Mainz

Kiloweise Nüsse entwendet

Mainz (ots) – Am Tag der Deutschen Einheit meldet ein Zeuge der Polizei Personen, welche in einem Feld zwischen Ober-Olm und Mainz-Drais tütenweise Nüsse in ein Fahrzeug laden würden. Laut dem Mitteiler sei ein Mann geflüchtet und 2 Frauen würden sich noch im Feld aufhalten. Durch eine Streifenwagenbesatzung können 3 Frauen vor Ort angetroffen werden. Diese führen mehrere Tüten mit gestohlenen Walnüssen mit.

Im Rahmen der weiteren Fahndung kann auch der flüchtige PKW nähe Essenheim gesichtet und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei werden weitere Tüten mit Nüssen im Kofferraum aufgefunden.

Die Nüsse werden sichergestellt. Sie haben ein Gesamtgewicht von rund 225 kg mit einem Gesamtwert von rund 1.125 Euro. Alle Beschuldigten sind in Mainz wohnhaft und 53, 52 (Frauen) und 63 Jahre (Mann) alt.

Gegen die Personen wird ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die Nüsse werden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft dem Feldbesitzer wieder ausgehändigt.

Smartphone entwendet und durch Ortung wiedergefunden

Mainz (ots) – Der 24-jährigen Mainzerin wird in einer Diskothek am Schillerplatz ihr iPhone 12 entwendet. Eine von ihr daraufhin durchgeführte Ortung des Smartphones auf einem Laptop ergibt einen Standort in Mainz-Bretzenheim. Die junge Frau begibt sich selbst zu der Anschrift, kann jedoch dort nicht fündig werden. Daraufhin erstattet sie Anzeige bei der Polizeiinspektion auf dem Mainzer Lerchenberg.

Durch eine Polizeistreife wird das Wohnobjekt in Mainz-Bretzenheim dann noch einmal aufgesucht, während die rechtmäßige Besitzerin des Mobiltelefons mittels Laptop ein Signalton abspielt. Der Ton wird von den Polizeibeamten in einer Wohnung lokalisiert.

Nach Betreten der Wohnung kann das entwendete Smartphone auf einem Sideboard festgestellt werden. Gegen die 44-jährige Bewohnerin wird ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Betrunken und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel gefahren

Mainz (ots) – Im Rahmen einer Streifenfahrt fällt einer Streifenbesatzung in der Windmühlenstraße am 01.10.2022 um 02:35 Uhr ein Fahrzeug auf, welches die Straße in leichten Schlangenlinien befährt. In der Nähe des Kinos in der Holzhofstraße wird der PKW einer Kontrolle unterzogen.

Die 21-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Mainz-Bingen gibt an, lediglich Energy-Drinks konsumiert zu haben. Allerdings sprach ihr Atemalkoholwert des freiwillig durchgeführten Alkoholtests eine andere Sprache: 1,04 Promille. Im Fahrzeug nimmt ein Polizeibeamter zudem starken Marihuana-Geruch wahr. In einem transparenten Tütchen kann unter der Handbremse eine grüne Pflanzensubstanz festgestellt werden.

Ein Urin-Test bei der jungen Frau zeigte sich dann auch positiv auf Betäubungsmittel. Blutprobe, Strafanzeige und Sicherstellung des Führerscheins waren die Folgen dieser Autofahrt.

Aktionswoche gegen den Call-Center-Betrug vom 4.-7.Oktober 2022

Mainz (ots) – Wieder 4 Taten des Call-Center-Betruges am vergangenen Wochenende. In einem Fall kam es zur Auszahlung eines hohen Geldbetrages. In allen Fällen handelte es sich um so genannte “Schockanrufe”.

Mainz-Altstadt:

Am Freitag, 30.09.22, gegen 16:00 Uhr erhält ein 53-jähriger aus der Mainzer Altstadt einen Anruf. Als er das Telefonat annimmt, hörte er eine weinende Frau, die mitteilte, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe. Das Gespräch wird dann von einer angeblichen Polizeibeamtin aus Mainz übernommen. Sie gibt an, dass die Freundin des Mannes wegen des verursachten Verkehrsunfalles eine Kaution in Höhe von 35.000 Euro zahlen müsse. Da der Angerufene so viel Geld nicht verfügbar hatte, kam es zu keiner Tat. Die unbekannte Anruferin meinte, dass das von ihm angebotene Geld zu wenig sei und man sich noch mal melden würde. Kurze Zeit später rief die Freundin des Mannes an und es klärte sich auf, dass sie natürlich von nichts wusste und in keinen Verkehrsunfall verwickelt war.

Mainz-Gonsenheim:

Etwa zur gleichen Zeit erhielt ein 87-jähriger aus Mainz-Gonsenheim einen Anruf seiner angeblichen Tochter. Diese erklärte ihm auch, dass sie Verantwortliche eines tödlichen Verkehrsunfalles sei und nun 80.000 Euro bräuchte. Im Laufe des Telefonates schalteten sich dann auch noch ein angeblicher Polizist und ein angeblicher Staatsanwalt dazu. Als der Senior dann explizit nach dem Hund der Tochter fragte, wie es diesem gehe und wer ihn betreut, wurde das Gespräch von den Betrügern beendet.

