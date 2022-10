Heidelberg-Kirchheim / L 598: Schwerer Unfall zwischen Pkw und Fußgänger / Fußgänger tödlich verletzt –

Heidelberg-Kirchheim / L 598 – Die Verkehrspolizei Heidelberg hat die

Ermittlungen zum Hergang des Verkehrsunfalls aufgenommen, bei welchem am späten

Dienstagabend auf der L 598 ein zunächst unbekannter Fußgänger nach der

Kollision mit einem Pkw ums Leben gekommen war.

Ein 33-jähriger Skoda-Fahrer war gegen 22:15 Uhr von Kirchheim in Richtung

Sandhausen unterwegs, als er einen 85-jährigen Jogger erfasste, welcher offenbar

zwischen der Abzweigung zur B 535 und dem Leimener Weg die Fahrbahn überqueren

wollte; nach bisherigem Ermittlungsstand von links nach rechts. Der Mann erlitt

durch die Kollision so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle

verstarb.

Sowohl der Leichnam des Verstorbenen, als auch das Fahrzeug des 33-Jährigen

wurden zur weiteren Klärung des Sachverhalts beschlagnahmt. Ebenso wurde ein

Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen. Die

gerichtsmedizinischen Untersuchungen befinden sich im Gange.

Im Zuge erster verkehrspolizeilicher Ermittlungen ergab sich noch an der

Unfallstelle der Verdacht, dass der 33-jährige Skoda-Fahrer zum Zeitpunkt des

Unfalls unter Drogeneinwirkung stand. Zum Zwecke einer Blutentnahme musste

dieser die Beamtinnen und Beamten auf die nächstgelegene Dienststelle begleiten.

Auch der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Während der Unfallaufnahme war der besagte Streckenabschnitt vollgesperrt; die

Berufsfeuerwehr der Stadt Heidelberg befand sich zur Ausleuchtung der

Unfallstelle mit vor Ort. Am Pkw des 33-jährigen Unfallverursachers entstand

Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Zeugen des Unfalls oder auch Personen, welche sachdienliche Hinweise zum

Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich dringend mit der

Verkehrspolizei Heidelberg unter Tel.: 0621 / 174-4111 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Brand in einem Zweifamilienhaus

Heidelberg – Am Mittwoch kam es in der Alstater Straße zu einem Brand in

einem Zweifamilienhaus. Die Anwohner bemerkten eine Rauchentwicklung im Keller

und alarmierten sogleich die Feuerwehr. Sie brachten sich zwischenzeitlich schon

in Sicherheit, sodass keiner der Anwohner verletzt wurde. Ein Passant versuchte

zu helfen und nahm sich den Gartenschlauch, um das Feuer bis zum Eintreffen der

Feuerwehr zu bekämpfen. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst medizinisch

versorgt. Nach ersten Schätzungen der Feuerwehr befindet sich der Sachschaden in

fünfstelliger Höhe. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und unterliegt

weiteren Ermittlungen.