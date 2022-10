Eschenburg-Hirzenhain: Einbruch zielt auf Metall –

In den zurückliegenden Tagen suchten Einbrecher eine Gießerei in der Straße „Zum Kohlheim“ auf. Im Zeitraum von Mittwoch (28.09.2022) bis zum gestrigen Dienstag (04.10.2022) verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu der Firma. Nach einer ersten Einschätzung der Betreiber machten die Täter keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher im genannten Zeitraum in der Straße „Zum Kohlheim“ beobachtet? Wem sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Niederscheld: Diebe am Waldkindergarten –

Im Hustenbachtal suchten Einbrecher das Gelände der Waldkindergartengruppe auf. Die Täter öffneten gewaltsam einen Geräteschuppen, ließen jedoch nichts mitgehen. Außerdem schlugen sie Löcher in eine an dem Schuppen stehende Regentonne. Die Schäden beziffern die Erzieher auf rund 200 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Donnerstagnachmittag (29.09.2022) und Dienstagfrüh (04.10.2022) beobachteten oder die sonst Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Sinn: Kradfahrer übersehen –

Auf der Herborner Straße prallten gestern Abend (04.10.2022) ein Autofahrer und ein Biker zusammen. Gegen 18.15 Uhr wollte der 45-jährige Fahrer eines Opels vom Parkplatz eines Supermarktes nach links in Richtung Herborn abbiegen. Hierbei übersah er einen aus dieser Richtung herannahenden Yamaha-Fahrer. Der 63-jährige Biker konnte weder ausweichen noch bremsen und prallte in den Opel. Der in Braunfels lebende Kradfahrer klagte an der Unfallstelle über Schmerzen in den Armen und Beinen. Sein in Sinn lebender Unfallgegner blieb unverletzt. Die Höhe der Schäden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mindestens 6.000 Euro.

Breitscheid: Von der Straße abgekommen –

Mit leichten Verletzungen überstand eine 19-jährige Polofahrerin einen Ausflug in die Böschung. Die Herbornerin war gestern Abend (04.10.2022), gegen 22.50 Uhr von Breitscheid in Richtung Medenbach unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Polo und kam nach rechts von der Straße ab. Hier prallte sie gegen die Böschung, worauf ihr VW kippte und auf dem Dach zum Stehen kam. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie ins Dillenburger Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Ihr Polo musste abgeschleppt werden. Der Blechschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro.

Aßlar: Nächtliche Geschwindigkeitsmessungen –

In der Nacht von Dienstag (04.10.2022) auf Mittwoch (05.10.2022) nahmen Wetzlarer Polizisten Raser auf der Hermannsteiner Straße ins Visier. Dort ist im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. Bis 00.00 Uhr erwischten die Ordnungshüter 20 Schnellfahrer. Sieben Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeld von 70 Euro rechnen, da sie die Höchstgeschwindigkeit um 16-20 km/h überschritten. 115 Euro und ein Punkt im Fahrerlaubnisregister werden für 11 Fahrer fällig, sie beschleunigten auf Geschwindigkeiten von 51 bis 55 km/h. Jeweils vier Wochen werden zwei Raser auf ihren Führerschein verzichten müssen. Beide fuhren mit ihren Fahrzeugen mit 61 km/h durch die Messtechnik. Neben dem Fahrverbot kommen auf den 48-jährigen Mercedes-Fahrer aus Bad Camberg und den 38-jährigen Renault-Fahrer aus Aßlar ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro sowie zwei Punkte im Verkehrssünderregister in Flensburg zu.

Wetzlar: Bewohnerin überrascht Einbrecher –

Mit dem Schrecken kam der Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Sachsenweg davon, nachdem zwei Einbrecher in ihr Haus eingestiegen waren. Gestern Abend (04.10.2022), gegen 20.00 Uhr schreckten verdächtige Geräusche die Frau auf. Das Duo hatte einen Rollladen hochgeschoben, das Fenster aufgehebelt und war eingestiegen. Die Diebe erschraken offensichtlich und suchten sofort das Weite. Eine genaue Beschreibung der beiden Einbrecher ist ihr nicht möglich. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat das Duo gestern Abend, gegen 20.00 Uhr, im Sachsenweg beobachtet? Wem sind die beiden Männer auf der Flucht aufgefallen? Wem sind dort sonst in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Lkw brennt auf der A 45 bei Aßlar aus – Sauerlandlinie in Richtung Dortmund voll gesperrt

Aßlar – A 45: Derzeit ist die A 45, zwischen dem Wetzlarer Kreuz und der Anschlussstelle Ehringshausen – in Fahrtrichtung Dortmund, voll gesperrt. Grund dafür ist die Bergung eines ausgebrannten Sattelzuges.

