Walldorf/ Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der Autobahn A6 mit zwei Verletzten – Abschlussmeldung

Mannheim (ots) – Heute Vormittag, gegen 11 Uhr fuhr ein Schwertransport auf der

Autobahn A6, zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck

Hockenheim aufgrund der Überbreite mittig zwischen beiden Fahrspuren im

Baustellenbereich.

Verkehrsbedingt bremste auf der rechten Fahrspur ein vorausfahrender 65-jährige

Sattelzug-Fahrer aufgrund von Staubildung stark ab. Der 35-jährige Fahrer des

Schwertransporters bremste ebenfalls noch ab, fuhr aber dabei auf den

vorausfahrenden Sattelzug auf. Eine dahinter auf der linken Spur fahrende

62-jährige VW Golf-Fahrerin versuchte noch abzubremsen, fuhr jedoch auf den vor

ihr fahrenden Schwertransporter auf.

Der 35-jährige Fahrer des Schwertransports und die 62-jährige Golf-Fahrerin

wurden durch den Unfall verletzt. Mit Rettungswagen wurden sie in Krankenhäuser

eingeliefert. Entgegen ersten Meldungen verbleiben die beiden Verletzten

voraussichtlich bis zum Folgetag vorsorglich in den Krankenhäusern.

Kurzfristig bis circa 12:45 Uhr musste auch die Gegenrichtung wegen der Landung

eines Rettungshubschraubers gesperrt werden. Ein Abtransport von Verletzten war

nicht erforderlich.

Ab 14:25 Uhr wurde der Verkehr auf der freigegeben rechten Spur zwischen dem

Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim vorbeigeführt. Kurz

nach 16 Uhr wurde die polizeilichen Maßnahmen und die Aufräumarbeiten an der

Unfallstelle abgeschlossen.

In der Spitze gab es aufgrund des Unfalls im Baustellenbereich einen Rückstau

auf einer Länge von über 25 Kilometern. Derzeit hat der Stau noch eine Länge von

etwa 10 Kilometer und geht in stockenden Verkehr über.

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf der Autobahn A6 im Baustellenbereich mit zwei Verletzten – 4. Pressemitteilung

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis – Heute Vormittag, gegen 11 Uhr kam es auf

der Autobahn A 6, zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck

Hockenheim zu einem Auffahrunfall.

Im Baustellenbereich fuhr ein 35-jähriger Schwertransport-Fahrer auf einen vor

ihm fahrenden Lkw auf. Eine nachfolgende 62-jährige Pkw-Fahrerin fuhr in der

Folge auf den Schwertransport auf.

Der 35-jährige Schwertransport-Fahrer und die 62-jährige Pkw-Fahrerin wurden

leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Ein Rettungshubschrauber landete zwar an der Unfallstelle, kam jedoch nicht zum

Einsatz.

Die Autobahn zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung

Autobahndreieck Hockenheim wird voraussichtlich bis 16 Uhr noch voll gesperrt

bleiben.

Die Autobahn A 6, Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn (Gegenrichtung) war bis

gegen 12:45 Uhr ebenfalls voll gesperrt, ist aber wieder komplett frei und

befahrbar.

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der Autobahn A6 mit zwei Verletzten – 3. Pressemitteilung

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis – Heute Vormittag, gegen 11 Uhr kam es auf

der Autobahn A 6, Heilbronn und Mannheim, zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf

Mannheim und Autobahndreieck Hockenheim zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw

und einem Pkw.

Die Vollsperrung auf der A6 in Fahrrichtung Hockenheim wird nach derzeitigen

polizeilichen Einschätzungen noch bis gegen 16 Uhr andauern.

Mit massiven Verkehrsbeeinträchtigungen, auch in den angrenzenden Bereichen, ist

weiterhin zu rechnen.

Autobahn A 6, Fahrbahn Mannheim Fahrtrichtung Heilbronn ist frei

Leimen: Küchenbrand; Ursache unklar; zwei Leichtverletzte; erhebliche Verkehrsbehinderungen in Rohrbacher Straße

Leimen – Am späten Mittwochvormittag kam es in der Rohrbacher Straße zu

erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Grund hierfür war der Einsatz der Rettungskräfte anlässlich eines Küchenbrandes,

der kurz nach 11 Uhr, der Polizei gemeldet wurde.

Aus bislang unbekannten Gründen brach das Feuer in dem Mehrfamilienhaus, Ecke

Zeppelinstraße aus, wodurch zwei Bewohner der entsprechenden Wohnung leicht

Rauschgasvergiftungen davontrugen, die den Brand selbst löschten. Sie wurden zur

Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Die Leimener Feuerwehr war zur Begutachtung des Brandorts im Einsatz.

