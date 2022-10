Kellereinbrüche – E-Bike-Teile entwendet

Mainz – Vom 3. auf den 4. Oktober kam es zum Diebstahl von E-Bike-Teilen

in einem gemeinschaftlich genutzten Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses am

Gonsbachblick. Von mehreren Bikes wurden Reifen, Sattel oder die Akkus

entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.