Vermutlich entwendetes Fahrrad sucht seinen Eigentümer

Um Mitternacht heute Nacht wurde in Speyer – Nord ein 22 – jähriger Mann aus Speyer einer Personenkontrolle unterzogen, da er zwei Fahrräder mit sich führte. Eine Überprüfung der Räder ergab, dass eines zur polizeilichen Fahndung nach Diebstahl ausgeschrieben war. Dieses Fahrrad wurde sichergestellt und wird dem rechtmäßigen Eigentümer zugeführt. Bei dem zweiten mitgeführten Fahrrad handelt es sich um ein neuwertiges orangefarbenes Mountainbike der Marke B-Twin. Da der junge Mann für dieses Rad keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte und der Verdacht bestand, dass auch dieses Fahrrad entwendet wurde, wurde es durch die Beamten präventiv sichergestellt. Gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises kann das Mountainbike bei der PI Speyer abgeholt werden.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Bei einem Zusammenstoß mit zwei Hunden verletzte sich gestern Morgen ein Radfahrer im Domgarten. Der verantwortliche 42- jährige Hundehalter ging mit seinen beiden nicht angeleinten Hunden dort spazieren. Die Hunde kreuzten plötzlich den Weg des 69- jährigen Radlers und kollidierten mit dem Fahrrad. Dadurch stürzte der Radfahrer über seinen Lenker auf den asphaltierten Weg. In einem örtlichen Krankenhaus wurden als Unfallfolgen diverse Prellungen am Schädel, der Hand und der Hüfte diagnostiziert.

Verursacher und/oder Zeugen gesucht, Teil 1

Vermutlich zwischen 00.00 Uhr und 08.55 Uhr wurden in der Auffahrt in Speyer – Nord auf die B9 in Richtung Ludwigshafen ein Verkehrsschild und ein Leitpfosten aus dem Boden gerissen. Wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kommt der flüchtige Unfallverursacher nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert sowohl mit dem Schild als auch mit dem Pfosten. Bei dem Unfall wird das flüchtige Fahrzeug nicht unerheblich im Frontbereich beschädigt, worauf aufgrund an der Unfallstelle aufgefundener Fahrzeugteile geschlossen werden kann. Anhand dieser kann ermittelt werden, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW Tiguan der Baureihe 2008 – 2011 handeln müsste. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verbleib eines beschädigten VW Tiguan, geben können, bei dem größere Teile der Frontschürze fehlen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden. Gerne darf auch der Täter sein schlechtes Gewissen durch Selbstgestellung erleichtern. Hierfür kann er sich an jede Polizeidienststelle wenden.