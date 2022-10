Diebstahl von Rollstuhl

Böhl-Iggelheim

Am 04.10.2022, zwischen 15:30 Uhr und 16:10 Uhr, stellte ein 61-Jähriger seinen Rollstuhl vor einer Garage Im Lustjagen ab, um mit dem PKW wegzufahren. Bei der Rückkehr stellte der Mann den Diebstahl des Rollstuhls fest. Auffällig an dem Rollstuhl ist, dass ein Aufkleber mit der Beschriftung „Molly“ angebracht ist. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

PKW kollidiert mit Fußgängerin

Schifferstadt

Am 04.10.2022, gegen 09:50 Uhr, fuhr eine 72-jährige PKW-Fahrerin, eigenen Angaben zufolge mit geringer Geschwindigkeit, den Waldspitzweg in Richtung Salierstraße. Kurz nach der Einfahrt zu einem Supermarktparkplatz überquerte eine 69-jährige Fußgängerin, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, mit ihrem Rolllator die Fahrbahn und stieß mit dem PKW zusammen. Durch den Zusammenstoß zog sich die 69-Jährige eine Platzwunde am Kopf zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontrollstelle in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Speyerer Straße, Höhe des Waldfestplatzes, im Hinblick auf die Verkehrstüchtigkeit der Fahrer sowie Verkehrssicherheit der Fahrzeuge Verkehrskontrollen durch. Seitens der Polizei wird ein positives Fazit gezogen, da lediglich ein Gurtverstoß geahndet wurde. Dieser Verstoß zieht eine Verwarnung in Höhe von 30 Euro nach sich.