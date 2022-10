Festnahme nach versuchtem Raub auf Schreibwarenladen, Schwalbach am Taunus, Ringstraße, 04.10.2022, 17.55 Uhr

(pa)In Schwalbach kam es am Dienstag zu einem versuchten Raub auf ein Schreibwarengeschäft, in dessen Folge ein tatverdächtiger Jugendlicher festgenommen wurde. Gegen 17.55 Uhr betrat ein junger Mann einen in der Ringstraße befindlichen Schreibwarenladen mit integrierter Post- und Lottoannahmestelle. Unter Vorhalt einer Schusswaffe soll er die Angestellte zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Die Mitarbeiterin verweigerte dies, sodass der Täter ohne Beute die Flucht ergriff. Polizeiliche Ermittlungen führten noch am Dienstagabend zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 16 Jahre alten Jugendlichen aus Bad Soden, gegen den die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus nun wegen Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung ermittelt.