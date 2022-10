Unfall auf B 38 “Saukopftunnel”

Weinheim/B 38 (ots) – Stand 17:20 Uhr – Nach einem Verkehrsunfall um kurz nach 14.15 Uhr, auf der B 38 zwischen Weinheim und dem Saukopftunnel, ist der Streckenabschnitt in Richtung Weinheim wieder freigegeben. Nachdem ein Ford-Fahrer die Vorfahrt eines Lkw missachtet hatte, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Hierbei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr mit an der Unfallstelle. Neben den verständigten Abschleppdiensten wurde eine Fachfirma mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Die Reinigungsarbeiten und die damit verbundene Sperrung der Fahrbahn in Richtung Birkenau dauern an.

Die entstandenen Sachschäden können noch nicht beziffert werden, das Polizeirevier Weinheim wurde mit der Unfallaufnahme betraut.

Der Verkehr wird vor Ort umgeleitet. Ortskundige werden gebeten, die Unfallstelle weiterhin großräumig zu umfahren. Es muss mit entsprechenden Beeinträchtigungen gerechnet werden.

Verkaufswagen von Schausteller aufgebrochen

St. Leon-Rot (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag 30.09.2022, 16:30 Uhr und Samstag 01.10.2022, 08:50 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zum Wagen eines Schaustellers auf der Kerwe im Ortsteil Rot.

Den bisherigen Ermittlungen nach öffneten der oder die Täter gewaltsam die verschlossene Tür des Schausteller-Anhängers “Las Vegas” und entwendeten aus dem Innern offenbar verschiedene, dort aufbewahrte Waren. Der hierbei entstandene Sach- und Diebstahlsschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Männergruppe wirft Gullideckel und Verkehrsschilder auf die Fahrbahn

Sinsheim (ots) – Am Montag 03.10.2022 gegen 03.30 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie 3 Männer Gullideckel und Verkehrsschilder auf die Fahrbahn der Schwarzwaldstraße warfen. Diese verständigten umgehend die Polizei. Vor Ort flüchteten 2 Männer in unbekannte Richtung. Ein Mann konnte vor Ort festgenommen werden und wies einen Alkoholwert von 1,94 Promille auf.

Durch die Zeugen vor Ort wurden die Gullideckel und die Verkehrsschilder umgehend aus dem Weg geräumt, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Die Ermittlungen zu den geflüchteten Männern dauern noch an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim zu melden unter: 07261-6900.

Einbruch in Vereinsgaststätte

Eppelheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 01.10.2022 verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zutritt zu einer Vereinsgaststätte in der Peter-Böhm-Straße. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen schoben der oder die Täter eine heruntergelassene Jalousie nach oben. Schlugen anschließend das Fenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Innern durchsuchte der Einbrecher mehrere Schränke und Schubladen und trat mehrere Türen zu angrenzenden Räumen ein. Letztlich flüchtete der Unbekannte mit Bargeld und Alkoholika.

Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 06221 34180 zu melden.

Fahrzeug überschlägt sich – Fahrer lebensgefährlich verletzt

Neckargemünd (ots) – Am Sonntagabend 02.10.2022 gegen 21.15 Uhr ereignete sich, auf der B37/Höhe Ortseingang Neckargemünd, ein Verkehrsunfall mit einem Pkw. Ein 42-jähriger Renault-Fahrer befuhr die B37 von Heidelberg kommend und verlor, auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug.

In Folge dessen schleuderte der Renault in einer Linkskurve gegen eine temporäre Ampelanlage des dortigen Radüberwegs. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und blieb schlussendlich auf dem Dach liegen.

Der Fahrzeugführer, welcher nicht angeschnallt war, wurde lebensgefährlich verletzt. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden und kam im Anschluss mit einem RTW in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Die Bahnhofstraße in Neckargemünd sowie die B37, ab Höhe Heidelberg-Schlierbach, musste für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließende Fahrbahnreinigung voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte gegen 00.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Das Unfallfahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

Lkw-Unfall fordert erheblichen Sachschaden – Fahrbahn wieder freigegeben

Hockenheim/BAB 6 (ots) – Stand 17 Uhr – Um kurz nach 12 Uhr ereignete sich zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim, in Höhe der Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost, ein Verkehrsunfall zwischen 2 Lkws, wodurch die Richtungsfahrbahn Mannheim zwischenzeitlich voll gesperrt war.

