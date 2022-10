Infoabend für Berufs-Umsteiger 2022 – Den Traum vom Polizeiberuf doch noch verwirklichen?

Gießen:

Bereits zum dritten Mal bietet die mittelhessische Polizei eine Veranstaltung der besonderen Art an. Nach dem erfolgreichen Auftakt 2020 laden die Einstellungsberater am Freitag, 4. November, 18.30 – 22.30 Uhr, erneut unter dem Motto „Infoabend für Berufs-Umsteiger“ in das Gießener Präsidium ein. Das Angebot im Saal Florenz richtet sich hauptsächlich an Personen, die mitten im Berufsleben stehen oder derzeit noch studieren. Aber selbstverständlich können sich auch Schülerinnen und Schüler der Oberstufe an dem Abend einen Einblick verschaffen, sollten noch Plätze frei sein.

Bereits die Schule verlassen und in einem Beruf tätig, der einen vielleicht doch nicht in Gänze ausfüllt? Den Wunsch zur Polizei zu gehen verschoben/aufgegeben, weil private Dinge im Wege standen und man gefühlt einfach zu alt für eine Bewerbung war? Nachdem die Hessische Polizei bereits im Jahre 2020 das Höchstalter für eine Bewerbung von 32 auf 36 Jahre anhob, steht nun seit Anfang des Jahres einem weiteren Personenkreis der Weg zur Hessischen Polizei offen, das heißt, das Abitur, Fachabitur oder ein Meisterbrief ist nicht mehr zwingend erforderlich. Nunmehr können sich auch Interessierte mit mittlerer Reife und einer dreijährigen Berufsausbildung bei der Hessischen Polizei bewerben. Allerdings muss dabei die Abschlussnote der Berufsausbildung einen Wert von 2,5 oder besser aufweisen.

Polizeipräsident Bernd Paul zeigte sich sichtlich zufrieden mit der neuerlichen Anpassung und merkte an:

„Ich bin überzeugt davon, dass wir auch unter den Bewerbenden mit mittlerer Reife und abgeschlossener Berufsausbildung geeignete Menschen finden, die bestens für den Polizeiberuf geeignet sind. Ich erinnere daran, dass vor zwanzig/dreißig Jahren viele Kolleginnen und Kolleginnen mit Realschulabschluss eine beeindruckende Karriere bei der Hessischen Polizei gemacht haben“

Wenn Sie innerlich mit dem Kopf nicken und die grundsätzlichen Anforderungen erfüllt sind, sollten Sie sich die Veranstaltung nicht entgehen lassen. Die Polizei bietet an dem frühen Abend einen Beruf zum Anfassen. Neben der kurzen Darstellung der unterschiedlichen, facettenreichen Aufgaben innerhalb der Behörde, berichten Frauen und Männer der Schutz – und Kriminalpolizei authentisch über ihre Arbeit und Erfahrungen im Alltag.

Die speziell geschulten Einsatztrainer machen deutlich, welche Eigenschaften und Anforderungen an den Polizeidienst notwendig sind und wie die Hessische Polizei ihre Bediensteten vor Gefahrenlagen schützt.

Danach werden Experten die Bedeutung der Spurensicherung am Tatort und im digitalen Zeitalter erläutern. Auch ein Polizeihund wird mit mehreren Hundeausbildern im Einsatz sein und sein Können präsentiere## n.

Anmeldung:

Das Angebot richtet sich hauptsächlich an Interessierte, die die Schule bereits verlassen haben und die grundsätzlichen Voraussetzungen für den Beruf erfüllen.

Während der gesamten Veranstaltung besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Es wird ## darum gebeten, vor dem Besuch der Veranstaltung einen Laientest durchzuführen. Änderungen dieser Regelungen werden den Teilnehmenden zeitnah mitgeteilt. Zudem ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Bei der Anmeldung per Mail müssen die Personalien, Anschrift und Telefonnummer angegeben werden!

Anmeldungen werden bis zum 3. November über die Mailadresse einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de entgegengenommen.

