Ruppertsberg: Schmuck aus Wohnhaus entwendet

Ruppertsberg (ots) – Durch den Kellereingang verschaffte sich ein Unbekannter am Dienstagnachmittag (4. Okt.) Zugang zu einem Wohnhaus in Ruppertsberg und entwendete Ringe und eine Kette aus Gold im Wert von 3.500,- Euro. Als der Hausbesitzer um 14 Uhr nach Hause kam, fiel ihm in der Nähe ein Mann auf, der sich verdächtig verhielt und sich dann entfernte. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem etwa 35 jährigen Mann, der mit dunkler Hose und einem hellen Hemd bekleidet war. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

Haßloch: Ohne Führerschein unterwegs

Haßloch (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle in der Westrandstraße am Dienstagabend (4. Okt., 19 Uhr) konnte der Fahrer eines BMW keinen Führerschein vorlegen. Er habe bereits die die Fahrprüfung abgelegt, und sei fahrberechtigt, versuchte der 19-Jährige den Beamten weis zu machen. Die schriftliche Bestätigung war aber gerade nicht zu finden. Überprüfungen der Polizei bestätigten die spontane Geschichte des jungen Mannes nicht. Neben der Untersagung der Weiterfahrt erhielt er eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Hettenleidelheim: Trunkenheit im Verkehr

Hettenleidelheim (ots) – Am Dienstag, 04.10.2022 gegen 23:20 Uhr wurde eine 30-jährige Pkw-Fahrerin in Hettenleidelheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei der Frau fest. Ein anschließender Test erbrachte einen Wert über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Niederkirchen: In Schlangenlinien unterwegs

Niederkirchen (ots) – Von Meckenheim in Richtung Niederkirchen war der Fahrer eines Citroen am Montagvormittag (3. Okt, 11 Uhr) unterwegs, als er wegen seiner unsicheren Fahrweise auffiel. Eine Zeugin meldete der Polizei, dass der Autofahrer starke Schlangenlinien fahre und schon einige Male auf den Grünstreifen geraten sei. In Niederkirchen stieß er letztlich beim Einparken an ein anderes Auto und verursachte einen leichten Sachschaden. Noch auf dem Fahrersitz kontrollierten die Beamten einen 43-Jährigen, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Einen Test wollte er nicht machen. Die Blutprobe konnte er nicht verweigern, der Führerschein wurde sichergestellt.