Die bisherigen Ermittlungen zur Unfallursache ergaben, dass der 39-jährige Fahrer eines Schwertransportes aufgrund des stockenden Verkehrs seinen Sattelzug innerhalb der Baustelle herunterbremsen musste. Ein 48-jähriger Sattelzugfahrer wollte aufgrund eines von der Raststätte aus einfahrenden Schwerfahrzeuges Platz machen und wich zunächst auf den linken Fahrstreifen aus. Hierbei erkannte der 48-Jährige offenbar die langsameren Fahrzeuge vor ihm zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden Auflieger des Schwertransportes.

Sowohl die Zugmaschine des 48-jährigen Unfallverursachers, als auch der Sattelauflieger des Schwertransportes wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Beamte der Autobahnpolizei Walldorf bezifferten den entstandenen Sachschaden auf ungefähr 90.000 Euro.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Am Fahrzeug des 48-Jährigen liefen Betriebsstoffe aus, so dass die Fahrbahn im Zuge der aufwendigen Bergungsmaßnahmen gereinigt werden musste.

Die unfallbeschädigten Fahrzeuge konnten durch beauftragte Abschleppunternehmen von der Fahrbahn geräumt werden. Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme blieb die A6 in Fahrtrichtung Mannheim ab dem Autobahnkreuz Walldorf bis gegen 14:50 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet.

Hierdurch kam es zu starken Beeinträchtigungen rund um das Autobahnkreuz, wodurch sich alleine auf der A6 ein Rückstau auf einer Länge von über 15 Kilometern bis über die Anschlussstelle Sinsheim hinaus bildete.

Unbekannter flüchtet nach gefährlichem Überholmanöver

Eberbach (ots) – Am Samstag 01.10.2022 gegen 10 Uhr kollidierte auf der K3926 ein derzeit noch unbekannter BMW-Fahrer beim Überholen mit einem 54-jährigen Autofahrer und flüchtete anschließend.

Der 54-Jährige war von Waldkatzenbach in Richtung Gaimühle unterwegs, als der Unbekannte mit deutlich höherer Geschwindigkeit von hinten angefahren kam und beim Überholen am Außenspiegel hängen blieb. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Nach der Kollision überholte der BMW-Fahrer mit Dortmunder Kennzeichen ein weiteres Auto und flüchtete.

Das Polizeirevier Eberbach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder ebenfalls geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.

Unfallflucht

Leimen (ots) – Bereits zwischen Samstag 24. September um 23 Uhr und Sonntag 25. September um 3 Uhr, kam es in der Karolingerallee/Höhe Nr. 15 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein dort abgestellter grauer Audi beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Audi wurde im Bereich der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Nach aktueller Spurenlage könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen Pkw gehandelt haben.

Es entstand Sachschaden von ungefähr 2.500 Euro. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel: 06221/3418-0 entgegengenommen.

Ein Verletzter nach Unfall

Eppelheim (ots) – Bereits am Freitag ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Peter-Böhm-Straße auf Höhe des Anwesens Nr.23. Ein 25-jähriger VW-Fahrer war hierbei in Richtung der Rudolf-Wild-Straße unterwegs und musste, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen, am rechten Fahrbahnrand halten und warten. Der 25-Jährigen bekam von einem bislang unbekannten entgegenkommenden Fahrzeugführer Lichthupe, woraufhin er seine Fahrt hätte fortsetzen können.

Eine 55-jährige Mazda-Fahrerin fuhr ebenfalls auf der Peter-Böhm-Straße und befand sich hinter dem VW-Fahrer. Da sie nicht bemerkte, dass dieser vor ihr aufgrund des Gegenverkehres anhalten musste, wollte sie an dem VW links vorbeifahren. Da der VW-Fahrer in diesem Moment ausscheren wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Mazda. Anschließend wurde der VW-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf ein weiteres Fahrzeug geschoben.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher bislang noch nicht beziffert werden kann. Der 25-jährige VW-Fahrer wurde an der Hand verletzt und noch vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Der noch unbekannte Fahrzeugführer, welcher zunächst Lichthupe gegeben hat sowie auch weitere Zeugen, die den Unfall beobachten haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.