Gegen 01.00 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer eine brennende Sattelzugmaschine. Erste Löschversuche durch den Fahrer scheiterten – hierbei trug er leichte Verletzungen davon, er wird wegen einer leichten Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus behandelt. Momentan geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch einen Reifenplatzer verursacht wurde.

Da die Feuerwehr teilweise über die Gegenspur an die Brandstelle heranfahren musste, wurde die A 45 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Ab etwa 05.20 Uhr konnte die Vollsperrung in Richtung Hanau aufgehoben werden.

Wegen der momentan laufenden Bergungsarbeiten des ausgebrannten Sattelzuges sind die Fahrstreifen in Richtung Dortmund gesperrt. Der Verkehr wird am Wetzlarer Kreuz abgeleitet. Allerdings ist die Umleitungsstrecke über die B 277 in Richtung Ehringshausen bereits überlastet.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Sperrung weiträumig zu umfahren. Dem Schwerlastverkehr wird empfohlen die A 45 in Richtung Dortmund über die A 5, A 3 und A 4 sowie in Richtung Frankfurt über die A 4 und A 3 zu umfahren.

Leun-Biskirchen – Aktionstag „Sicher im Alter auf dem Pedelec unterwegs“

Die Wetzlarer Polizei lädt zu einem Pedelec-Aktionstag am

Samstag, 08. Oktober 2022

von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Grundschule Biskirchen

Kirchweg 18, Leun-Biskirchen

ein.

Der Aktionstag richtet sich an Radfahrende ab 60 Jahre, die mit E-Bikes oder Pedelecs mobil sind.

Fahrrad-Mobilität erfreut sich auch im Alter zunehmender Beliebtheit

Die Mobilität mit dem Fahrrad hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Neben Fahrrädern mit konventionellem Antrieb, erfreuen sich gerade E-Bikes einer immer größeren Beliebtheit. Die Unterstützung mit einem Elektromotor gewährleistet ein wesentlich entspannteres Fahren und eröffnet in Sachen Tourenplanung oder Mobilität auch älteren Menschen deutlich mehr Möglichkeiten.

Die Polizei schaut beim Thema Radmobilität ebenfalls genauer hin: Zum einen haben es Diebe vermehrt auf die meist mehrere Tausend Euro teuren E-Bikes abgesehen, zum anderen wirkt sich die zunehmende Radmobilität auf den Straßenverkehr aus.

Regeln – Diebstahlsicherung – der richtige Helm – fahren in Gruppen – Parcours

Die Polizeioberkommissare Rafael Ludwig und Andreas Püchner sind die Schutzmänner vor Ort für Wetzlar, Leun sowie Aßlar und haben für die Teilnehmenden alles wichtige Themen rund ums E-Bike-Fahren zusammengestellt.

Neben Hinweisen zu den straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen für die motorunterstützten Fahrräder, geben die Polizisten Tipps zur sinnvollen Sicherung des Rades vor Diebstahl oder zur Anschaffung und Verwendung sowie zum richtigen Sitz von Radhelmen.

Auch zu Fahrten mit einer Gruppe geben die Verkehrsexperten Hinweise: Unterschiede in der Fitness und den Fahrfähigkeiten sind bei Gruppenfahrten ebenso zu berücksichtigen, wie die vorherige Absprache von Regeln beim Überholen, beim Abbiegen, zum Abstand oder zum Warnen nachfolgender Fahrer.

Zudem steht den Teilnehmenden ein Pedelec-Parcours zur Verfügung. Er umfasst eine Spurgasse, ein Cross-Slalom, eine enge Wende, eine Geschicklichkeitsübung mit Pylonentransport sowie das Durchfahren einer „Acht“. Jeder kann für sich entscheiden, ob dieser Parcours absolviert wird.

Fahrradcodierung von 14.00 bis 15.00 Uhr: keine Carbonrahmen! – Akkuschlüssel, Ausweis und Eigentumsnachweis nicht vergessen!

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (LDK), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Der Code auf dem Rahmen des Fahrrades ist vergleichbar mit einem Kfz-Kennzeichen. So kann die Polizei oder das Fundbüro leicht ermitteln, wer der Besitzer des Bikes ist. Sichergestellte oder herrenlose Fahrräder, die codiert sind, können in kurzer Zeit ihren Besitzern zugeordnet und zurückgegeben werden.

Neben dem Fahrrad müssen ein Eigentumsnachweis / eine Rechnung sowie ein gültiges Ausweisdokument mitgebracht werden. E-Bike Besitzer werden gebeten den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.