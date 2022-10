Bergstrasse

Einhausen: Auto im Visier Krimineller/Täter bauen Lenkrad aus

Einhausen (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (05.10.) hatten es Kriminelle auf

einen weißen BMW in der Kettelerstraße in Klein-Hausen abgesehen, das Fenster

eingeschlagen und im Anschluss das Lenkrad entwendet. Der Schaden beträgt

insgesamt circa 2000 Euro.

Die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen

betraut und nimmt unter der Rufnummer 06252/7060 alle in diesem Zusammenhang

stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Lampertheim: Blauer BMW „HP-KK 702“ gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

Lampertheim (ots) – Nachdem bislang Unbekannte einen blauen BMW „530d“

entwendeten, sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

In der Nacht zum Mittwoch (05.10.), zwischen 2.00 und 5.30 Uhr, machten sich

Kriminelle an dem in der Römerstraße geparkten Wagen zu schaffen und flüchteten

mit dem Auto anschließend unerkannt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befanden sich

an dem BMW die Kennzeichen „HP-KK 702“. Der Schaden beläuft sich auf rund 25.000

Euro.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Standort des blauen BMW geben

können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter

der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Großsteinhausen / Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Zweibrücken (ots) – Ein alleinbeteiligter 21-jähriger befuhr mit seinem Motorrad

die L 480 von Großsteinhausen kommend in FR Zweibrücken. Aufgrund von nicht

angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und

im Straßengraben zu Fall. ON 01 erlitt nach erster medizinischer Versorgung

durch den ebenfalls vor Ort befindlichen Rettungsdienst lediglich Schürfwunden

an seinem rechten Knöchel. Er wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in

das Nardini-Klinikum nach Zweibrücken verbracht und später wieder entlassen.

|PIZW

Bürstadt: Nach schwerem Verkehrsunfall/70-Jähriger erliegt Verletzungen

Bürstadt (ots) – Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 44 bei

Bobstadt in der Nacht zum Samstag (30.09./01.10.) (wir haben berichtet), ist der

70 Jahre alte, hierbei verunglückte Fahrer des Transporters am Dienstagabend

(04.10) in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an. Auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Nach gegenwärtigem

Ermittlungsstand gehen die Ermittler davon aus, dass an dem Verkehrsunfall kein

weiteres Fahrzeug beteiligt war.

Darmstadt

Darmstadt: Ungebetene Besucher im Studentenwohnheim / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben ungebetene Besucher

in den zurückliegenden Tagen ihr Unwesen in einem Studentenwohnheim in der

Stephanstraße getrieben, sich Zugang zu einer Wohnung verschafft und aus dieser

unter anderem einen E-Scooter, Elektronik und ein Fernsehgerät entwendet. Der

Schaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Sonntag (25.9.) zurück.

Am Dienstagabend (4.10.) wurde der Diebstahl bemerkt und die Polizei

verständigt. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die

möglicherweise den Abtransport der sperrigen Gegenstände beobachten konnten.

Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler alle

sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt: 1. Polizeirevier bietet Fahrradcodierung an / Anmeldungen notwendig und ab sofort möglich

Darmstadt (ots) – Das 1. Polizeirevier in Darmstadt bietet für alle

Interessierte am Donnerstag (13.10.) eine kostenlose Fahrradcodierung an. In der

Zeit zwischen 10 Uhr und 16 Uhr können Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer

ihren Drahtesel mit einer entsprechenden Eigentümer-Identifizierungsnummer in

der Bismarckstraß bei der Polizeistation versehen lassen.

Damit ein reibungsloser Ablauf garantiert werden kann und Wartezeiten vermieden

werden, ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Diese kann ab sofort, an allen

Werktagen, in der Zeit zwischen 8 und 15 Uhr, unter den Rufnummern

06151/969-41103 oder 06151/969-41102, erfolgen.

Für die Codierung sind der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem

bitten die Beamtinnen und Beamten darum, die Rahmennummer des Fahrrades bereits

im Vorfeld zu notieren und bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel

nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Darmstadt-Nord: Kabeltrommeln und Kupferkabel aus Lagerhalle gestohlen

Darmstadt (ots) – Einen Schaden von mehreren Tausend Euro haben noch unbekannte

Täter bei dem Einbruch in eine Lagerhalle in der Staudinger Straße verursacht.

Am Dienstagmorgen (4.10.) wurden ihre Spuren entdeckt und die Polizei alarmiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge reicht die Tatzeit bis zum Freitag (30.9.) zurück.

