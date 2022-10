Nicht zu viel ausgeben ist gut. Es ist schlimm, wenn das Sparen zur Religion wird und man anfängt, sich alles zu versagen. Wir sagen Ihnen, wie Sie mit dem Sparen beginnen und dabei den Geschmack am Leben bewahren.

Teilen Sie Ihre Ausgaben

Melden Sie sich mit Freunden für Essenslieferungen, ein Abonnement für einen Streamingdienst oder Schulungen an. Und zusammen kann man etwas für Aktien kaufen wie „2 zum Preis von 1“. Wenn Sie niemanden haben, suchen Sie nach Flohmärkten. Oder Gruppen in sozialen Netzwerken, in denen Menschen nützliche, aber unnötige Produkte, Kosmetika und andere Dinge verkaufen.

Manchmal ist es gar nicht nötig, den gewünschten Artikel zu bezahlen. Suchen Sie dazu nach Sharing Communities oder gehen Sie auf Tauschbörsen. Dort können Sie nicht nur viel Interessantes finden, sondern auch loswerden, was Ihnen nicht mehr nützt. Nützlich, wenn Sie beispielsweise in ein anderes Land ziehen und keine Pfannen im Gepäck schleppen möchten.

Bitten Sie Ihre Freunde, Ihnen Empfehlungslinks oder Aktionscodes zu senden, und teilen Sie sie selbst. Beispiel: Sie haben einen Empfehlungs-Promo-Code für ein Online-Casino und Ihr Freund hat einen Promo-Code für die Bestellung von Waren in einer Tierhandlung. Durch den Austausch von Codes sparen Sie nicht nur Geld, sondern erhalten auch Boni. Sie können sie für zukünftige Bestellungen verwenden.

Priorisieren

Einsparungen sollten Sie nicht leiden lassen. Wenn Sie auf eine bestimmte Parfümmarke, neue Slots oder Sammlerstücke nicht verzichten können, verzichten Sie nicht auf diese Ausgaben. Geld, das für Dinge gespart wird, die Ihnen wichtig sind, wird Ihnen wahrscheinlich keine Freude bereiten.

Überlegen Sie stattdessen, wo Sie sich einschränken können. Kaufen Sie zum Beispiel kein neues Smartphone, wenn mit dem aktuellen alles in Ordnung ist.

Wenn Sie spontan Geld ausgeben, legen Sie zuerst Geld für das Nötigste beiseite. Zum Beispiel eine Wohnung mieten, Lebensmittel einkaufen und Behandlungen: Normalerweise

werden 40-60% des Budgets dafür ausgegeben. Legen Sie vom verbleibenden Betrag mindestens 5 % als Notreserve an.

Es wird sich in Notsituationen als nützlich erweisen. Zum Beispiel, wenn Ihr Arbeits-Laptop kaputt ist und Sie ihn dringend reparieren müssen. Den Rest des Geldes können Sie gerne für Dinge ausgeben, die Freude bereiten.

Aber versuchen Sie nicht, mehrere große Einkäufe auf einmal zu tätigen. Teilen Sie die Kosten. Nehmen wir an, Sie kaufen diesen Monat Parfüm und nächsten Monat neue Bücher.

Suchen Sie nach profitablen Abonnements

Einige von ihnen helfen, bei der Lebensmittellieferung zu sparen, andere bei medizinischen Leistungen. Bevor Sie für Abonnements bezahlen, studieren Sie ihre Angebote, suchen Sie nach Bewertungen in sozialen Netzwerken und erfahren Sie von Freunden, welche Optionen sie verwenden und warum.

Beeilen Sie sich nicht, Dutzende von Diensten zu verbinden. Andernfalls sind die Kosten um ein Vielfaches höher als die Rabatte, die Sie erhalten. Und einige Abonnements haben doppelte Angebote.

Beispielsweise beinhalten unterschiedliche Services die gleichen Serien oder haben die gleichen Rabatte auf wiederkehrende Produkte und Dienstleistungen. Stoppen Sie daher bei einem Abonnement mit der maximalen Anzahl an Boni. So sparen Sie sowohl wichtige als auch Nebenkosten, müssen aber gleichzeitig nicht mehrere Dienste verbinden.

Nutzen Sie den Augenblick

Nutzen Sie alle saisonalen Möglichkeiten. Auf dem Sommermarkt finden Sie zum Beispiel duftende Tomaten direkt aus dem Garten, die billiger sind als gekaufte. Suchen Sie im Herbst nach Pilzen und Kürbissen und im Winter nach Kakis. Vielleicht findet in Ihrer Nähe eine Wochenendmesse statt – besuchen Sie sie und studieren Sie das Sortiment.

Vergessen Sie nicht die Verkäufe in der Zwischensaison. Zu diesem Zeitpunkt bieten Bekleidungsgeschäfte alte Kollektionen mit Rabatten von bis zu 70 % an. Normalerweise beginnen solche Verkäufe Mitte des letzten Monats der Saison.

Denken Sie an Aktionen wie „Black Friday“ oder „Cyber Monday“. Um nicht Opfer des Marketings zu werden und wirklich zu sparen, vergleichen Sie reguläre Preise und Verkaufspreise.

Black Fridays und Cyber Mondays finden normalerweise im Spätherbst statt – eine gute Zeit, um Neujahrsgeschenke zu kaufen. Um genau alles zu kaufen, was Sie brauchen, erstellen Sie eine Liste und füllen Sie den Warenkorb im Voraus. So ist es wahrscheinlicher, dass einem das gewünschte Produkt nicht unter der Nase weggenommen wird.