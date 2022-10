Marburg: Angefasst und Jacke entrissen

Zwei unbekannte Männer sprachen am Samstag, 1. Oktober, gegen 4 Uhr zwei Frauen in der Straße Markt an. Im weiteren Verlauf des Gesprächs fasste einer der beiden eine Frau unsittlich an und entriss ihr zudem noch eine Jacke, die sie in der Hand trug. Anschließend rannten die Männer lachend davon. Sie waren etwa 170 bis 180cm groß, einer von ihnen hatte dunkle, gegelte Haare, der andere hatte blonde glatte Haare und trug eine Brille. Weitere Beschreibungen liegen derzeit nicht vor. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann die Angaben ergänzen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Brennende Mülltonnen

Im Iglauer Weg brannten am Mittwochmorgen, 5. Oktober, Mülltonnen. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte den Abfall gegen 4 Uhr mutwillig anzündeten. Zwei Tonnen brannten komplett aus, zudem brannten mehrere gelbe Säcke. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei bittet um Mittelung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Z auf Fahrbahn

Zeugen meldeten am Dienstag, 4. Oktober, gegen 16.20 Uhr ein mit grüner Farbe gesprühtes Z auf der Fahrbahn der Kreisstraße 68/ Graf-von-Staufenberg-Straße. Der dadurch entstandene Schaden beträgt etwa 200 Euro. Der Staatschutz in Marburg bittet um Hinweise diesbezüglich (Telefonnummer 06421/4060).

Fronhausen: PKW und Kleinkraftrad kollidieren

Ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer erlitt am Mittwochmorgen schwere Verletzungen, als er gegen 6.55 Uhr mit einem abbiegenden PKW kollidierte. Der aus Homberg (Ohm) kommende Zweiradfahrer fuhr auf der L3048 von Ebsdorf nach Fronhausen, als eine PKW-Fahrerin aus Richtung Fronhausen kommend abbog, um auf die B3 zu fahren. Offenbar übersah die 56-Jährige aus Fronhausen das Kleinkraftrad. Auch sie erlitt Verletzungen bei dem Zusammenstoß und kam ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Unfallrekonstruktion die Hinzuziehung eines Gutachters an. An der zwischenzeitlich komplett gesperrten Unfallstelle kam es bis zum Abschluss aller Arbeiten um 9.30 Uhr zu Behinderungen.

Lahntal- Goßfelden: Fußballplatz durch Fahrzeuge beschädigt

Ein Flurschaden entstand auf dem Fußballplatz in der Straße Talblick, weil Unbekannte den Hartplatz mit ihren Fahrzeugen befuhren. Zwischen Samstag, 24. September, 14 Uhr, und Montag, 26. September, 16 Uhr entstanden die Schäden in Höhe von wahrscheinlich mehreren hundert Euro. Die Marburger Polizei (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Hinweise: Wem sind im angegebenen Zeitraum Personen mit Fahrzeugen auf dem Platz aufgefallen?

Angelburg: Unfall auf der L3042

Offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der 19-jährige Fahrer eines Opels am Dienstag, 4. Oktober, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Gegen 18.35 Uhr geriet er in der Folge nach rechts von der Fahrbahn der L3042 Richtung Hirzenhain-Bahnhof ab und kollidierte mit der Leitplanke, anschließend geriet das schlingernde Fahrzeug über die Fahrbahnmitte hinaus und stieß leicht mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen. Die 30-jährige Skoda-Fahrerin aus Angelburg blieb unverletzt, ebenso die zwei weiteren Insassen im Opel, ein 20-jähriger und ein 22-jähriger Angelburger. Der Opel-Fahrer kam ins Krankenhaus. Am Opel entstanden etwa 4.000 Euro hohe Schäden, er musste abgeschleppt werden. Am Skoda waren es etwa 500 Euro hohe Schäden, zudem entstanden etwa 900 Euro hohe Schäden an der Leitplanke.

Marburg: 14-Jährige beleidigt

Ein Mann und eine Frau sprachen am Mittwoch, 28. September, gegen 13.40 Uhr eine 14-jährige Fußgängerin in der Straße Barfüßertor an. Nachdem die Frau sie erst fragte, ob ihr kalt sei, rief der Mann ihr anschließend mehrere beleidigende Ausdrücke hinterher. Offenbar richteten diese sich gegen das vermeintlich zu freizügige Outfit der Schülerin. Die Frau war etwa Mitte 30, 180cm groß, etwas korpulenter und trug ihre langen dunklen Haare in einem Flechtezopf. Zudem trug sie einen senfgelben Strickpullover und dunkelblaue Jeanshosen. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt und 185cm groß sein. Er hat dunkle Haare, die er in einen Pferdeschwanz gebunden hatte. Er hatte einen dunklen Vollbart und trug einen Schal. Zudem hatten die beiden Personen ein sechs bis acht Jahre altes Kind dabei, das auch dunkle Haare hat. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigungen und bittet um Hinweise: Wer hat den ## Vorfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den Personen geben? Zeugen wenden sich bitte an die Telefonnummer 06421/406## 0.

Marburg: Fahrerflucht am Schlossparkplatz

Auf dem Parkplatz in der Straße Schloß beschädigte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Rangieren einen geparkten schwarzen BMW Mini. Die rund 1.000 Euro hohen Schäden entstanden zwischen ## 15 Uhr am Freitag, 30. September, und 1 Uhr am Samstag. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).