Germersheim – Holzzaun der Grundschule beschädigt

Über das verlängerte Wochenende, im Zeitraum vom 30.09.22 bis zum 04.10.22, begab sich bislang unbekannte Täterschaft auf das Gelände der Eduard-Orth-Grundschule in Germersheim und beschädigte den Holzzaun des Pausenhofes, wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR entstand.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Wörth am Rhein; PKW Brand nach technischem Defekt

Wörth am Rhein; Am 04.10.2022 bemerkte gegen 13:10 Uhr der Fahrer eines PKW während der Fahrt ein Ruckeln und fuhr von der BAB 65 Höhe Dorschberg ab. Nach dem Anhalten in der Hanns-Martin-Schleyer Straße fing das Fahrzeug zunächst an stark zu qualmen und anschließend aus dem Motorraum zu brennen. Der PKW Brand konnte durch die verständigte Feuerwehr Wörth rasch gelöscht werden. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Aufgrund er Einsatzzeit musste eine in der Nähe befindliche Bushaltestelle des Schulverkehrs gesperrt werden.