Mainz-Hechtsheim:

Einen Tag später, am Samstag, 01.10.22 gegen 15:30 Uhr erhielt ein 67-jähriger aus Mainz-Hechtsheim einen Anruf seiner vermeintlichen Tochter. Am Telefon war ebenfalls eine weinende Mädchenstimme zu hören. Auch hier wird wieder ein Verkehrsunfall mit Schwerverletzten vorgeschoben, um eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro zu erlangen. Der Angerufene gibt jedoch an, keine Vermögenswerte in dieser Höhe zuhause zu haben und ruft zeitgleich seine Frau und Tochter an, denen es beide gut geht. Der Mann erkennt den Betrugsversuch und beendet das Telefonat.

Bad Kreuznach:

Erfolgt hatten die Betrüger aber am 30.09.22 in Bad Kreuznach. Um die Mittagszeit wurde eine 83-jährige von einer ihr unbekannten Telefonnummer angerufen. Der unbekannte Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und teilte der Dame mit, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch zu Tode gekommen sei. Er solle in Gewahrsam genommen werden und die Seniorin soll eine Kaution für ihn hinterlegen. Die ältere Dame wurde in ein insgesamt zweistündiges Telefongespräch verwickelt, in dem sie angab, einen hohen Bargeldbetrag zu Hause zu haben, welchen sie als Sicherheitsleitung hinterlegen könne. Gegen 15:00 Uhr übergab das Opfer schließlich den fünfstelligen Betrag auf offener Straße in Bad Kreuznach an eine männliche Person.

Bei diesen perfiden Betrugsmaschen setzen die Betrüger ihre Opfer durch geschickte Gesprächsführung unter Druck. Dadurch gelangen Sie an die Ersparnisse der Opfer, die meist im fünfstelligen Bereich oder sogar darüber liegen. Für die Opfer ist das Geld verloren. Tagtäglich werden der Polizei die geschilderten oder ähnliche Anrufe gemeldet. Die Dunkelziffer ist dennoch vermutlich hoch. Leider fallen immer wieder vor allem ältere Menschen auf die Maschen der Betrüger rein und geben diesen in gutem Glauben das Ersparte.

Vom 04.10.-07.10.2022 rückt das Polizeipräsidium Mainz dieses Thema in den Focus. Ehrenamtliche Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Senioren wurden im Vorfeld von der Polizei zu diesem Thema speziell fortgebildet. Sie sind in dieser Woche an zahlreichen Örtlichkeiten in den Städten Mainz, Bad Kreuznach, Worms, aber auch in kleineren Orten in den angrenzenden Landkreisen in Banken und Sparkassen, in Supermärkten und Geschäften oder auf Marktplätzen unterwegs, um über die Maschen der Betrüger am Telefon zu informieren.

Mainz-Bingen

PKW überschlägt sich in Autobahnauffahrt

A 61/Gensingen (ots) – Zu einem PKW-Überschlag kam es am 02.10.2022 gegen 20 Uhr an der Anschlussstelle Bad Kreuznach zur A 61. Zu dieser Zeit wollte ein 25-jähriger PKW-Fahrer von der B 41 kommend auf die A 61 in Richtung Koblenz auffahren. Hierbei verlor der 25-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den PKW.

Er geriet nach rechts in den Grünstreifen, überfuhr dort einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen und überschlug sich im Anschluss. Der 25-Jährige und seine 21-jährige Beifahrerin erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Am PKW des jungen Mannes entstand Totalschaden, den die Polizei auf ca. 15.000 Euro schätzt. Der Wagen musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

2x Einbruchdiebstahl

Bingen (ots) – Dromersheimer Straße, 01.10., 16:00 Uhr bis 02.10., 13:30 Uhr – Der Inhaber eines Metzgereibetriebes meldete einen Einbruchdiebstahl. Vor Ort stellten die Beamten an mehreren Türen erfolglose Hebelspuren der Einbrecher fest. Ein Fenster zum Büro zeigte ebenfalls Hebelspuren und stand offen. Diverse Schränke waren durchwühlt worden. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, bitte bei der Polizei melden.

Grolsheim (ots) – Kreuznacher Straße, 01.10., 19:00 Uhr bis 02.10., 18:45 Uhr – Durch die Inhaberin eines Fleischgroßhandels wurde über Notruf ein Einbruch in den Geschäftsräumlichkeiten gemeldet. Die Täter waren mutmaßlich über eines der Oberlichter ins Gebäude eingestiegen, hatten die Kasse aufgebrochen und ca. 200 Euro in bar entwendet. Die eingesetzten Beamten konnten nur noch die Flucht der Täter feststellen. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.