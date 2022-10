Neustadt: Neustadter Kunstverein unterstützt Künstlerinnen und Künstler in der Ukraine

Neustadt an der Weinstraße – Seit fast 15 Jahren gibt es das privat geführte Museum für Moderne Kunst Odessa (MoOMA), geleitet von Dr. Semen Kantor. Seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine hat das Museum zusammen mit dem ukrainischen gemeinnützigen Fonds Blago Victor und dem Verein der Museumsfreunde Botschafter der Kultur sowie mit Spenden aus Estland zahlreiche Hilfsprojekte für ukrainische Bildende Künstlerinnen und Künstler organisiert. Unter anderem konnten so für 67 Kunstschaffende die Emigration in sichere Gebiete, der Lebensunterhalt und Werkmaterialien finanziert werden.

Auch der Kunstverein Neustadt an der Weinstraße e.V. unterstützt, vermittelt von der in Neustadt ansässigen, aus der Ukraine stammenden Künstlerin Vlada Hauser, diese Aktivitäten des Museums seit einiger Zeit durch Spenden aus Bilder- und Schaufensterverkäufen.

Beteiligt haben sich neben Vlada Hauser als Initiatorin unter anderem elf aktive sowie Kunst schaffende Mitglieder des Kunstvereins (Anja Ball, Waltraud Blarr, Hans Gareis, Norbert Ernst Herrmann, Petra Hübel, Gabriele Köbler, Eva Mühl, Andrea Ramsel, Alena Steinlechner, Cordula Wagner und Heidrun Weiss), so dass in kurzer Zeit 4.000 Euro Spenden gesammelt werden konnten, die mittlerweile bei der zuständigen ukrainischen Bank angekommen sind.

Eine Ausstellung von Werken ukrainischer Künstlerinnen und Künstler plant der Kunstverein, wenn möglich, für das Jahr 2023.