Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 04.10.2022 gegen 14:00 Uhr befuhr ein Sattelzug die Ludwigstraße in Richtung Talstraße. An der Kreuzung Talstraße/Mandelgasse/Ludwigstraße blieb das Gespann an der dortigen Ampelanlage hängen und beschädigte diese. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

