliche Hinweise zu den Gesuchten und deren weitere Fluchtrichtung geben

können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 174 4444 mit der

Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Wallstadt: Einbruch über Balkon – Zeugen gesucht

Mannheim – Zwischen Montagabend 20:30 Uhr und Dienstagmorgen 6:30 Uhr,

wurde in ein Wohnhaus im Cheruskerring eingebrochen. Der unbekannte Einbrecher

hebelte die Balkontür auf, um sich Zutritt zum Gebäude zu schaffen. Darin

durchwühlte der Unbekannte den Kellerraum, das Erdgeschoss und den ersten Stock.

Hierbei wurden Schubladen geöffnet, Kleiderschränke durchsucht und Türen

geöffnet. Das erlangte Diebesgut ist bisher unbekannt. Zeugen, denen

Verdächtiges aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten sich mit dem Polizeiposten Mannheim-Feudenheim, unter der Telefonnummer

0621 799840 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Waldhof: Gaststätteneinbruch – Zeugen gesucht

Mannheim – Zwischen Montagnacht, 23:30 Uhr und Dienstagmorgen, 8:30 Uhr,

brach ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte in der

Jakob-Faulhaber-Straße ein. Dort entwendete der Täter 100 Euro Bargeld aus einer

Geldkassette und hebelte einen Spielautomaten auf, zerstörte diesen und

erbeutete daraus 2.500 Euro. Ein weiterer Spielautomat wurde beschädigt.

Anschließend öffnete der Täter eine Flasche Alkohol und verteilte diesen am

Tatort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Weitere Ermittlungen zeigten, dass der Täter sich vermutlich, Zugang über ein

geöffnetes Fenster, in die Gaststätte verschaffte.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um die Gaststätte gemacht haben oder

Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Mannheim – Sandhofen Tel.: 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Schulgebäude – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Am Wochenende zwischen Freitagnachmittag, 15:00 Uhr und

Dienstagmorgen, 6:50 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in

eine Schule in M 6. Nach bisherigen Ermittlungen entwendeten diese über 200 Euro

aus der Schulmensa und beschmutzten Schränke und Unterlagen in einem

Klassenraum.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.:

0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.