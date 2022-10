Main-Taunus: Die Polizei-News

Festnahme nach versuchtem Raub auf Schreibwarenladen, Schwalbach am Taunus, Ringstraße, 04.10.2022, 17.55 Uhr

(pa)In Schwalbach kam es am Dienstag zu einem versuchten Raub auf ein Schreibwarengeschäft, in dessen Folge ein tatverdächtiger Jugendlicher festgenommen wurde. Gegen 17.55 Uhr betrat ein junger Mann einen in der Ringstraße befindlichen Schreibwarenladen mit integrierter Post- und Lottoannahmestelle. Unter Vorhalt einer Schusswaffe soll er die Angestellte zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Die Mitarbeiterin verweigerte dies, sodass der Täter ohne Beute die Flucht ergriff. Polizeiliche Ermittlungen führten noch am Dienstagabend zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 16 Jahre alten Jugendlichen aus Bad Soden, gegen den die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus nun wegen Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung ermittelt.

Schockanrufer machen Beute,

Kelkheim, Unter den Nußbäumen, 04.10.2022, 16.00 Uhr

(pa)Am Dienstag wurden der Polizei diverse Anrufe von Telefonbetrügern – insbesondere im Bereich von Kelkheim – gemeldet. Zwar schöpften die Angerufenen in den meisten Fällen Verdacht, jedoch wurde in einem Fall eine Frau durch die Betrüger um Bargeld und Wertsachen gebracht. Am Nachmittag kontaktierten die Täter die Kelkheimerin telefonisch mit der Masche des sogenannten „Schockanrufs“. Dabei werden die Angerufenen in den Glauben versetzt, ein nahes Familienmitglied habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befinde sich aufgrund dessen in Untersuchungshaft und komme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution wieder auf freien Fuß. Die hochprofessionelle Vorgehensweise der Betrüger, die gezielt die Hilfsbereitschaft der geschockten Bürgerinnen und Bürger ausnutzen, führt regelmäßig dazu, dass die Angerufenen Bargeld oder Wertgegenstände an eine abholende Person übergeben; so auch im jüngsten Fall in Kelkheim. Zur Übergabe kam es gegen 16.00 Uhr in der Straße „Unter den Nußbäumen“. Es soll sich nach Angaben der Geschädigten um einen etwa 25 Jahre alten und circa 175cm großen Mann gehandelt haben. Dieser habe schwarzes nach hinten gegeltes Haar und ein „südländisches Aussehen“ gehabt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben oder denen der Abholer möglicherweise andernorts aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Rüttelplatte von Baustelle entwendet, Eschborn, Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, 30.09.2022, 13.00 Uhr bis 04.10.2022, 11.00 Uhr

(pa)In Eschborn Niederhöchstadt wurde in den vergangenen Tagen eine Rüttelplatte von einer Baustelle entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Dienstagvormittag auf einem Baustellengelände in der Steinbacher Straße. Vermutlich wurde für den Abtransport der rund 5.000 Euro teuren Maschine ein größeres Fahrzeug verwendet. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695 – 0.

Katalysatoren gestohlen,

Eschborn, Hunsrückstraße / Odenwaldstraße / Am Stadtpfad, Feststellung: 04.10.2022

(pa)Am Dienstag wurden der Polizei in Eschborn drei Fälle von Katalysatorendiebstahl angezeigt. Betroffen waren jeweils Pkw, die im Eschborner Stadtgebiet geparkt gewesen waren. In der Hunsrückstraße wurde der Katalysator eines dort abgestellten Toyota entwendet. In der Straße „Am Stadtpfad“ war es ebenfalls ein Toyota, dessen „Kat“ sowie die Lamdasonde gestohlen wurden. In der Odenwaldstraße wurde der Katalysator eines Opel zum Ziel der Täter. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Autoteile entwendet,

Kelkheim, Hornau, Gagernring, 02.10.2022, 18.00 Uhr bis 03.10.2022, 09.00 Uhr

(pa)In Kelkheim Hornau haben Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen Bauteile eines geparkten Pkw gestohlen. Der Audi A4 war im Gagernring abgestellt, als jemand beide Außenspiegel sowie Kabel des Fahrzeugs entwendete und dabei einen Schaden von rund 1.000 Euro verursachte. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Kelkheim unter (06195) 6749 – 0 entgegen.