Die Kriminellen verschafften sich über ein Tor Zugang der Halle und entwendeten

daraus Kabeltrommeln und Kupferkabel. Aufgrund des Umfangs der Beute gehen die

Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass die Täter für den Abtransport ein

Fahrzeug verwendet haben dürften. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten

des Kommissariats 21/22 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: Verwirrter 45-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Darmstadt (ots) – Am frühen Dienstagabend (4.10.) löste ein offenbar verwirrter

Mann gegen 17 Uhr einen größeren Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der

Bismarckstraße aus. Nachdem mehrere Anwohnerinnen und Anwohner laute Geräusche

gehört haben, gingen Notrufe bei der Polizei ein. Die Personen vermuteten

Schussgeräusche gehört zu haben. Aus diesem Grund begaben sich unverzüglich

mehrere Streifen zum dortigen Mehrfamilienhaus. Nachdem die Beamtinnen und

Beamten die Wohnung des Lärmenden ausfindig machten, nahmen sie den 45-Jährigen

zügig fest. Anschließend fanden sie mehrere Druckluftwaffen sowie eine geringe

Menge Betäubungsmittel in der Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen randalierte

der Mann aus bislang unbekannten Gründen in seiner Wohnung und gab dabei Schüsse

aus einer der Druckluftwaffen ab. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die

Beamtinnen und Beamten stellten die aufgefundenen Betäubungsmittel und die

Druckluftwaffen sicher. Eine Streife brachte den 45-jährigen Mann aufgrund

seiner psychischen Verfassung anschließend in eine psychiatrische Fachklinik.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Auf zwei Autos abgesehen / Wertgegenstände locken Kriminelle an / Polizei prüft Tatzusammenhang

Weiterstadt (ots) – Zwischen Dienstag (4.10.) und Mittwoch (5.10.) haben

Kriminelle versucht, sich Zugang zu einem auf einem Parkplatz im Büttelborner

Weg parkenden Auto zu verschaffen. Glücklicherweise hielten die Scheiben dem

kriminellen Vorhaben stand und somit gelangten die Täter nicht an die im

Fahrzeug zurückgelassenen Wertgegenstände. Unverrichteter Dinge traten sie die

Flucht an. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Im gleichen

Zeitraum und in unmittelbarer örtlichen Nähe geriet auch ein auf einem

Supermarktparkplatz abgestelltes Fahrzeug in das Visier von Kriminellen. Dort

gelang es den Tätern die Beifahrerscheibe einzuschlagen und den Innenraum zu

durchsuchen. Ob sie fündig wurden ist Gegenstand der Ermittlungen. Mit beiden

Fällen ist die Darmstädter Kripo betraut. Ob ein Tatzusammenhang besteht wird

geprüft.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden an die ermittelnden Beamtinnen und

Beamten des Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690

erbeten.

Weiterstadt: Einbrecher steigen über Dach in Geschäft ein / Zahlreiche E-Bikes entwendet / Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Weiterstadt (ots) – Einbrecher haben in der Zeit zwischen Samstag (1.10.) und

Dienstag (4.10.) ein Fahrradgeschäft in der Rudolf-Diesel-Straße heimgesucht und

Beute gemacht. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über

das Dach des Geschäfts gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum und entwendeten 23

E-Bikes. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

eine sechsstellige Summe. Für den Abtransport ihrer Beute dürften die

Kriminellen ein Transportfahrzeug verwendet haben. Das Kommissariat 21/22 von

der Darmstädter Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt. Die Beamtinnen und

Beamten suchen Zeugen und fragen: Wer hat im Tatzeitraum und in Tatortnähe

verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können? Unter der Rufnummer

06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Schaafheim: Kriminelles Vorhaben scheitert / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Schaafheim (ots) – Das kriminelle Vorhaben von bislang Unbekannten im Zeitraum

zwischen Sonntag- (2.10.) und Dienstagmittag (4.10.) scheiterte, woraufhin die

Polizei nach Hinweisgebern sucht.

Die Unbekannten versuchten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere eines

Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße zu gelangen. Die Tür hielt dem

Vorhaben stand. Im Anschluss suchten sie das Weite und hinterließen dennoch

einen Schaden, der auf circa 350 Euro geschätzt wird.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt

hoffen auf die Mitteilung von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht

haben. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu

erreichen.

Pfungstadt: Kriminelle erbeuten Katalysatoren / Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – Wie der Polizei am Dienstagmittag (4.10.) mitgeteilt wurde,

erbeuteten bislang Unbekannte mehrere Katalysatoren aus Fahrzeugen bei einem

Wagenhändler in der Ostendstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich

die Kriminellen an mindestens sechs Wägen, unter anderem an vier Fahrzeugen der

Marke Opel und BMW, zu schaffen. Mit den hieraus entwendeten Katalysatoren

suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro

geschätzt. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an.

Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Reinheim: Sportzentrum im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Reinheim (ots) – Eine Sportstätte in der Straße „Am Sportzentrum“ rückte in der

Nacht zum Dienstag (4.10.) in das Visier unbekannter Krimineller. Nach

derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste unter Anwendung von

Gewalt ins Innere. Dort entwendeten sie mehrere Getränke und suchten im

Anschluss das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro

geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.