Nach Unfall alkoholisiert weitergefahren

Kaiserslautern – Die Polizei hat nach einem Unfall in der

Martin-Luther-Straße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der

Mann hatte am Dienstagvormittag beim Spurwechsel mit seinem Wagen einen Pkw

gestreift. Ohne anzuhalten fuhr der 48-Jährige weiter. Der geschädigte

Pkw-Fahrer nahm die Verfolgung auf. Als der 48-Jährige mehrmals verkehrsbedingt

anhielt, sprach ihn der 62-Jährige an: Ohne Wirkung, der Unfallverursacher

setzte seine Fahrt fort. In der Innenstadt parkte der Mann sein Auto. Erst jetzt

reagierte der 48-Jährige. Eine alarmierte Polizeistreife stellte ihn zur Rede.

Wie sich herausstellte, stand der Fahrer unter dem Einfluss von Medikamenten und

Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab 1,82 Promille. Seinen Führerschein musste der

48-Jährige abgeben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein

Strafverfahren ein. |erf

Unfall verursacht und geflüchtet

Kaiserslautern – Eine Unfallflucht nahm die Polizei am Samstag in der

Karl-Marx-Straße auf. Ein unbekannter Fahrer befuhr um 14:10 Uhr mit seinem

schwarzen Mercedes die Bismarckstraße in Richtung Stiftsplatz. An der Kreuzung

Bismarckstraße/ Karl-Marx-Straße missachtete er den von links kommenden

bevorrechtigten Rollerfahrer. Durch die eingeleitete Vollbremsung stürzte der

Rollerfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mercedesfahrer setzte

seine Fahrt, ohne anzuhalten fort. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den

Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der zuständigen

Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Betrunken Unfall gebaut

Kaiserslautern – Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am

Dienstagnachmittag in der Pariser Straße einen Unfall gebaut. Zunächst war die

Polizei zu einem Auffahrunfall gerufen worden. Die Fahrerin eines VW-Passats

fuhr auf der Pariser Straße von Kindsbach kommend in Richtung Innenstadt. In

Höhe der Straße „Am Belzappel“ musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Dabei fuhr

ihr der 43-jährige Fahrer eines Mercedes Vito auf. Es entstand leichter

Sachschaden. Bei der Aufnahme des Unfalls fiel den Polizisten eine verwaschene

Aussprache des 43-Jährigen auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der

Test zeigte 2,83 Promille an. Der Mann musste mit zur Dienststelle kommen und

sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im

Verkehr strafrechtlich ermittelt. Sein Führerschein und sein Fahrzeugschlüssel

wurden sichergestellt. |elz

Scheibe an Auto eingeschlagen

Kaiserslautern – Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag auf

dem Parkplatz des Sportplatzes in Kaiserslautern-Erfenbach einen Pkw beschädigt.

Der oder die Täter haben die hintere Scheibe der Beifahrerseite eines gelben BMW

X3 eingeschlagen. Gestohlen wurde – nach den bisherigen Erkenntnissen – aus dem

Innenraum nichts. Der Pkw war zwischen Montag, 19:30 Uhr und Dienstag, 8 Uhr auf

dem Parkplatz abgestellt. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

Zeugen, denen in dem Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der

Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Unfall: Hund angefahren

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) – Eine Autofahrerin hat am Dienstagmorgen

in der Hauptstraße einen Hund angefahren. Das Tier sprang kurz vor 7 Uhr vor den

Wagen der Frau. Die 57-Jährige habe trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß

nicht mehr verhindern können. Nach der Kollision rannte der Hund in Richtung der

Feuerwache davon. Zunächst hielt die Fahrerin das Tier für einen Fuchs.

Mittlerweile geht sie davon aus, dass es sich um einen Schäferhund-Mix handeln

könnte. Der Hund wirkte ungepflegt. Er habe ein auffallend beigefarbenes, helles

Fell. Ein Schaden an dem Auto ist nicht entstanden. Ob das Tier durch den Unfall

verletzt wurde, ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Hund oder dessen

Halter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Vermisste tot aufgefunden

Dunzweiler (Kreis Kusel) – Eine Frau, die am Dienstag aus Dunzweiler

vermisst wurde, ist am späten Abend tot in einem Waldstück aufgefunden worden.

Die 80-Jährige wurde gegen 16 Uhr von einer Nachbarin vermisst. Feuerwehr und

Polizei suchten nach der dementen und orientierungslosen Seniorin. Die

Einsatzkräfte wurden dabei von einem Polizeihubschrauber und einem Suchhund

unterstützt. Die Spur führte in ein Waldgebiet, einem Jäger war die Vermisste

dort am Abend aufgefallen. Gegen 22 Uhr fanden Rettungskräfte die Frau leblos in

einem Teich. Die Ermittlungen zu ihrem Tod dauern an. Aktuell bestehen keine

Hinweise auf eine gewalttätige, fremde Einwirkung. |erf