Cabrio aufgebrochen,

Eschborn, An den Krautgärten, 01.10.2022, 00.30 Uhr bis 04.10.2022, 23.50 Uhr

(pa)In Eschborn haben Diebe sich in den vergangenen Tagen an einem geparkten Pkw zu schaffen gemacht. Wie am späten Dienstagabend festgestellt wurde, hatten Unbekannte in der Straße „An den Krautgärten“ an einem dort seit der Nacht zum Samstag abgestellten Audi Cabriolet eine Scheibe eingeschlagen. Anschließend entwendeten die Täter eine Lederjacke sowie einen Windschutz aus dem Pkw. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf einige Hundert Euro. Da die Täter zuvor noch erfolglos versucht hatten, die Türen des Wagens aufzuhebeln, liegt der angerichtete Sachschaden bei insgesamt rund 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 entgegen.

Pedelec von Heckträger entwendet,

Kelkheim, Münster, Beethovenstraße, 03.10.2022, 21.00 Uhr bis 04.10.2022, 08.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Dienstag wurde in Kelkheim Münster ein Elektrofahrrad gestohlen, das auf dem Heckträger eines Pkw montiert gewesen war. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 21.00 Uhr abends und 08.00 Uhr am Morgen in der Beethovenstraße. Die Täter zerstörten die Fahrradaufnahme des Trägers und verschwanden mit dem schwarzen Trekking-Pedelec der Marke „KTM“ – Modell „Cento 5 RT“ – in unbekannte Richtung. Der Wert des gestohlenen Fahrrads wird auf rund 2.800 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Kelkheim unter (06195) 6749 – 0 entgegen.

Diebe nehmen Elektrofahrräder ins Visier, Bad Soden am Taunus, Marburger Weg, 04.10.2022, gg. 02.30 Uhr

(pa)In der Nacht zum Dienstag waren Diebe in einem Mehrfamilienhaus in Bad Soden zugange. Gegen 02.30 Uhr wurde eine Bewohnerin eines im Marburger Weg gelegenen Mehrparteienhauses auf Geräusche aufmerksam. Es stellte sich heraus, dass sich jemand auf bislang unbekannte Weise Zugang in das Treppenhaus verschafft und ein dort abgestelltes Pedelec entwendet hatte. Zudem hatten die Täter offenbar in den Kellerräumen nach Wertsachen Ausschau gehalten. Bevor sie ertappt werden konnten, waren die Eindringlinge jedoch aus dem Haus geflüchtet. Das Pedelec ließen sie vor der Garagenzufahrt zurück. Später am Dienstag meldete sich schließlich ein Nachbar, der ein gegenüberliegendes Einfamilienhaus bewohnt, bei der Polizei, um eine weitere Tat zur Anzeige zu bringen. Er hatte feststellen müssen, dass jemand seinen Garten betreten und den Akku eines dort abgeschlossenen Pedelecs gestohlen hatte. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06192) 2079 – 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Hofheim, Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße, 04.10.2022, gg. 12.30 Uhr

(pa)Am Dienstagmittag wurden bei einem Verkehrsunfall in Hofheim zwei Autofahrer verletzt. Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Eschborner mit einem Kia die Niederhofheimer Straße in Richtung Liederbach, als aus der Straße „In den Nassen“ ein Fiat den Weg des Autofahrers kreuzte. Der 66-jährige Hattersheimer am Steuer des Fiat hatte den herannahenden Kia beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersehen und nahm ihm die Vorfahrt. Bei der Kollision zogen sich beide Männer leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie durch den Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 5.000 Euro geschätzt.