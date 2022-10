Kaiserslautern – Das Jahr 2022 markiert das 50-jährige Bestehen des Fachbereichs Raum- und Umweltplanung an der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK).

Wie die Raum- und Umweltplanung mit der Zeit geht – dieses Thema steht im Mittelpunkt eines Festsymposiums, mit dem der Fachbereich Raum- und Umweltplanung der TUK am 14.10.2022 ab 13.30 Uhr sein 50-jähriges Jubiläum abrundet. Unter anderem wird der ehemalige Bundesumweltminister Prof. Dr. Klaus Töpfer mit einer Keynote zum Programm beitragen.

Der Blick in die Vergangenheit ebenso wie die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass sich die Raum- und Umweltplanung ständig wandelt. Sie stellt sich dabei den gesellschaftlichen Herausforderungen wie der Anpassung an den Klimawandel und der Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Städte und Regionen.

So nimmt der Fachbereich Raum- und Umweltplanung die Gäste am 14. Oktober unter dem Motto „Raum.Transformation.Planung.“ auf eine Zeitreise mit: Was prägte Raum, Umwelt und Planung in den letzten 50 Jahren? Wie haben sich die Planungskultur, die Anforderungen der Kaiserslauterer Ausbildung in der Raum- und Umweltplanung verändert und was sind die Zukunftsfragen, die die Forschung bestimmen?

Hochkarätige Experten und Expertinnen gestalten das offizielle Festprogramm. Neben Prof. Klaus Töpfer wird auch die TUK-Absolventin Gabriele Nießen, Staatsrätin für Stadtentwicklung bei der Freien Hansestadt Bremen, mit einer Keynote Akzente setzen. Tandems aus ehemaligen Studierenden und Lehrenden blicken auf 5 Dekaden Kaiserslauterer Raum- und Umweltplanung zurück.

Der Fachbereich freut sich über das Erscheinen von ehemaligen Studierenden, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der interessierten Öffentlichkeit. Ab 19 Uhr folgt die „RU-Party“ mit Buffet und Musik. Für den Besuch des Festsymposiums ist der Erwerb eines Tickets erforderlich.