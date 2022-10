Welle betrügerischer Schockanrufe

Bad Kreuznach (ots) – Bei der Kriminalpolizei Bad Kreuznach gehen zurzeit wieder Anzeigen von Geschädigten ein, welche Anrufe von vermeintlichen Betrügern erhalten haben. Die Masche der Täter variiert leicht, hat jedoch grundsätzlich einen ähnlichen Aufbau: Die bislang unbekannten Täter stellen sich entweder als enge Angehörige oder Amtsträger (Polizeibeamter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt) vor und teilen mit, dass Angehörige in einen Unfall verwickelt seien, bei welchem Personen verletzt oder getötet wurden.

Nun müsse der/die Angehörige gegen Kaution bei der Polizei ausgelöst werden. Hierbei werden hohe Geldbeträge oder Wertgegenstände gefordert. Gehen die Opfer auf diese Forderungen ein, erscheint eine durch die Täter beauftragte Person und holt die Wertgegenstände ab.

Seien Sie wachsam und geben Sie keinerlei Informationen bzgl. ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse gegenüber Anrufern preis, die Ihnen persönlich unbekannt sind. Es handelt sich bei den Anrufern um keine Polizeibeamte oder sonstige Amtsträger! Keine dieser Personen wird am Telefon die Zahlung von Kautionen fordern.

Lassen Sie sich nicht in ein langes Gespräch verwickeln, beenden Sie das Gespräch schnellstmöglich und übergeben sie kein Bargeld und/oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Kontaktieren Sie direkt die Polizei oder ihre Angehörigen über die Ihnen bekannten Telefonnummern. Achten Sie darauf, dass sie das Gespräch mit den Anrufern vorher definitiv beendet haben.

Vollsperrung der Bundestraße 41 nach Verkehrsunfall

Bad Sobernheim (ots) Am Dienstag 04.10.2022 geriet gegen 07.00 Uhr in dem Baustellenabschnitt an der Bundesstraße 41 zwischen Monzingen und Bad Sobernheim ein Lastkraftwagen infolge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden, die Baustellenleitplanke war auf mehreren hundert Metern umgekippt. Da der Lastkraftwagen einer Großwäscherei nicht mehr selbständig auf die Fahrbahn zurücksetzen konnte musste eine Bergung erfolgen. Für die Bergungs- und Räumungsmaßnahmen war die Bundesstraße für die Dauer von einer Stunde voll gesperrt.

Verkehrsunfallflucht – Hinweise erbeten

Kirn (ots) – In der Nacht zum Montag 03.10.2022 wurde ein in im unteren Teil der Karl-Reidenbach-Straße geparkter Renault Twingo durch ein noch unbekanntes Fahrzeug im linken Frontbereich erheblich beschädigt.

Mögliche Zeugen oder anderweitige Hinweisgeber mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.