Gießen: Zeugenaufruf nach Sexualdelikt

Die Polizei sucht nach einem sexuellen Übergriff nach Zeugen. Eine 25-jährige Frau war am Samstag zwischen 09.30 und 10.30 Uhr in der Straße „Stolzenmorgen“ unterwegs, als ein 24-Jähriger sie mehrfach unsittlich berührte. Er legte den Arm um ihre Schultern und fasste an ihre Brust. Anschließend drängte er sie in eine Seitenstraße. Die Frau schüttete ihm einen Energy-Drink ins ## Gesicht, nahm einen Stein vom Boden auf und warf mit diesem in seine Richtung. Anschließend lief die 25-Jährige davon. Die Ermittlungen führten zu einem in Gießen lebenden 24-Jährigen. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem sind die Beiden in der Straße „Stolzenmorgen“ und der näheren Umgebung aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Lich: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Straße „Zum Fuchsstrauch“ waren in der Nacht von Montag auf Dienstag Einbrecher unterwegs. Zwischen 16.30 und 08.30 Uhr hebelten sie ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und stiegen ins Gebäude ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke und Kommoden. Angaben zum Diebesgut kann die Polizei noch nicht machen. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgege## n.

Gießen: PKW aufgebrochen

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte einen grauen Mercedes und einen silberfarbenen Citroen auf. Aus dem Mercedes entwendeten sie zunächst ein Portemonnaie, Bekleidung und e## in Brillenetui. Anschließend ließen sie die Bekleidungsstücke und das Etui in dem aufgebrochenen Citroen liegen. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Fußgänger umgefahren und beleidigt

Die Polizei sucht nach einem Unfall in der Ludwigstraße nach Zeugen. Sonntagfrüh zwischen 04.45 und 05.30 wollte ein 21-jähriger Fußgänger in Begleitung einer unbekannten Frau die Ludwigstraße ## überqueren. Als er hinter ein Taxi trat, fuhr dieses rückwärts los und erfasste den 25-Jährigen. Der Fußgänger stürzte zu Boden. Er stand wieder auf und ging zur Tür der Beifahrerseite, um die Situation zu klären. Der Taxi-Fahrer stieg aus, ging zu dem Fußgänger, beleidigte ihn und schubste ihn weg. Anschließend fuhr er mit seinem Taxi davon. Als der 21-Jährige wenige Stunden später zu Hause war, bemerkte er Schmerzen und Übelkeit. Am Montag sucht er dann einen Arzt auf und informierte die Polizei. Wer hat den Vorfall in der Ludwigstraße beobachtet? Wer war die weibliche Begleitperson? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Parkplatzrempler – Tiguan-Fahrer gesucht

Ein bislang unbekannter Tiguan-Fahrer touchierte am Samstag gegen 12.05 Uhr in der Straße „Neuen Bäue“ beim Ausparken einen schwarzen BMW. Anschließend stieg der Fahrer aus, schaute sich seinen Schaden an, stieg wieder ein und fuhr davon. An dem Tiguan befand sich ein Gießener Kennzeichen. Wer hat den Unfall auf dem Parkplatz am Postgebäude beobachtet und kann Angaben zu dem Flüchtigen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Schwerverletzt nach Unfall

Mit schweren Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung einen 20-Jährigen aus Gießen nach einem Unfall auf der Landstraße 3129 in eine Klinik. Der Gießener war am Dienstag gegen 18.00 Uhr von Leihgestern in Richtung Watzenborn-Steinberg unterwegs und wollte mit seinem BWM nach ersten Erkenntnissen den Opel eines 62-Jährigen überholen. Dabei geriet er mit seinem Auto ins Schleudern und prallte gegen das Heck des Opels. Der BMW rutschte über die Gegenfahrbahn und überschlug sich im Straßengraben. Der 62-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wollte einen Arzt aufsuchen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Linden: Flucht in Großen-Linden

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte im Tannenweg einen geparkten Ford. Der schwarze Mondeo stand dort zwischen 16.30 Uhr am Freitag und 09.30 Uhr und Samstag. Die Reparatur des Außenspiegels wird etwa 200 Euro kosten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Leitplanke touchiert

Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges musste ein 44-jähriger Opel-Fahrer am Freitag gegen 17.20 Uhr offenbar nach rechts ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet von der Fahrbahn und touchierte eine Leitplanke. Der entgegenkommende Verkehrsteilnehmer fuhr weiter. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 750 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Audi beschädigt

In der Frankfurter Straße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Audi. Der schwarze A1 stand dort Zwischen 21.00 Uhr am Montag und 09.00 Uhr am Dienstag. Die Polizei schätzt den Schaden auf der linken Seite auf etwa 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.