Die Rohrbacher Straße war zwischen der Schwetzinger Straße und der St. Ilgener

Straße in beiden Richtungen bis gegen 12.15 Uhr gesperrt.

Die Brandursache ist noch unklar. Auch die Höhe des Schadens steht noch nicht

fest.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen.

BAB 6 / Wiesloch / Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Mann verursacht unter Alkoholeinfluss schweren Verkehrsunfall – Polizei ermittelt

BAB 6 / Wiesloch / Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis – Rund 45.000 Euro

Sachschaden, zwei Leichtverletzte und eine rund zweistündige Fahrbahnsperrung

sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls vom Dienstagabend auf der BAB 6

in Richtung Mannheim.

Gegen 20:00 Uhr fuhr ein 38 Jahre alter VW-Fahrer in Höhe des Autobahnkreuzes

Walldorf zunächst einem 39-jährigen BMW-Fahrer auf, der den mittleren von drei

Fahrspuren nutzte. Anstatt rechts ranzufahren, beschleunigte der VW-Fahrer und

ergriff stattdessen die Flucht. Der BMW-Fahrer verständigte daraufhin die

Polizei. An seinem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von

rund 500 Euro.

Nur wenige Kilometer weiter kollidierte der VW-Fahrer dann mit einem auf dem

mittleren Fahrstreifen fahrenden Mercedes. Dieser wurde infolge des Aufpralls

wiederum nach links von der Fahrbahn abgedrängt und prallte dort gegen eine

Betongleitwand. Auch der 38-jährige Unfallverursacher verlor durch den

Zusammenstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beide Autos kamen letztendlich

auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen zum Stehen. Es entstand jeweils

Totalschaden. Beide PKW-Fahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen

herausstellte, hatte der 38-jährige Unfallverursacher rund 2,5 Promille. Die

Polizei beschlagnahmte noch vor Ort den Führerschein des Mannes und stellte sein

Fahrzeug sicher. Die beiden Fahrstreifen mussten für den Zeitraum der

Unfallaufnahme, für rund zwei Stunden, gesperrt werden. Gegen 22:15 Uhr waren

die Maßnahmen abgeschlossen und die BAB 6 in Richtung Mannheim wieder

freigegeben.

K 4185 / Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Frauen nach Auffahrunfall leicht verletzt – rund 7000 Euro Sachschaden

K 4185 / Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagabend gegen

18:10 Uhr war eine 51-jährige Fiat-Fahrerin auf der K 4185 von Flinsbach kommend

in Richtung Neckarbischofsheim unterwegs, als sie an der Zufahrt zu einem

Feldweg in diesen einbiegen wollte. Eine hinter ihr fahrende, 20-jährige

VW-Fahrerin erkannte dies offenbar zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht

mehr rechtzeitig verhindern. In der Folge lösten die Airbags im VW aus. Beide

Frauen wurden leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen

entstand jeweils Totalschaden.

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in einer Werkstatt – Zeugen gesucht

Mühlhausen / Rhein-Neckar-Kreis – Zwischen Samstagmittag, 15 Uhr und

Dienstagmorgen, 7:15 Uhr wurde in eine KFZ- Werkstatt in den Rotwiesen

eingebrochen. Der oder die Täter sind bislang noch unbekannt. Die Einbrecher

drückten das Gartentor auseinander und gelangte somit auf das umzäunte

Grundstück der Werkstatt, durch ein Fenster stieg diese ins Gebäude ein. Dort

wurde das Büro nach Wertgegenständen durchsucht, die Brandschutztür zum

Bürotrakt wurde aufgehebelt und hier nach Wertgegenständen gesucht. Der Täter

entwendeten mehrere hundert Euro. Der Sachschaden beträgt 5.000 Euro

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um die Werkstatt gemacht haben,

werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mülhausen Tel.: 06222/ 662850 in

Verbindung zu setzen.

BAB 6 – Hockenheim/RNK: Unfall zwischen LKW und Schwertransport im Baustellenbereich

BAB 6 – Hockenheim/RNK – Gegen 18:49 Uhr befuhr ein LKW vom Walldorfer

Kreuz kommend die BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim. Vermutlich aus Unachtsamkeit

übersah der 48-jährige LKW Fahrer den vor ihm abbremsenden Schwertransport, der

aufgrund Überbreite beide Spuren der Baustelle benutzte. Der LKW Fahrer konnte

seinen Zug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Auflieger auf. Der

Sattelzug und Auflieger verkeilten sich und mussten aufwendig geborgen werden.

Durch die unfallbedingte Vollsperrung kam es zu einem bis zu 25 km langen

Rückstau auf der BAB 6, der sich auch auf die BAB 5 auswirkte. Der Sachschaden

beläuft sich auch ca. 90.000 Euro. Alle Beteiligten bei dem Unfall blieben

unverletzt.