Erfolgreiche Ermittlungen nach homophobem Angriff – Durchsuchungsbeschlüsse gegen drei Tatverdächtige vollstreckt – Nachtrag zur Meldung Nr. 0875 vom 07.08.2022

Frankfurt (ots) – (di) Am vergangenen Freitag (30.09.2022) hat der Staatsschutz

der Frankfurter Kriminalpolizei Durchsuchungsbeschlüsse gegen drei

Tatverdächtige Personen nach einem homophoben Übergriff Anfang August in der

Frankfurter Innenstadt vollstreckt.

Im Rahmen der umfangreichen polizeilichen Ermittlungen konnte hierzu ein

21-jähriger Frankfurter aus Griesheim als Haupttäter ermittelt sowie weitere

Hinweise auf eine 22-jährige Mittäterin aus Griesheim und einen weiteren

22-jährigen Mittäter aus Hattersheim erlangt werden.

Zum Erfolg der Ermittler trugen nicht zuletzt die Auswertungen vorhandener

Videoaufzeichnungen bei. Bei den Durchsuchungen konnten Beweismittel zur Tat,

unter anderem die bei der Tat getragene Kleidung, sichergestellt werden.

Was war geschehen? Dem Polizeieinsatz liegt ein Vorfall vom 06.08.2022 in der

Frankfurter Innenstadt zugrunde, bei dem ein 22-jähriger Geschädigter aus der

LGBT*IQ-Community in den frühen Morgenstunden auf dem Nachhauseweg aus einer

mehrköpfigen Gruppe heraus zunächst beleidigt und dann auch noch mit einer

abgebrochenen Flasche an der Hand verletzt sowie mit Pfefferspray besprüht wurde

(siehe Meldung vom 07.08.2022).

Nach derzeitigen Ermittlungen bestätigte sich der Verdacht, dass die Tat einen

homophoben Hintergrund hatte. Die drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der

Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen das Trio wird nun wegen

Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zum Mittwoch (05.10.2022) ereignete sich im

„Kaisersack“ ein Straßenraub, bei dem ein 20-Jähriger die Geldbörse eines

58-jährigen Touristen erlangte. Doch der Räuber kam nicht weit.

Der 58-jährige Geschädigte hielt sich gegen 01:10 Uhr in der Kaiserstraße auf

und ging zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof. Offenbar erkannte im Bereich des

„Kaisersack“ ein 20-Jähriger die sich im nun bietende Gelegenheit und stieß den

zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisierten 58-Jährigen zu Boden. Hierbei gelangte

er an dessen Portemonnaie, welches er aus der Hosentasche des zu Boden

gestürzten Mannes entnahm. Danach setzte er sich von seinem Opfer ab. Ein

aufmerksamer Zeuge meldete die Tat bei am Bahnhof eingesetzten Polizeibeamten,

welche den Räuber im Rahmen der Fahndung noch in der Nähe festnehmen konnten.

Der 20-jährige Tatverdächtige, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam

in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt.