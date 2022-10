Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Vier Verletzte bei Auffahrunfall,

L 3006 (Homburger Landstraße), zw. Oberursel und Bad Homburg (Gemarkung Oberursel) 04.10.2022, 17.15 Uhr

(pa)Am späten Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Homburger Landstraße bei Oberursel ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, in dessen Folge mehrere Personen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Gegen 17.15 Uhr befuhr eine 28-Jährige mit einem Mini die Homburger Landstraße in Fahrtrichtung Bad Homburg. Kurz vor der Auffahrt zur A661 bemerkte die Autofahrerin zu spät, dass vorausfahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt hielten. Ihr Pkw prallte gegen das Heck eines Fiat 500 und schob diesen auf einen davorstehenden Audi A4. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin des Mini und die 29-jährige Fahrzeugführerin des Fiat schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Frauen sowie den 28 Jahre alten Beifahrer des Fiat in umliegende Krankenhäuser. Die 72-jährige Fahrerin des Audi zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Der Mini sowie der Fiat waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro beziffert.

Kollision an Ampelkreuzung,

L 3057, zw. Bad Homburg und Friedrichsdorf (Gemarkung Bad Homburg), 04.10.2022, gg. 07.40 Uhr

(pa)Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 18.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der L 3057 zwischen Bad Homburg und Friedrichsdorf ereignete. Gegen 07.40 Uhr befuhr eine 27-jährige Bad Homburgerin die Landstraße mit ihrem Seat aus Richtung Friedrichsdorf kommend in Fahrtrichtung Bad Homburg. An der Ampelkreuzung Seulberger Straße bog die Autofahrerin bei Grün nach links in Richtung Ober-Erlenbach ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Ford Transit, der die L 3057 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Mutmaßlich hatte der 63-jährige Frankfurter am Steuer des Ford das Rotlicht missachtet. Sowohl die Fahrerin des Seat als auch der 63-Jährige wurden bei der Kollision leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Ford-Fahrer zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus, das er jedoch am selben Tag noch verlassen konnte. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Verletzter bei Zusammenstoß auf Südring, L 3003 (Südring) / Am Römischen Hof (Gemarkung Bad Homburg), 04.10.2022, gg. 18.20 Uhr

(pa)Auf dem Bad Homburger Südring kam es am frühen Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde. Gegen 18.20 Uhr wollte ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer von der Straße „Am Römischen Hof“ nach links auf den Südring abbiegen. Dabei übersah der Mann einen von links aus Richtung Ostring herannahenden BMW und nahm diesem die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 35-jährige BMW-Fahrer leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen, die beide von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten, wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt.